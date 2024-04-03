Уругвай проведе конференцію з досліджень та інновацій у секторі оливкової олії

За оцінками, від 200 до 300 науковців, виробників оливкової олії, продавців і офіційних осіб зберуться в столиці Уругваю Монтевідео в листопаді на другий щорічний Латиноамериканська конференція з оливкової олії.

Учасники дводенного заходу, запланованого на 8 листопадаth і 9th, обговорять проблеми та можливості, з якими стикається найбільший у світі регіон з виробництва оливкової олії за межами Середземноморського басейну.

Про це розповіла Адріана Гамбаро, одна з організаторів заходу та директор департаменту харчових наук і технологій Уругвайського університету Республіки. Olive Oil Times що конференція є можливістю створити публічну базу знань про вирощування оливок і виробництво оливкової олії, характерні для умов Південної Америки.

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"Ґрунт, дощі та кліматичні умови повністю відрізняються від умов інших оливкових регіонів», — сказав Гамбаро. ​"Одна з цілей — поділитися всіма дослідженнями, які проводяться в регіоні».

Хоча багато приватних компаній проводять дослідження в регіоні, вони не публікують свої результати. У результаті Гамбаро підкреслив, що конференція відіграватиме важливу роль у поширенні досліджень, які проводяться університетами та науково-дослідними інститутами, серед громадськості.

Теми обговорення включатимуть найкращі агрономічні практики, методи та технології помелу та економіку оливкової олії.

Наприклад, одна панель обговорюватиме, як фермери в Уругваї та південній Бразилії можуть боротися з такими грибами, як Colletotrichum та інші шкідники та хвороби, яким сприяють вологі літні умови.

Також будуть представлені презентації про використання ферментів у оливкова олія першого віджиму виробництво, нова сфера інтересів в Австралії та Америці, але суперечлива тема в Європі, включаючи дослідження Університету Республіки.

"На конференції ми збираємося представити основні результати нашого проекту», – сказав Гамбаро. ​"На заході також будуть компанії, які продають ці ферменти на стендах».

Ще одна мета конференції – зібрати людей з усього континенту разом, щоб поділитися своїм досвідом і навчитися одне в одного.

"Конференції – це місця, де ви зосереджені на чомусь одному, і є взаємодія з дослідниками», – сказав Гамбаро. ​"Виникають спільні проекти».

Вона вважає, що переваги особистого спілкування були відсутні перше видання конференції, яка відбулася в цифровому вигляді в квітні 2021 року після однорічної затримки через пандемію Covid-19.

Ці взаємодії відбуватимуться під час невимушеної розмови під час заходу та в більш офіційному середовищі дискусій за круглим столом, включаючи обговорення потенціалу олеотуризм по всьому регіону.

"Це можливість для продюсерів послухати ці розмови і сказати: ​"як цікаво те, що вони роблять; можливо, я зможу зробити те ж саме або щось подібне», — сказав Гамбаро.

Прихильники Захищене географічне зазначення Мендози Консорціум також обговорить, як вони заснували перший у регіоні географічний індикатор для оливкової олії першого віджиму.

"Вони обговорять, яким був процес отримання PGI, який також може задати тон і навчити інші регіони крокам, які вони повинні зробити, щоб досягти того ж», — сказав Гамбаро.

На заході також розглядатимуться стратегії збільшення споживання оливкової олії в регіоні, створення кооперативів, розвиток ефекту масштабу, покращення відстеження та підвищення вартості побічних продуктів переробки.

"Кінцева мета — щоб кожен скуштував оливкову олію першого віджиму з цього регіону», — сказав Гамбаро.

Конференція розпочинається наступного дня після того, як у Монтевідео буде оголошено нагороду Маріо Солінаса для Південної півкулі Міжнародної оливкової ради.

Учасники зможуть спробувати оливкову олію першого віджиму з усього континенту та побачити, як органолептичний профіль тих самих сортів оливок відрізняється від одного регіону до іншого.

Науковці та дослідники мають час до 15 вересняth подати свої дослідження та презентації. Хоча для фермерів, виробників, продавців або широкої громадськості не оголошено крайнього терміну реєстрації на конференцію, вартість становить 110 доларів США на особу. Студенти можуть зареєструватися за 60 доларів США.