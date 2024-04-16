Тосканський виробник пристосовується до мінливого ландшафту оливкової олії

З моменту 15th сторіччя фермери, які вирощували оливки по всій Флоренції, виробляли оливкову олію для могутньої родини Медічі, яка керувала регіоном протягом століть.

Сьогодні сімейна ферма Лапо Гонді, Фатторія ді Волміано, продовжує традицію зі своїм брендом Laudemio. Органічна оливкова олія першого віджиму має отримав Золоту нагороду На 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Ми не маємо наміру здаватися, а це означає, що все має змінитися. Нам потрібно механізувати операції, щоб зменшити витрати виробництва та забезпечити майбутнє виробництва оливкової олії. - Lapo Gondi, власник, Fattoria di Volmiano

"Перемога в Нью-Йорку – це, перш за все, підтвердження того, що ми робимо хорошу роботу, підтвердження якості нашого Laudemio, нашого флагмана оливкова олія першого віджиму", - сказав Гонді Olive Oil Times.

Розташований на тосканських пагорбах поблизу історичного міста Флоренції, Fattoria di Volmiano охоплює близько 550 гектарів. У центрі зеленої долини його стародавня вежа та палац стоять у центрі різноманітних сільськогосподарських і туристичних підприємств родини Гонді.

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Понад 70 гектарів відведено під оливкові гаї, де росте близько 23,000 - оливкових дерев Морайоло, Франтойо, Леччіно, Леччо дель Корно та Пендоліно.

Місцева торгова палата офіційно визнала історичне походження ферми Волміано та виробництво оливкової олії, включивши їх до списку визначних пам’яток історичної спадщини Тоскани.

"У нас є старовинні документи, які показують, як компанія Sorbitole, що входить до Volmiano, виробляла оливкову олію для родини Медічі в 1427 році», — сказав Гонді.

Це третій випадок, коли Лаудеміо отримав золоту нагороду за останні кілька років. ​"«Лаудеміо» — це купаж, зроблений із наших найкращих партій оливок і належним чином збалансований», — зазначив він. ​"Ми наполегливо працюємо, щоб знайти найкращий баланс між гострим і гірким».

Команда 2023/24 врожайний рік було складним для більшої частини центральної Італії, і Тоскана не була винятком. ​"«Золото» цього року припало на кінець складного сезону, оскільки ми могли зібрати близько 30 відсотків урожаю, який ми могли б вважати нормальним сезоном», — сказав Гонді.

Fattoria di Volmiano виробляє до 22 тонн оливкової олії першого віджиму в середньому врожайний рік. ​"Було значне падіння порівняно із середніми роками», – сказав Гонді.

"У 2020/21 році у нас був чудовий рік, а в 2021/22 році ми зіткнулися з пошкодженнями від морозів і надлишку тепла. Тож у нас були проблемні роки, кульмінацією яких став цей дуже скромний результат у 2023/24 роках», — додав він.

Lapo Gondi (ліворуч) є останнім у багатовіковій сімейній лінії виробників оливкової олії в Тоскані. (Фото: Fattoria di Volmiano)

Витрати на виробництво останнім часом також зросла, що вплинуло на фінансову життєздатність виробників високоякісної оливкової олії першого віджиму, таких як Gondi.

Ці виробники інвестували значні кошти в органічне та стійке сільське господарство та застосували найпередовіші технології в об’єктах для переробки оливок і зберігання олії.

"Вартість робочої сили стала настільки високою, що утримання традиційного оливкового гаю не має майбутнього», — сказав Гонді. Щоб протистояти цій тенденції, родина розглядає можливість розширення нових оливкових плантацій середньої щільності.

"Ми не маємо наміру здаватися, а це означає, що все має змінитися», – сказав Гонді. ​"Нам потрібно механізувати операції, щоб знизити витрати виробництва та забезпечити майбутнє виробництва оливкової олії».

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"Є гарні приклади напівінтенсивних садів із типовими для нашого регіону сортами, такими як Леччо дель Корно та Мауріно», — додав він. ​"Ці плантації були б більш прибутковими, оскільки зараз ми все робимо вручну, і нам, звичайно, потрібно скорочувати витрати».

За словами Гонді, потрясіння, які вплинули на сектор оливкової олії в останні роки, можуть принести більше користі, ніж шкоди в довгостроковій перспективі.

Fattoria di Volmiano висаджує нові гаї середньої щільності, щоб покращити економічну ефективність і зберегти якість. (Фото: Fattoria di Volmiano)

"Оскільки ціни на оливкову олію зросли, ми можемо очікувати, що люди краще розумітимуть, що таке оливкова олія та реальні витрати на її виробництво», – сказав він. ​"Це допоможе пояснити споживачам, що якість має свою ціну».

Щоб допомогти диверсифікувати свої джерела доходу, сім’я Гонді також пропонує екскурсії по маєтку, можливість продемонструвати прекрасну сільську місцевість, вілли в долині та спеціальні дегустації.

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"Ми представляємо їм долину та пояснюємо агрономічні елементи наших сільськогосподарських починань», — сказав Гонді. ​"Крім того, ми проводимо їх до ораторії, де вони можуть милуватися фресками, створеними багато століть тому учнями Рідольфо дель Гірландайо».

"Після цього наші екскурсії проводять гостей до млина, де ми можемо пояснити, як відбувається процес видобутку», – додав він, припускаючи, що гості можуть отримати максимальну віддачу від візиту під час жнив, коли вся техніка працює.

"Правда полягає в тому, що найкращі сезони для туризму не збігаються з сезоном збору врожаю та переробки оливок, тому туристи не часто бачать млин, що працює», – сказав Гонді.

Під час дегустації на фермі туристам пропонують кілька видів оливкової олії першого віджиму, вироблених у Вольміано. ​"Усі оливкові олії, які вони смакують, чудові, і під час заходу ми переконаємося, що наші гості розуміють відмінності та визначають якість», — сказав Гонді.

"Завдяки цим дегустаціям наші гості розуміють, чому наш Laudemio має таку виняткову якість; вони вчаться визначати його високу якість», – додав він.

"Наша роль полягає в тому, щоб допомогти нашим відвідувачам зрозуміти якість оливкової олії та занурити їх у культуру, що її оточує», – підсумував Гонді. ​"Завдяки цьому вони стають більш зацікавленими в інвестуванні у високоякісну оливкову олію першого віджиму».