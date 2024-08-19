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Італія

Production

Серпень 19, 2024

Багато цінностей у відновленні покинутих оливкових гаїв у Тоскані

Fil Bucchino, Andrea Pagliai та Gionni Pruneti виробляють оливкову олію першого віджиму з відновлених дерев, щоб принести користь громадам і навколишньому середовищу.

Профілі виробника

Серпень 19, 2024

Терруар, органічне землеробство дає нагороди для сицилійського фермера

Виробники Naru, що базується в Агрідженто, пояснюють свій успіх на Всесвітньому конкурсі екологічно вирощеними місцевими сортами оливок.

Їжа та кулінарія

Серпень 11, 2024

Оливкова олія першого віджиму дає неперевершені соттолі в Апулії

Культурна практика зберігання свіжих фруктів і овочів в оливковій олії існує в Апулії століттями і стає все більш популярною в усьому світі.

Production

Серпень 9, 2024

Сильна посуха в Італії завдала шкоди оливковим деревам перед збором урожаю

Основні оливкові регіони країни потерпають від спеки та посухи. Очікується, що виробництво впаде до історичного мінімуму.

Production

24 липня 2024 р

Органічне вирощування оливок в Італії продовжує розширюватися

Минулого року понад 6,000 гектарів оливкових гаїв було перетворено на органічне сільське господарство, оскільки Італія потроху наближалася до досягнення європейських цілей сталого розвитку.

Business

20 липня 2024 р

Умбрія прокладає шлях цілорічного олеотуризму

Традиційно обмежуючись сезоном збору врожаю, виробники, ресторатори та представники туризму в Умбрії працюють над тим, щоб перетворити оливкову олію першого віджиму на цілорічну привабливість.

Business

Червень 6, 2024

Італійський постачальник вуглецевих кредитів отримав міжнародну акредитацію

Завдяки проекту Alberami італійські оливкові фермери можуть генерувати та продавати вуглецеві кредити на міжнародних ринках.

Новини

Червень 6, 2024

П'єралісі призначає нового виконавчого директора

Виходячи з сектору обробки вантажів, новий виконавчий директор планує зосередитися на збільшенні своєї присутності на ключових ринках і продовженні розвитку передових технологій.

Сорти оливок

Червень 5, 2024

Відкриття нових сортів оливок в Італії стимулює розробку програми

Аналіз Італійського національного дослідницького центру виявив два раніше невідомі сорти у Фрозіноне.

Production

Червень 3, 2024

Майбутнє апулійської оливкової олії — стійкі до Xylella гаї

Асоціації фермерів, дослідники та установи об’єднуються, щоб пересадити стійкі до Xylella fastidiosa оливкові дерева в Апулії.

Профілі виробника

Червень 2, 2024

Відзначені нагородами брати та сестри. Вдячний батько вибрав Coratina

Успадкувавши сімейну оливкову ферму, брат і сестра Томмазо та Анджела Фіоре продовжують сімейну спадщину.

Новини

Може. 28, 2024 рік

L'Olivo di Sant'Emiliano: 1,800-річний символ оливкової традиції Умбрії

Тисячолітнє дерево символізує стійкість центрального регіону Італії, багато з його когорт були пошкоджені повторними морозами протягом багатьох років.

Ярмарки, конкурси

Може. 23, 2024 рік

Перший фестиваль OlivitalyMed визнано успішним у Чіленто

На заході, на якому було присвячено оливковій олії першого віджиму в Кампанії та Італії, також відбулися конференції з кулінарії, здоров’я, туризму та науки.

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Новини

Mar. 13, 2024

Високі ціни змінюють ставлення італійців до оливкової олії

Опитування споживачів показують, що італійці купують менше оливкової олії першого віджиму, а інші дані підтверджують зниження продажів у супермаркетах.

Сорти оливок

Mar. 7, 2024

Стародавні оливкові гаї на Капрі є джерелом біорізноманіття

Дослідники простежили походження оливкових дерев на острові до Криту та материкової Італії та виявили 21 новий сорт.

Business

Mar. 6, 2024

Дослідження показали, що Xylella може не нести відповідальності за спустошення оливкових дерев у Апулії

Отримані результати можуть звести нанівець десятирічну політику та розуміння того, що Xylella fastidiosa була основною причиною синдрому швидкого занепаду оливок у Апулії.

Business

Лютий 29, 2024

Влада ідентифікувала штам Xylella, що заразив виноградні лози та мигдаль у Апулії

Новий варіант був виявлений в регіоні, який вже сильно постраждав від Xylella fastidiosa pauca.

Business

Лютий 26, 2024

Новий закон в Італії визначає роль фермерів у захисті навколишнього середовища

Поряд із захистом природних ландшафтів Італії та сприянням вирощуванню традиційних культур, закон спрямований на стримування відтоку із села за допомогою економічних стимулів.

Production

Лютий 22, 2024

Італійські фермери та виробники підтверджують відновлення виробництва

Виробництво оливкової олії в 2023/24 врожайному році було підкріплено високими врожаями на півдні.

Профілі виробника

Лютий 19, 2024

Четверте покоління сицилійських фермерів відзначає місцеві сорти

У південно-східній Сицилії виробники Vernèra поділяють почуття соціальної відповідальності та екологічної стійкості.

Production

Січень 31, 2024

Фермери на малих італійських островах відновлюють стародавні гаї та місцеве виробництво

Виробники на острові Джильо та Капрі відновлюють багатовікові оливкові дерева, щоб відродити зникаючу культуру та захистити унікальні ландшафти острова.

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