Серпень 19, 2024
Fil Bucchino, Andrea Pagliai та Gionni Pruneti виробляють оливкову олію першого віджиму з відновлених дерев, щоб принести користь громадам і навколишньому середовищу.
Серпень 19, 2024
Терруар, органічне землеробство дає нагороди для сицилійського фермера
Виробники Naru, що базується в Агрідженто, пояснюють свій успіх на Всесвітньому конкурсі екологічно вирощеними місцевими сортами оливок.
Серпень 13, 2024
Оливковий центр проведе першу конференцію зі сталого розвитку оливкової олії
На Міжнародній конференції зі сталого розвитку оливкової продукції обговорюватимуться питання сталого розвитку, починаючи від вирощування та переробки оливок і закінчуючи маркетингом і сертифікацією.
24 липня 2024 р
Новий процес підвищує стійкість, фенольний профіль екстрактів оливкового листя
Новий підхід не використовує шкідливі хімічні речовини та створює екстракт, який потенційно може використовуватися у виробництві оливкової олії та пакуванні харчових продуктів.
8 липня 2024 р
Цегла, виготовлена з оливкових кісточок, зменшує викиди вуглекислого газу в будівлях, результати дослідження
Нове дослідження показало, що відходи оливкової кісточки можуть ефективно зменшити споживання енергії в будівлях, демонструючи, як циркулярну економіку можна застосувати в будівельному секторі.
Червень 15, 2024
Травень ознаменувався ще одним роком-рекордсменом за спекою
Ці висновки спонукали Генерального секретаря ООН закликати до глобальної заборони реклами в галузі викопного палива.
Червень 6, 2024 Business
Італійський постачальник вуглецевих кредитів отримав міжнародну акредитацію
Може. 28, 2024 рік Профілі виробника
Монте-ду-Камело виграє завдяки екологічно вирощеним місцевим сортам
Може. 28, 2024 рік
Дослідники перетворюють відходи оливкових гаїв на біопластик
Перетворення листя та гілок оливкових дерев на біополімери забезпечить екологічні, економічні та соціальні вигоди для оливкових фермерів.
Може. 27, 2024 рік
Офіційні особи кажуть, що підвищення ефективності використання води має першочергове значення для майбутнього каліфорнійських фермерів
Виробникам доведеться економити більше води та використовувати менше, оскільки в довгостроковій перспективі стан, ймовірно, стане сухішим.
Може. 14, 2024 рік
Інновації та стійкість дають виграшні результати для GangaLupo
Командна робота, відповідальне використання ресурсів та інновації лежать в основі успіху моносорту Apulian Coratina.
Може. 13, 2024 рік
Місцеві сорти та столітні дерева: формула перемоги для Olivian Groves
Після збору врожаю, повного перипетій, виробник Пелопоннесу досяг високої якості, покладаючись на традиційні та сучасні практики.
Може. 13, 2024 рік
Сталий розвиток, біорізноманіття корисні для бізнесу, вважає фермер із Кампанії
Case d'Alto виробляє органічні оливкові олії першого віджиму в Ірпіні з автохтонних сортів. Власник Клаудіо Де Лука каже, що зосередження на екологічності покращує якість.
Може. 7, 2024 рік
Випробування та тріумфи органічного землеробства в Андалусії
П’яте покоління сім’ї, що стоїть за Luque Ecológico, вірить, що органічне землеробство виробляє ароматну оливкову олію першого віджиму, захищає навколишнє середовище та пом’якшує наслідки посухи.
Квітні 22, 2024
Побічні продукти подрібнення оливок можуть покращити корм для тварин
Раціони, що включали листя оливкових дерев і вичавки оливкової олії, не вплинули негативно на здоров’я овець або якість їхнього молока, одночасно зменшивши викиди метану.
Грудень 19, 2023
Кліматична конференція COP28 завершилася зі змішаними результатами
Країни світу погодилися відмовитися від нафти та інших видів викопного палива, однак без чіткого зобов’язання повністю відмовитися від викопного палива як джерела енергії.
Грудень 14, 2023
Посилення водних норм у Каліфорнії може стимулювати вирощування оливок
Незважаючи на те, що зрошувані оливкові гаї все ще використовують багато води, дедалі суворіші заборони, особливо в долині Сан-Хоакін, можуть створити нову нішу для оливкових гаїв у посушливих районах.
Грудень 11, 2023
Органічна ферма в Хаен прокладає шлях до продажу вуглецевих кредитів
O.Live генерує близько 4.5 вуглецевих кредитів на гектар із своїх 1,000 гектарів органічних гаїв, встановлюючи модель для збільшення прибутку виробників.
Грудень 5, 2023
Проект ЄС має на меті вирівняти умови гри з обробленими харчовими продуктами
Проект MedDiet4All пропагує переваги середземноморської дієти та повідомляє про шкідливі наслідки ультраоброблених продуктів для здоров’я.
Грудень 4, 2023
Кліматичний саміт COP28 розпочинається на тлі напруги
Кліматична конференція COP28 у Дубаї викликала суперечки щодо ролі нафтогазових компаній у переговорах.
Листопад 27, 2023
Продюсери, які стоять за Loco Galbasa, здійснюють мрію дитинства, якість світового рівня
Сицилійський бренд Loco Galbasa поєднує прагнення до якості та відданість екологічній стійкості.
Листопад 1, 2023
Оливкові дерева можуть допомогти подолати зміну клімату
На триденній конференції Міжнародна оливкова рада підкреслила роль, яку може відіграти вирощування оливкових культур у досягненні глобальних чистих нульових викидів.
Жовтень 31, 2023
Каліфорнійські фермери висаджують живоплоти, щоб зберегти воду та покращити стан ґрунту
Живоплоти покращують утримання води в ґрунті та створюють природне середовище існування для корисних птахів та інших хижаків-шкідників. Фермери кажуть, що вони також додають естетичну цінність.