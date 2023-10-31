Світове виробництво оливкової олії скорочується другий рік поспіль

Початок збору врожаю триває в Середземноморському басейні, і попередні оцінки виробництва вже підраховуються.

Відповідно до інтерв’ю з фермерами, мельниками та місцевими чиновниками, сім найбільших країн світу, що виробляють оливкову олію, прогнозують, що врожайність 1.97 мільйона тонн у 2023/24 урожайному році зменшиться на 23 відсотків порівняно з минулим роком і на - відсотки нижче середнього. попередніх чотирьох врожайних років.

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Разом на Іспанію, Італію, Туніс, Грецію, Туреччину, Марокко та Португалію припало 72 відсотки світового виробництва оливкової олії минулого року. За останні чотири врожайні роки ця цифра становить 82 відсотки.

У результаті світове виробництво оливкової олії в 2023/24 врожайному році, ймовірно, буде нижче 2.94 мільйона тонн, вироблених у 2022/23, що є найнижчим урожаєм з 2016/17.

За словами Хуана Вілара, стратегічного консультанта з виробництва оливкової олії в Іспанії, світове виробництво може впасти до 2.4 мільйона тонн, що на 18 відсотків менше порівняно з 2022/23 роками та на 24 відсотки нижче середнього показника за попередні чотири врожайні роки.

джерела: Olive Oil Times, Міжнародна оливкова рада

У той час як виробники в Іспанії, Італії, Тунісі, Марокко та Португалії очікують вищих урожаїв цього року, очікується, що зростання виробництва буде більш скромним, ніж значне зниження, прогнозоване в Туреччині та Греції.

Нижче наведено підсумок очікувань виробників і офіційних осіб цього врожайного року в семи основних країнах-виробниках.

Іспанія

після минулорічний історично поганий урожай, іспанські чиновники з оптимізмом вважають, що врожайний 2023/24 рік покращиться. Очікується, що виробництво зросте з 664,033 765,362 тонн до - - тонн.

Незважаючи на 15-відсоткове зростання порівняно з минулим роком, очікується, що виробництво залишиться на 34 відсотки нижчим за середній показник за попередні чотири врожайні роки. В результаті оливкова олія очікується, що ціни продовжать зростати до травня.

Деякі дощі влітку та восени означали, що найбільша в світі країна-виробник оливкової олії отримала деяку кількість відпочинок від історичної посухи.

Однак спекотні весняні температури пошкодили деякі дерева, коли вони зацвіли, що призвело до нижчого зав'язування плодів в Андалусії, найбільшому в світі регіоні з виробництва оливкової олії.

У цілому, очікується зростання виробництва в Андалусії 7 відсотків порівняно з минулим роком, досягнувши 550,600 40 тонн. Однак це залишається на - відсотків нижче середнього показника за попередні чотири сезони.

Виробники в центрі країни також повідомили про шкоду від заморозків ранньою весною, що також знизило потенційне зав’язування плодів. Тим не менш, фермери та мельники в Кастилії-Ла-Манчі, Естремадура, Спільнота Валенсії, Каталонії та Арагону також очікують чудових урожаїв цього року.

Італія

Фермери та чиновники в Італії очікують виробництво перевищить 290,000 тис. тонн у 2023/24, при цьому деякі великі виробники прогнозують понад 300,000 - тонн.

Якщо нижня межа цієї оцінки буде реалізована, це означатиме збільшення врожаю на 23 відсотки порівняно з минулорічним урожаєм, але залишиться на 4 відсотки нижче середнього за попередні чотири врожаї.

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Зростання виробництва пов’язане насамперед із перспективними умовами на півдні країни, включаючи регіони Апулія, Калабрія та Сицилія, на які припадає близько 70 відсотків виробництва в Італії.

В інших дуже важливих для виробництва оливкової олії регіонах, таких як Тоскана, урожай виглядає дуже складним, за деякими помітними винятками.

"Сезон вирощування оливок був добрим, і якість здається хорошою. Ми також очікуємо вищої врожайності порівняно з іншими фермами в регіоні», – Лука Перотті, генеральний директор центрального тосканського виробника, Azienda Pometti, Повідомив Olive Oil Times.

"Ці [позитивні] оцінки в основному пояснюються тією увагою, яку ми приділяємо регенеративним методам сільського господарства, які підтримуються технологіями та значним досвідом роботи на полі», — пояснив Перотті.

Туніс

З виходом Очікується 220,000 - тонн оливкової олії у 2023/24 врожайному році туніські виробники очікують значного відскоку від минулого сезону 180,000 - тонн.

"Цього разу йшов дощ у вирішальний час, що допомогло покращити ситуацію», — Хеді Белходжа, генеральний менеджер продюсера та експортер Bulla Regia, Повідомив Olive Oil Times.

Ель-Баттан, Туніс (AP)

Щодо ймовірності подальших опадів у вирішальні тижні перед збором врожаю Белходжа зазначив, що ​"за сприятливих умов цілком можливо, що загальна явка досягне 250,000 - тонн, прогнозує Міністерство сільського господарства США. У нормальних умовах це має бути ближче до 200,000 220,000-- - тонн».

Офіційні особи в кількох значних регіонах виробництва оливкової олії, включаючи Сфакс і Gafsa, очікують, що цього року врожайність відновиться завдяки збільшенню інвестицій у цей сектор і кращим кліматичним умовам.

"Цього року збирання врожаю було заплановано на передчасний термін через складні кліматичні умови, які переживає Туніс через затримку дощів і високу температуру», — сказав місцевим ЗМІ Тахер Мбаркі, регіональний комісар з питань сільського господарства та гідротехнічних ресурсів.

Greece

після грандіозний минулорічний урожай 330,000 тис. тонн, виробництво оливкової олії в Греції є очікується значне зниження, за попередніми оцінками 200,000 - тонн.

Виходячи з цього прогнозу, очікується, що грецьке виробництво оливкової олії впаде майже на 40 відсотків порівняно з минулим роком і буде на 28 відсотків нижче середнього показника за попередні чотири врожайні роки.

Кало-Педі, Греція (AP)

Виробники та офіційні особи в країні пояснюють падіння виробництва багатьма гаями, що входять в ан ​"поза рік» у природному змінному циклі плодоношення оливкового дерева в поєднанні з екстремальними погодними явищами в деяких частинах країни та появою оливкова фруктова муха в інших.

На Криті, відповідальному за приблизно одну третину національного виробництва, чиновники очікують одного з найгірших урожаїв на острові за всю історію. Тепле й вологе літо створило ідеальні умови для процвітання оливкової плодової мухи, яка завдала безпрецедентної шкоди гаям по всьому острову.

Тим часом інші грецькі острови та північні регіони півострова пережили дуже теплу зиму, в результаті чого багато дерев отримували менше годин холоду, ніж було необхідно для плодоношення наступної весни.

Туреччина

Після а рекордно високий урожай 421,000 тис. тонн минулого року, що зробило Туреччину другим за величиною виробником у світі, цьогорічний урожай становить очікується значне зниження.

Про це заявив Мустафа Тан, президент Національної ради з оливкової та оливкової олії Olive Oil Times очікується, що виробництво досягне лише 180,000 2023 тонн урожайного 24/57 року, що на 33 відсотків менше порівняно з минулим роком і на - відсотки нижче середнього показника за попередні чотири врожайні роки.

Поєднання багатьох виробників у країні, що входить ​"поза рік» у природному змінному циклі плодоношення оливкового дерева та екстремальні погодні явища в деяких частинах країни пояснюються зменшенням виробництва.

Виробники в західній і південно-західній Туреччині заявили, що холодна і дощова погода навесні змила пилок і пошкодила цвітіння багатьох дерев, що призвело до нижчого зав'язування плодів. Крім того, в деяких районах країни град пошкодив дерева в період цвітіння.

У східній Туреччині остан Смертоносний лютневий землетрус значно пошкодив оливкові дерева та млини, що призвело до зниження виробництва.

Марокко

Офіційні особи та виробники в Марокко очікується зростання виробництва оливкової олії на 10 відсотків порівняно з урожаєм 2022/23 років, досягнувши за оцінками 117,700 - тонн.

Якщо прогнози виробництва справдяться, цьогорічний урожай все одно буде значно нижчим за середній урожай попередніх чотирьох років, який, за оцінками Міжнародної оливкової ради, становить 150,500 - тонн.

(Фото: CHO Group)

Виробництво оливкової олії зростає, незважаючи на те, що міністерство сільського господарства країни прогнозує, що цього року виробництво оливок досягне такого ж рівня, як і попереднього.

"Це можна пояснити скороченням виробництва столових оливок цього року», – Аділь Баджуб, інженер-агроном та координатор Перший у Марокко ступінь магістра з оливкової олії, Повідомив Olive Oil Times.

"Більшість виробників планують переробляти свої оливки через прискорений процес дозрівання, викликаний спекою в серпні та вересні», – додав він. ​"Крім того, ціна на оливкову олію цього року дуже висока, що спонукає більшість виробників спрямовувати все своє виробництво виключно на оливкову олію».

За словами деяких чиновників, виробництво оливкової олії могло б бути вищим, якби не наслідки посухи, екстремальних погодних умов і землетрусу у вересні, який пошкодив дерева в різних частинах країни.

Португалія

Так оцінюють офіційні особи та виробники в Португалії виробництво продовжить тенденцію до зростання в Іберійській країні, досягаючи приблизно 145,000 - тонн.

Якщо прогноз виправдається, виробництво в Португалії перевищить минулого року всього 125,000 тис. тонн на 16 відсотків і в середньому за попередні чотири роки трохи більше ніж на 1 відсоток.

Виробники пов'язують збільшення виробництва з багатьма гаями в країні, що входять в ан ​"на рік» у природному альтернативному циклі плодоношення оливкового дерева разом із вологою зимою та весною, що поповнюють резервуари та водоносні горизонти.

Однак очікується, що не кожна частина країни однаково відчує переваги. Зростання виробництва зумовлене насамперед надгустими гаями Алентежу, гектари яких щорічно збільшується.

Тим часом виробництво в традиційних оливкових гаях на півночі країни зазнало спаду порівняно з попереднім роком.

Костас Василопулос зробив внесок у цей звіт.