Експерти підтримують оливки в більш спекотному та сухому світі

У зв’язку з тим, що в найближчі три десятиліття на планеті очікується ще один мільярд людей, Прімо Проєтті вважає, що найважливішим завданням у майбутньому буде вирощування достатньої кількості їжі.

У наш час оливкове дерево, деякі його характеристики, такі як стійкість до посухи, все ще роблять його одним із найкращих сільськогосподарських угідь. - Прімо Пройетті, Університет Перуджі

"Якщо нам не вдасться скоротити викиди парникових газів, підвищення температури на поверхні планети спричинить руйнівний вплив на сільське господарство, скоротить продуктивні площі та впаде врожайність», — сказав професор сільськогосподарських та екологічних наук Університету Перуджі, Італія. Olive Oil Times.

"За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), протягом наступних 30 років населення планети перевищить дев’ять мільярдів», – додав Пройетті. ​"Щоб відповісти на це, нам потрібно збільшити виробництво продуктів харчування щонайменше на 50 відсотків, збільшивши посівні площі та врожайність з гектара».

У результаті вирощування оливок може відігравати вирішальну роль у майбутньому сільського господарства. Оливкові дерева можуть секвестр вуглецю з атмосфери, підтримують здоров'я ґрунту, запобігають ерозії та збільшувати біорізноманіття забезпечуючи природне середовище існування для багатьох видів тварин.

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Стійкі методи ведення сільського господарства, такі як використання покривних культур, мінімальний обробіток ґрунту та уникнення хімічних пестицидів і добрив у органічному землеробстві, можуть ще більше посилити екологічні переваги оливкових гаїв.

Як координатор проекту Європейського Союзу Olive4Climate, Проетті та його команда працювали над оцінкою вуглецевого балансу на фермах Італії, Греції та Ізраїлю.

Вони виявили, що в середньому виробляється один літр оливкова олія першого віджиму поглинало шість кілограмів вуглекислого газу порівняно з 3.4 кілограмами, викинутими під час його виробництва.

"Завдяки застосуванню екологічно стійких моделей вирощування оливкова олія може навіть мати негативний вуглецевий слід», — сказав Пройетті. ​"Вирощування маслин може пом'якшити зміну клімату оскільки поглинання вуглецю, що відбувається в системі оливкових гаїв, перевищує викиди всього ланцюга постачання».

"Це є результатом значного інтересу до навколишнього середовища і, таким чином, може мати значний позитивний вплив на вибір споживачів і, як наслідок, може створити значну додану вартість для нафти», – додав він.

Підтримуваний ЄС проект підготував посібник, який допоможе покращити вуглецевий баланс шляхом зменшення викидів і збільшення вмісту вуглецю в рослинах і ґрунті.

За словами Проетті, перспективна олива пов'язана з деревом ринок вуглецевих кредитів може ще більше підвищити значення оливкових дерев у боротьбі зі зміною клімату.

Тим не менш, останні збори оливок і наслідки зміни клімату показали світовій спільноті, з якими серйозними проблемами доводиться стикатися виробництву оливок у наш час.

"Оливкове дерево є дуже стійким деревом», – сказала Адріана Бруггеман, дослідниця та доцент Кіпрського інституту. Olive Oil Times. ​"Коли справа доходить до виробництва, іригаційні споруди, регульований доступ до водних ресурсів і стійкі методи, ймовірно, можуть запропонувати хороший захист оливкам від таких подій, як посуха».

Окрім правильного та сталого управління гаєм, доступність води для зрошення та передовий досвід є головними пріоритетами для нинішніх та майбутніх оливкових ферм.

"Зміна клімату спричиняє як зменшення кількості опадів влітку (наразі на 2.5 відсотка), так і збільшення споживання води рослинами через збільшення випаровування», — сказав Пройетті.

Це збільшує втрату води з ґрунту через випаровування та транспірацію через підвищення температури, що збільшує потребу в зрошенні.

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"У Середземномор’ї очікується, що в найближчі десятиліття потреби в зрошенні зростуть майже на 20 відсотків», – сказав Пройетті.

"Водних ресурсів буде менше», – додав Брюггеман. ​"Сьогодні ми зрошуємо багато сільськогосподарських культур. У майбутньому дехто може навіть перейти до виділення більше коштів на оливкові дерева та менше на деревні культури, які менш стійкі до посухи».

Сучасні технології та процедури поливу можуть значно підвищити ефективність. На Кіпрі та в багатьох інших країнах, де вирощують оливи, все частіше використовуються передові системи моніторингу погоди, щоб збалансувати зрошення та максимізувати переваги використання води.

"Застосування стратегії дефіцитного зрошення, яке вже було випробувано на оливкових гаях і виноградниках, підвищує ефективність використання води, оскільки дозволяє уникнути надмірної вологості ґрунту, зберігаючи воду для вегетаційно-продуктивного циклу, де вода найбільше покращує продуктивність», — сказав Пройетті.

Він додав, що вологість ґрунту в оливкових гаях повинна задовольняти приблизно 70 відсотків потреб дерев у воді в важливі моменти розвитку дерева, включаючи ріст мезокарпію, утворення м’якоті та зав’язування плодів.

"Він повинен становити приблизно від 30 до 40 відсотків під час фаз, які більше спрямовані на зміцнення ямки та вегетативну активність», — сказав Пройетті. ​"Таким чином можна досягти від 30 до 50 відсотків економії води без надмірних наслідків для виробництва».

Інші важливі підходи включають зрошення вночі для зменшення втрат на випаровування, збереження ґрунту та збагачення його органічними речовинами.

«[Ці заходи] покращують водоутримувальну здатність і зменшують поверхневий стік води на похилих територіях, таким чином збільшуючи запаси ґрунту, шляхом застосування покривних культур взимку та подальшого зеленого добрива на початку весни», — сказав Пройетті.

"Якщо ґрунт обробляється наскрізь постійна покривна культура, він захищений від екстремальних коливань температури та надмірного випаровування завдяки використанню ефекту мульчування скошеної трави», – додав він.

У контексті вирощування оливкових дерев мульчування передбачає покриття ґрунту навколо оливкових дерев шаром матеріалу, який може бути органічним або неорганічним.

Цілі включають збереження вологи, зменшення росту бур’янів шляхом блокування сонячного світла, регулювання температури ґрунту, захист коренів від екстремальних погодних умов і покращення здоров’я ґрунту, коли органічні матеріали використовуються та повільно розкладаються.

"Скошування однорічного рослинного покриву, наприклад бур’янів, і залишення скошеної рослинності на полі для висихання створює здоровий мульчовий покрив», – сказав Бруггеман.

"Це хороша практика для зменшення втрат на випаровування, тим самим зменшуючи попит на зрошувальну воду», – додала вона. ​"Це також покращує вміст органічних речовин у ґрунті та здоров’я ґрунту, що сприяє кращому зберіганню ґрунтової води та робить дерева більш стійкими».

Крім економії води, Бруггеман сказав, що вдосконалене управління зрошенням може покращити якість нафти. Занадто багато води для оливок безпосередньо перед збором врожаю може знизити вихід олії та погіршити якість.

Крім оптимізації зрошення, Бруггеман сказав, що екстремальні температури та хвилі спеки, особливо ті, які збігаються з цвітінням оливкових дерев, є проблемами, з якими також повинні зіткнутися виробники оливок на Кіпрі та в інших країнах.

"Те, через що ми проходимо на Кіпрі і, ймовірно, в усьому Середземноморському басейні, - це зростаюча непередбачуваність погоди; саме так ми бачимо, що клімат змінюється», – сказав Бруггеман.

"У наш час оливкове дерево, деякі його характеристики, такі як посухостійкість, все ще роблять його одним із найкращих сільськогосподарських угідь», – підсумувала вона.