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sustainability

Production

Серпень 19, 2024

Багато цінностей у відновленні покинутих оливкових гаїв у Тоскані

Fil Bucchino, Andrea Pagliai та Gionni Pruneti виробляють оливкову олію першого віджиму з відновлених дерев, щоб принести користь громадам і навколишньому середовищу.

Профілі виробника

Серпень 19, 2024

Терруар, органічне землеробство дає нагороди для сицилійського фермера

Виробники Naru, що базується в Агрідженто, пояснюють свій успіх на Всесвітньому конкурсі екологічно вирощеними місцевими сортами оливок.

Новини

Серпень 13, 2024

Оливковий центр проведе першу конференцію зі сталого розвитку оливкової олії

На Міжнародній конференції зі сталого розвитку оливкової продукції обговорюватимуться питання сталого розвитку, починаючи від вирощування та переробки оливок і закінчуючи маркетингом і сертифікацією.

Новини

24 липня 2024 р

Новий процес підвищує стійкість, фенольний профіль екстрактів оливкового листя

Новий підхід не використовує шкідливі хімічні речовини та створює екстракт, який потенційно може використовуватися у виробництві оливкової олії та пакуванні харчових продуктів.

World

8 липня 2024 р

Цегла, виготовлена ​​з оливкових кісточок, зменшує викиди вуглекислого газу в будівлях, результати дослідження

Нове дослідження показало, що відходи оливкової кісточки можуть ефективно зменшити споживання енергії в будівлях, демонструючи, як циркулярну економіку можна застосувати в будівельному секторі.

Новини

Червень 15, 2024

Травень ознаменувався ще одним роком-рекордсменом за спекою

Ці висновки спонукали Генерального секретаря ООН закликати до глобальної заборони реклами в галузі викопного палива.

Новини

Може. 28, 2024 рік

Дослідники перетворюють відходи оливкових гаїв на біопластик

Перетворення листя та гілок оливкових дерев на біополімери забезпечить екологічні, економічні та соціальні вигоди для оливкових фермерів.

Новини

Може. 27, 2024 рік

Офіційні особи кажуть, що підвищення ефективності використання води має першочергове значення для майбутнього каліфорнійських фермерів

Виробникам доведеться економити більше води та використовувати менше, оскільки в довгостроковій перспективі стан, ймовірно, стане сухішим.

Профілі виробника

Може. 14, 2024 рік

Інновації та стійкість дають виграшні результати для GangaLupo

Командна робота, відповідальне використання ресурсів та інновації лежать в основі успіху моносорту Apulian Coratina.

Профілі виробника

Може. 13, 2024 рік

Місцеві сорти та столітні дерева: формула перемоги для Olivian Groves

Після збору врожаю, повного перипетій, виробник Пелопоннесу досяг високої якості, покладаючись на традиційні та сучасні практики.

Профілі виробника

Може. 13, 2024 рік

Сталий розвиток, біорізноманіття корисні для бізнесу, вважає фермер із Кампанії

Case d'Alto виробляє органічні оливкові олії першого віджиму в Ірпіні з автохтонних сортів. Власник Клаудіо Де Лука каже, що зосередження на екологічності покращує якість.

Профілі виробника

Може. 7, 2024 рік

Випробування та тріумфи органічного землеробства в Андалусії

П’яте покоління сім’ї, що стоїть за Luque Ecológico, вірить, що органічне землеробство виробляє ароматну оливкову олію першого віджиму, захищає навколишнє середовище та пом’якшує наслідки посухи.

World

Квітні 22, 2024

Побічні продукти подрібнення оливок можуть покращити корм для тварин

Раціони, що включали листя оливкових дерев і вичавки оливкової олії, не вплинули негативно на здоров’я овець або якість їхнього молока, одночасно зменшивши викиди метану.

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Новини

Грудень 19, 2023

Кліматична конференція COP28 завершилася зі змішаними результатами

Країни світу погодилися відмовитися від нафти та інших видів викопного палива, однак без чіткого зобов’язання повністю відмовитися від викопного палива як джерела енергії.

Business

Грудень 14, 2023

Посилення водних норм у Каліфорнії може стимулювати вирощування оливок

Незважаючи на те, що зрошувані оливкові гаї все ще використовують багато води, дедалі суворіші заборони, особливо в долині Сан-Хоакін, можуть створити нову нішу для оливкових гаїв у посушливих районах.

Business

Грудень 11, 2023

Органічна ферма в Хаен прокладає шлях до продажу вуглецевих кредитів

O.Live генерує близько 4.5 вуглецевих кредитів на гектар із своїх 1,000 гектарів органічних гаїв, встановлюючи модель для збільшення прибутку виробників.

здоров'я

Грудень 5, 2023

Проект ЄС має на меті вирівняти умови гри з обробленими харчовими продуктами

Проект MedDiet4All пропагує переваги середземноморської дієти та повідомляє про шкідливі наслідки ультраоброблених продуктів для здоров’я.

World

Грудень 4, 2023

Кліматичний саміт COP28 розпочинається на тлі напруги

Кліматична конференція COP28 у Дубаї викликала суперечки щодо ролі нафтогазових компаній у переговорах.

Профілі виробника

Листопад 27, 2023

Продюсери, які стоять за Loco Galbasa, здійснюють мрію дитинства, якість світового рівня

Сицилійський бренд Loco Galbasa поєднує прагнення до якості та відданість екологічній стійкості.

World

Листопад 1, 2023

Оливкові дерева можуть допомогти подолати зміну клімату

На триденній конференції Міжнародна оливкова рада підкреслила роль, яку може відіграти вирощування оливкових культур у досягненні глобальних чистих нульових викидів.

Production

Жовтень 31, 2023

Каліфорнійські фермери висаджують живоплоти, щоб зберегти воду та покращити стан ґрунту

Живоплоти покращують утримання води в ґрунті та створюють природне середовище існування для корисних птахів та інших хижаків-шкідників. Фермери кажуть, що вони також додають естетичну цінність.

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