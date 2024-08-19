Серпень 19, 2024
Fil Bucchino, Andrea Pagliai та Gionni Pruneti виробляють оливкову олію першого віджиму з відновлених дерев, щоб принести користь громадам і навколишньому середовищу.
Серпень 19, 2024
Терруар, органічне землеробство дає нагороди для сицилійського фермера
Виробники Naru, що базується в Агрідженто, пояснюють свій успіх на Всесвітньому конкурсі екологічно вирощеними місцевими сортами оливок.
Серпень 11, 2024
Оливкова олія першого віджиму дає неперевершені соттолі в Апулії
Культурна практика зберігання свіжих фруктів і овочів в оливковій олії існує в Апулії століттями і стає все більш популярною в усьому світі.
Серпень 9, 2024
Сильна посуха в Італії завдала шкоди оливковим деревам перед збором урожаю
Основні оливкові регіони країни потерпають від спеки та посухи. Очікується, що виробництво впаде до історичного мінімуму.
24 липня 2024 р
Органічне вирощування оливок в Італії продовжує розширюватися
Минулого року понад 6,000 гектарів оливкових гаїв було перетворено на органічне сільське господарство, оскільки Італія потроху наближалася до досягнення європейських цілей сталого розвитку.
20 липня 2024 р
Умбрія прокладає шлях цілорічного олеотуризму
Традиційно обмежуючись сезоном збору врожаю, виробники, ресторатори та представники туризму в Умбрії працюють над тим, щоб перетворити оливкову олію першого віджиму на цілорічну привабливість.
Червень 6, 2024
Італійський постачальник вуглецевих кредитів отримав міжнародну акредитацію
Завдяки проекту Alberami італійські оливкові фермери можуть генерувати та продавати вуглецеві кредити на міжнародних ринках.
Червень 6, 2024
П'єралісі призначає нового виконавчого директора
Виходячи з сектору обробки вантажів, новий виконавчий директор планує зосередитися на збільшенні своєї присутності на ключових ринках і продовженні розвитку передових технологій.
Червень 5, 2024
Відкриття нових сортів оливок в Італії стимулює розробку програми
Аналіз Італійського національного дослідницького центру виявив два раніше невідомі сорти у Фрозіноне.
Червень 3, 2024
Майбутнє апулійської оливкової олії — стійкі до Xylella гаї
Асоціації фермерів, дослідники та установи об’єднуються, щоб пересадити стійкі до Xylella fastidiosa оливкові дерева в Апулії.
Червень 2, 2024
Відзначені нагородами брати та сестри. Вдячний батько вибрав Coratina
Успадкувавши сімейну оливкову ферму, брат і сестра Томмазо та Анджела Фіоре продовжують сімейну спадщину.
Може. 28, 2024 рік
L'Olivo di Sant'Emiliano: 1,800-річний символ оливкової традиції Умбрії
Тисячолітнє дерево символізує стійкість центрального регіону Італії, багато з його когорт були пошкоджені повторними морозами протягом багатьох років.
Може. 23, 2024 рік
Перший фестиваль OlivitalyMed визнано успішним у Чіленто
На заході, на якому було присвячено оливковій олії першого віджиму в Кампанії та Італії, також відбулися конференції з кулінарії, здоров’я, туризму та науки.
Mar. 13, 2024
Високі ціни змінюють ставлення італійців до оливкової олії
Опитування споживачів показують, що італійці купують менше оливкової олії першого віджиму, а інші дані підтверджують зниження продажів у супермаркетах.
Mar. 7, 2024
Стародавні оливкові гаї на Капрі є джерелом біорізноманіття
Дослідники простежили походження оливкових дерев на острові до Криту та материкової Італії та виявили 21 новий сорт.
Mar. 6, 2024
Дослідження показали, що Xylella може не нести відповідальності за спустошення оливкових дерев у Апулії
Отримані результати можуть звести нанівець десятирічну політику та розуміння того, що Xylella fastidiosa була основною причиною синдрому швидкого занепаду оливок у Апулії.
Лютий 29, 2024
Влада ідентифікувала штам Xylella, що заразив виноградні лози та мигдаль у Апулії
Новий варіант був виявлений в регіоні, який вже сильно постраждав від Xylella fastidiosa pauca.
Лютий 26, 2024
Новий закон в Італії визначає роль фермерів у захисті навколишнього середовища
Поряд із захистом природних ландшафтів Італії та сприянням вирощуванню традиційних культур, закон спрямований на стримування відтоку із села за допомогою економічних стимулів.
Лютий 22, 2024
Італійські фермери та виробники підтверджують відновлення виробництва
Виробництво оливкової олії в 2023/24 врожайному році було підкріплено високими врожаями на півдні.
Лютий 19, 2024
Четверте покоління сицилійських фермерів відзначає місцеві сорти
У південно-східній Сицилії виробники Vernèra поділяють почуття соціальної відповідальності та екологічної стійкості.
Січень 31, 2024
Фермери на малих італійських островах відновлюють стародавні гаї та місцеве виробництво
Виробники на острові Джильо та Капрі відновлюють багатовікові оливкові дерева, щоб відродити зникаючу культуру та захистити унікальні ландшафти острова.