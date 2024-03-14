Влада регіону Апулія на півдні Італії опублікувала повний набір даних, який використовується для моніторингу та контролю за поширенням хвороби, спричиненої Xylella fastidiosa.

В обласній адміністрації заявили, що дані чітко свідчать про те, що паука підвид Xylella fastidiosa є основною причиною Синдрому швидкого занепаду олив (OQDS), який вбив десятки мільйонів оливкових дерев у регіоні.

Якщо ми підемо і перевіримо оливкові дерева в зараженій зоні, ми виявимо Xylella fastidiosa pauca у 90-100% випадків. - Донато Босія, директор, Національна дослідницька рада

До появи Xylella fastidiosa Італія виробляла понад 500,000 300,000 тонн оливкової олії на рік. Зараз рясним врожаєм вважається урожай понад - тис. тонн.

Дані охоплюють перші моніторингові операції з 2013 по 2022 рік, і їх публікація відбулася незабаром після вчитися опубліковано в Journal of Phytopathology, вказуючи, що Xylella fastidiosa відповідальна лише за меншість випадків OQDS.

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За останнє десятиліття Xylella fastidiosa pauca поширилася південною Апулією завдяки комахам-переносникам, таким як жужелиця, які переносять бактерії з одного оливкового дерева на інше.

Епідемія спонукала італійську та європейську владу постійно визначати та оновлювати межі заражених і сусідніх територій, вживаючи численних заходів стримування, щоб запобігти поширенню бактерій.

У результаті офіційні особи заявили, що найбільш контрольовані частини Апулії знаходяться вздовж кордонів цих зон стримування, де очікується, що відсоток заражених Xylella fastidiosa оливкових дерев та інших рослин буде мінімальним.

Коли Xylella fastidiosa pauca поширилася на північ від найпівденнішого півострова Апулії, так само змінилися кордони заражених і буферних територій.

"Метою операцій моніторингу… є не інвентаризація заражених рослин, а передбачити бактерію та ідентифікувати та локалізувати або ліквідувати нові спалахи на початку, щоб зменшити тиск інокуляції на зону, вільну від хвороб, і уповільнити розширення зараженої території. наскільки це можливо», – написала влада в a примітка опублікована на спеціальному веб-сайті для моніторингу поширення Xylella fastidiosa.

"Таким чином, дані моніторингу не можуть свідчити про частоту бактерії в зараженій зоні, оскільки більша частина її поверхні більше не підлягає нагляду з боку фітосанітарної обсерваторії», – додали вони.

Ця заява явно заперечує висновки дослідження Journal of Phytopathology, яке виявило, що лише частина оливкових дерев, уражених OQDS, була заражена Xylella fastidiosa pauca.

Синдром оливкового швидкого занепаду Синдром швидкого відмирання оливкових дерев (OQDS) — це виснажлива хвороба оливкових дерев, яка спричиняє відмирання листя, гілок і гілок, через що дерева більше не дають оливки. Поширена думка, що збудником захворювання є бактерія Xylella fastidiosa. Симптоми OQDS включають опіки листя та висихання гілок і гілок, починаючи з верхівки крони та поширюючись на решту дерева. Хвороба особливо поширена в регіоні Апулії на півдні Італії, але також була виявлена ​​в Аргентині, Бразилії, Каліфорнії, Греції та Іспанії. Деякі експерти прогнозують, що це може коштувати сектору оливкової олії до 5.6 мільярдів євро протягом наступних 50 років.

Припускаючи, що OQDS знищив мільйони оливкових дерев, які не були інфіковані Xylella fastidiosa pauca, автори дослідження припустили, що ці два в основному не пов’язані.

На думку обласної влади та провідних експертів у галузі, такий висновок є невірним.

"Читання даних авторами цього дослідження не є надійним», – сказав Донато Бошіа, директор Інституту стійкого захисту рослин Національної дослідницької ради (CNR). Olive Oil Times.

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"Якщо ми підемо і перевіримо оливкові дерева в зараженій зоні, ми виявимо Xylella fastidiosa pauca в 90-100% випадків», – додав він.

Бошіа, чия робота уможливила визначити наявність Xylella fastidiosa pauca у 2013 році, сказав, що дані, проаналізовані в дослідженні, щоб підтвердити, що Xylella fastidiosa рідко присутня в оливкових деревах, уражених OQDS, просто не можуть бути використані для досягнення такого висновку.

"Це правда, що за десять років було проаналізовано близько мільйона рослин», — сказав Босія. ​"Але майже всі вони були розташовані там, де бактерій найменше очікували, у так званій буферній зоні та у верхній частині зараженої зони. Цілком нормально знайти там дуже низький відсоток рослин, заражених Xylella fastidiosa pauca».

За словами Бошіа, автори цього дослідження також помилково інтерпретували симптоми на досліджуваних оливкових деревах як доказ присутності OQDS, який у своїй статті порівнював із наявністю Xylella fastidiosa.

"Якщо ви подивіться на базу даних, то в якийсь момент ви побачите, що для кожної досліджуваної рослини є визначення ​"присутні симптоми» або ​"симптоми відсутні", - сказав він. ​"Це лише вказівка ​​для дослідників. Наявні симптоми не є синонімом синдрому швидкого занепаду оливок, як писали мої колеги у своєму дослідженні».

Бошіа додав, що суперечливе дослідження не враховує різні методи, які застосовувалися протягом багатьох років під час операцій моніторингу.

"Якщо ми розглядаємо дані з 2015 року, то ми говоримо про період, коли також проводилися аналізи в районах, де вже було чітко видно всихання оливкових дерев», – сказав він. ​"Це означає, що в цьому році відсоток рослин с ​"наявність симптомів може досягати 70 відсотків».

Дані могли бути ще більше спотворені швидким поширенням хвороби в перші роки, що змусило владу перенести буферні зони й зони стримування далі на північ із районів, густонаселених оливковими деревами, до менш заселених.

У результаті багато оливкових дерев у цій місцевості, які загинули від OQDS, ніколи не перевірялися на Xylella fastidiosa. ​"Ці відсотки падають приблизно до 20 відсотків», – сказав Босія.

"Якщо поглянути на дані за 2021 рік, ви побачите, що цей відсоток продовжує падати. Причина в тому, що в 2020 році правила ЄС вдвічі зменшили площу утримання підлягає моніторингу. Замість моніторингу останніх десяти кілометрів червоної зони її скоротили до кілометрів», – додав Босія.

"Якщо поглянути на картину в цілому, то висновки йдуть в протилежному напрямку від того, що пишуть автори дослідження», – підсумував він. ​"Якщо сьогодні в районах, що межують із зоною зараження, маємо а дуже низька захворюваність Xylella fastidiosa, це означає, що стратегія стримування, прийнята Європейським Союзом, працює».