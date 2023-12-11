Органічна ферма в Хаен прокладає шлях до продажу вуглецевих кредитів

Попит на стійкий і органічна оливкова олія зростає на глобальному рівні, деякі маркетингові дослідження вказують на те, що до 2031 року вартість сектора зросте більш ніж удвічі.

Однак проблеми продовжують відмовляти багатьох виробників від переходу на органічну практику.

Коли фермери хочуть перейти на органічне сільське господарство, багато хто швидко виявляє, що від цього немає ніяких економічних переваг… Вуглецеві кредити — це рішення змінити менталітет людей щодо органічного землеробства. - Хосе Марія Чіка, виконавчий директор O.Live

A 2018 дослідження дослідники з Іспанії досліджували недоліки, з якими стикаються фермери, які вирощують органічні оливки, порівняно з їхніми звичайними колегами.

Однією з найбільш серйозних проблем є нижча врожайність органічних дерев порівняно зі звичайними, в результаті чого виробникам органічної продукції потрібно більше землі для виробництва такої ж кількості оливкової олії.

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Це було ускладнено зростання цін на оливкову олію на місці походження, які зробили традиційно вироблену оливкову олію набагато вигіднішою для продажу для фермерів протягом останнього року порівняно з органічною оливковою олією.

"Органічні фермери часто перебувають у певному невигідному становищі порівняно зі звичайними», – пишуть автори дослідження. ​"Майбутнє органічного сільського господарства залежатиме від його економічної життєздатності».

Хосе Марія Чіка, виконавчий директор O.Live, загалом погоджується з цією оцінкою та розробляє модель продажу вуглецевих кредитів на добровільному ринку, щоб зробити органічне вирощування оливок більш прибутковим.

Хосе Марія Чіка (зліва) зі своїм батьком Хосе Чіка

"Коли фермери хочуть перейти на органічне сільське господарство, багато хто швидко виявляє, що економічних переваг немає, і через два-три роки багато хто повертається до традиційного землеробства», — сказав він. Olive Oil Times. ​"Вуглецеві кредити – це рішення змінити менталітет людей щодо органічного землеробства».

Розташована в Хаен, провінції Андалусії, яка відповідає за приблизно одну третину виробництва оливкової олії в Іспанії за будь-який рік, компанія O.Live може похвалитися понад 1,000 гектарами органічних оливкових гаїв, сучасним млином, що живиться від сонячних батарей. , історичний млин та деяка туристична інфраструктура.

Чіка вважає, що вуглецеві кредити забезпечать виробників органічних оливок альтернативний потік доходу щоб зберегти ці практики та дозволити їм конкурувати зі звичайними виробниками оливок у регіоні.

"Ми надаємо 4.5 вуглецевих кредиту на гектар оливкових гаїв», — сказав Чіка. Один вуглецевий кредит еквівалентний одній метричній тонні поглиненого вуглекислого газу.

Наразі один вуглецевий кредит на ринку відповідності Європейського Союзу торги на рівні 68.08 євро (73.28 доларів США), що приблизно на 15 відсотків нижче, ніж на початку року.

Згідно з чинними правилами, виробники оливок можуть сертифікувати секвестровані викиди за чотири роки. ​"Загалом у нас є 18,045 - вуглецевих кредитів», — сказав він.

Ідея почати продавати вуглецеві кредити прийшла до Чіка три роки тому після того, як його друзі почали продавати кредити через свій лісовий проект. Він подумав, що 1,000 гектарів оливкових гаїв O.Live з покривними культурами дуже схожі на лісовий проект його друга, і почав досліджувати цю можливість.

Чіка звернувся до дослідників з Політехнічного університету Мадрида, щоб визначити, скільки вуглекислого газу було поглинено деревами та ґрунтом, а також скільки вуглецю викидала компанія, вирощуючи, збираючи та перемелюючи оливки на своєму млині.

Він додав, що виробники повинні ретельно підходити до цього процесу, включаючи підрахунок викидів від працівників, які їдуть на роботу автомобілем, і викидів від різних частин сільськогосподарського обладнання.

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Після цього Чіка запросила третю сторону для перевірки результатів дослідження, що вони й зробили. Потім Чіка передав це дослідження в окрему компанію, яка створила кредит на вуглець на основі його результатів.

Після того, як кредити сертифіковані, вони публікуються в публічному реєстрі на blockchain, який, за словами Чіка, створює прозорість і підзвітність на ринку. Кредити залишаються в блокчейні, там також публікуються замовлення та рахунки-фактури, тому рух кредитів є дуже публічним і видимим.

Чіка реінвестує гроші, які він заробляє від продажу вуглецевих кредитів на добровільному вуглецевому ринку, назад у ферму, щоб продовжувати покращувати її стійкість.

"Філософія вуглецевих кредитів полягає в додатковості», — сказав він. ​"З кожним роком ти маєш ставати кращим. Ви повинні щось зробити, щоб покращити».

Чіка сказав, що компанія практикує нульове землеробство, компостує обрізані гілки та використовує цей компост для удобрення ґрунту.

Коні, кози та бджоли підтримують екосистему, яка поглинає вуглець ефективніше, ніж монокультурна ферма. (Фото: Хосе Марія Чіка)

У компанії також є кози, бджоли та коні в оливкових гаях, які їдять траву та природним чином удобрюють дерева.

"Звичайно, ми органічні, тому не використовуємо жодних інсектицидів, пестицидів чи фунгіцидів, — для виробництва яких потрібна значна кількість енергії, — сказав він.

Сталий розвиток продовжує працювати на заводі, який включає сонячні панелі та може похвалитися новітніми технологіями для більш ефективного використання енергії. Компанія також використовувала оливкові кісточки як біопаливо для нагрівання води, яка використовується в млині.

Зараз Chica продає вуглецеві кредити місцевим іспанським компаніям, включаючи значне замовлення на 4,000 на початку цього року, коли кредити коштували 72 євро (77.50 доларів) за штуку.

Одним із викликів добровільних ринків є спекуляція. Ціна на вуглецеві кредити знижувалася протягом останнього року після значного зростання, але Чіка вважає, що ціни продовжуватимуть зростати в майбутньому.

"Сьогодні люди купують вуглецеві кредити, щоб продати їх через два, три чи чотири роки, тому що зараз ціна знижена, але [я думаю] зростуть у майбутньому», — сказав він.

Чіка сказав, що він докладає всіх зусиль, щоб не продавати кредити спекулянтам, які намагаються купити кредити за нижчою ціною та утримати їх, щоб перепродати, коли ціна зросте.

"Ми не хочемо продавати комусь, хто хоче спекулювати моїми вуглецевими кредитами», — сказав він. ​"Ми продаємо напряму компаніям, які компенсують свої викиди, щоб бути вуглецево-нейтральними».

Додатковий прибуток, отриманий від продажу вуглецевих кредитів, допоміг компанії впоратися з труднощами попереднього та поточного врожаю в Іспанії, але Чіка каже, що O.Live є виробником органічної продукції, що виходить за рамки додаткових доходів.

O.Live зазвичай збирає п’ять-шість мільйонів кілограмів оливок. Минулого року зібрали лише мільйон тонн, а цього року планують зібрати два мільйони тонн.

Сильна травнева спека під час цвітіння пошкодила дерева перед цвітінням, що призвело до зниження врожаю.

"Для нас стійкість дуже важлива», — сказав Чіка. «[Бути органічним] означає не лише економічні вигоди [від продажу вуглецевих кредитів], але й створення середовища для моїх дітей і дітей моїх дітей, щоб також виробляти органічну оливкову олію першого віджиму».