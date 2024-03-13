Olive Oil Times Запускає портал рейтингових даних

Після дванадцяти років аналізу 10,000 30 оливкових олій із - країн найбільший і найпрестижніший у світі конкурс якості оливкової олії зібрав деякі дані.

сьогодні, Olive Oil Times представив комплексний портал, який збирає та представляє дані з NYIOOC World Olive Oil Competitionсуворий процес суддівства. Портал надає користувачам детальну інформацію та рейтинги в різних категоріях.

Доступний на oliveoilranking.org, на порталі представлено список найбільш нагороджених виробників і брендів, які оновлюються в режимі реального часу, разом із детальними історичними даними результатів за півкулями, країнами, сортами та органічною класифікацією.

Curtis Cord, Olive Oil Times головний редактор, сказав, що портал розкриває цікаві тенденції, які сформували індустрію оливкової олії за останнє десятиліття.

"Ми сподіваємося, що користувачі побачать у цифрах, як індустрія впоралася з завданням пропонувати все більше виняткових продуктів з кожним випуском конкурсу», – сказав він. Ми будуватимемо цю платформу, щоб надати більше контексту та освітнього контенту, щоб проілюструвати цінність високоякісних оливкових олій першого віджиму для нашого здоров’я, гастрономії та культури».

Світовий рейтинг оливкової олії

Новий портал доповнює World Olive Oil CompetitionАвтора Офіційний довідник, остаточний каталог найкращі оливкові олії першого віджиму щороку на нього посилається більше мільйона користувачів.

Результати конкурсу 2024 року почнуть оприлюднюватися у вівторок, 19 березня, повідомили організатори. Бренди та виробники, які отримали нагороди, будуть представлені в офіційному довіднику в спеціальних функціях Olive Oil Times, і в режимі реального часу на рейтинг оливкової олії платформа.