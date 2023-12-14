Посилення водних норм у Каліфорнії може стимулювати вирощування оливок

Незважаючи на розвиток Ель-Ніньо у східній частині Тихого океану, що призвело до вологого 2023 року для Каліфорнії, експерти з питань клімату очікують, що Голден-Стейт продовжуватиме ставати спекотнішим і сухішим.

За словами офісу губернатора Гевіна Ньюсома, спекотніші та сухі погодні умови через зміна клімату може скоротити водопостачання штату до 10 відсотків до 2040 року.

Оливкові дерева будуть використовувати багато води, якщо їх повністю зрошувати; Чи зберігає виробник воду чи ні, залежить від того, як він керує садом, що не завжди легко зробити правильно. - Кейтлін Петерсон, заступник директора Центру водної політики PPIC

Інститут державної політики Каліфорнії (PPIC) оцінює, що 40 відсотків усієї води штату використовується в сільському господарстві. У зв’язку з тим, що держава запроваджує жорсткіші правила використання води та сприяє підвищенню ефективності використання води, деякі фермери вже роблять ставку на стійкі до посухи оливки як культуру майбутнього.

"Оливки — не єдина деревна культура, яка може витримувати невеликий дефіцит поливу, але оливки виділяються своєю стійкістю до посухи», — сказала Кейтлін Петерсон, заступник директора Центру водної політики PPIC. Olive Oil Times.

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"Вони можуть рости на дуже маргінальних землях із бідними ґрунтами, чого не можна сказати про більшість домінуючих деревних культур у Каліфорнії, таких як мигдаль, волоські горіхи чи кісточкові», — додала вона.

За словами Петерсона, як столові, так і олійні оливки стійкі до посухи. Столові оливки можуть швидко відновити розмір плодів після тимчасового зменшення зрошення, навіть до 50-відсоткового зменшення в середині літа. Однак вони можуть витримати навіть більш серйозні скорочення при невеликому (на десять відсотків) зниженні врожайності.

Для оливкових олій деякі обмеження води є корисними, оскільки вони стримують вегетативний ріст, що дозволяє вирощувати фруктовий сад серед живоплотів. Нестача води може зменшити розмір плоду, але це менш важливо для виробництва олії.

"Хоча ви не часто побачите це в Каліфорнії, оливки традиційно вирощували в системах сухого землеробства», – сказав Петерсон. ​"Це означало відсутність зрошення та відстань між деревами, щоб уникнути конкуренції за вологість ґрунту».

"Той факт, що оливки добре підходять для такої системи, багато говорить про їх адаптивність і потенціал для внесення коригувань управління для подальшої продуктивності навіть в умовах дефіциту води», – додала вона.

За словами Петерсона, оливки, вирощені на сухих фермах, ще не довели економічну життєздатність у Каліфорнії. Тим не менш, для них може бути більше можливостей, оскільки в деяких районах доступність зрошувальної води зменшується.

Системи оливкового водопостачання з’явилися в контексті нещодавньої посухи в Каліфорнії та триваючих занепокоєнь щодо посухи.

Петерсон сказав, що є очевидні докази того, що зміна клімату призводить до більш частих та інтенсивних посух у Каліфорнії.

Гарячі посухи витягують більше води з ґрунтів і рослинності, що може створити цикл стресу для рослин, який ще більше посилює умови посухи.

У детальному звіті про політику PPIC висвітлено проблеми, пов’язані з посухою та сільським господарством, а також їхній вплив, особливо в Каліфорнійській долині Сан-Хоакін.

PPIC підкреслив, що триваюча посуха впливає на зменшення доступності води та збільшення потреби рослин у воді. Короткий опис динамічної ситуації, ​"швидка посуха, викликана зміною клімату, обмежує доступність води та збільшує потребу рослин у воді».

"Занепокоєння тривалими посухами, подібними до тієї, яку ми спостерігали з 2012 по 2016 роки, полягає в тому, що ви не можете пропустити сезон зрошення деревних культур», – сказав Петерсон. ​"Ми бачили, як багато мигдальних садів знищили під час тієї посухи, тому що виробники не мали води і не могли дозволити собі підтримувати їх, якщо вони не приносили врожаю».

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"Це велика втрата, якщо ваші дерева ще не наближаються до кінця свого продуктивного життя», – додала вона.

Грунтові води є ще одним фактором, який слід враховувати, коли мова йде про водопостачання. Раніше підземні води були резервом посухи для виробників. Коли в минулому поверхнева вода була дефіцитною, виробники могли компенсувати різницю, викачуючи стільки води з землі, скільки було потрібно.

Зараз це неможливо, тому що Каліфорнія починає впроваджувати Закон про стале управління підземними водами 2014 року.

"Зменшення насосних робіт, які відбудуться, щоб привести використання ґрунтових вод до стійких рівнів, є критично важливими для довгострокової життєздатності сільського господарства, особливо в таких районах, як долина Сан-Хоакін», — сказав Петерсон.

Однак вона попередила, що від 200,000 365,000 до 10 - гектарів зрошуваних земель, приблизно - відсотків від загальної площі в долині Сан-Хоакін, можуть вийти з виробництва, щоб зменшити попит.

"Ми оцінюємо 20-відсоткове скорочення запасів води порівняно з тим, з чим ми зараз працюємо, до 2040 року тільки в долині Сан-Хоакін через сукупний вплив Закону про стале управління підземними водами, зміни клімату та більш суворих екологічних норм», – сказав Петерсон. .

"Коли ви додаєте посуху до Закону про стале управління підземними водами, справами стає ще важче керувати», – додала вона. ​"Я припускаю, що ви можете побачити більше оливкових садів у маргінальних районах, які більше не можуть підтримувати спраглі дерева».

A доповідь щодо скорочень водопостачання, пов’язаних із Законом про стале управління підземними водами, прогнозується, що перехід буде складним.

Зусилля, спрямовані на збільшення запасів води, включають поповнення ґрунтових вод, торгівлю водою та методи управління зростаючим дефіцитом води. Петерсон підкреслив, що навіть за найкращого сценарію в долині Сан-Хоакін може знадобитися випарити приблизно 202,000 - гектарів.

Перспективні альтернативні види землекористування можуть включати сонячне освоєння, вирощування культур з обмеженим використанням води, відновлення звички, резервуари живлення та нове житло з використанням води, як зазначено у звіті.

Петерсон відзначив добре задокументовані дослідження та рекомендації щодо регульованого дефіцитного зрошення, доступні для фермерів, які вирощують оливи. Вона повідомила, що ресурси університету є чудовим місцем для вивчення конкретних практик.

Ці ресурси можуть дати оливковим фермерам точне уявлення про те, скільки зрошення можна скоротити, коли не вистачає води, а також відповідні стадії росту та розмноження, на яких це можна зробити.

Оливки не так чутливі до часу дефіцитного зрошення, як інші деревні культури. Однак Петерсон порадив, що деяких етапів все ж краще уникати, якщо це можливо.

Важко позбутися деяких стійких міфів щодо систем водопостачання оливкових рослин і використання води в Каліфорнії.

"Оливкові дерева будуть використовувати багато води, якщо їх повністю зрошувати; Чи зберігає виробник воду чи ні, залежить від того, як він керує садом, що не завжди легко зробити правильно», – сказав Петерсон.

"Я також думаю, що люди схильні надто багато зосереджуватися на підвищення ефективності зрошувальних систем як ключ до використання меншої кількості води», – додала вона. ​"Ефективніші системи доставки допомагають зменшити споживання води на акр, але ми забуваємо, що це може дозволити виробнику засіяти більше акрів, оскільки вони використовують менше води на акр. Головне – дивитися на загальне використання води, а не на кількість крапель на акр».