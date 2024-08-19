Посилення водних норм у Каліфорнії може стимулювати вирощування оливок

Незважаючи на те, що зрошувані оливкові гаї все ще використовують багато води, дедалі суворіші заборони, особливо в долині Сан-Хоакін, можуть створити нову нішу для оливкових гаїв у посушливих районах.