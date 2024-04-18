Al Piglio прагне використати потенціал скромного терруару Фрозіноне

За останні три роки Елізабетта Петріні та її родина перетворили шість гектарів частково занедбаних старовинних оливкових гаїв у центральній Італії на відзначений нагородами оливкова олія першого віджиму операція.

Аль Пігліо завершив збір урожаю 2023/24 на високому рівні, отримавши срібну нагороду за свій бренд Mezzogiorno, середньої інтенсивності органічного моносорту Moraiolo, на 2024 р. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Тут так багато потенціалу. Виробники та весь виробничий ланцюг повинні визнати, що можна багато чого досягти. Це унікальна територія з унікальною спадщиною. - Елізабетта Петріні, власник, Al Puglio

"Ми надзвичайно раді дізнатися, що ми отримали нагороду на NYIOOC Всесвітній конкурс оливок», – сказала вона. ​"Для мене це здійснення мрії».

Найпрестижніший у світі конкурс якості аплодував Al Puglio за смакові відчуття артишоку, листя інжиру, листя оливи, чорного перцю та кави.

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"Після навчання на ст сомельє з оливкової олії, досліджуючи найкращі способи управління виробничим процесом і постійно звертаючись за порадою до тих, хто є більш обізнаним і кваліфікованим, отримання цього визнання є не тільки великим задоволенням, але, перш за все, мотивацією для постійного вдосконалення», – додав Петріні.

Разом з Морайоло Аль Пігліо вирощує оливки Rosciola та Leccino у провінції Фрозіноне, приблизно за 55 кілометрів на схід від Риму.

"«Рошіола» — прекрасний місцевий сорт, який процвітає на наших скелястих пагорбах», — сказав Петріні. ​"Він має багато унікальних характеристик і підлягає ранньому збору, тому що дозріває раніше, ніж інші сорти оливок, які ми вирощуємо».

За винятком небагатьох винятків, регіон навколо Пілії на півночі Фрозіноне не відомий виробництвом оливкової олії першого віджиму.

"Це був перший виклик, з яким ми зіткнулися», — сказав Петріні. ​"Місцева культура виробництва оливкової олії, що сягає корінням у давні практики, зазвичай не надає пріоритет якості, як ми це розуміємо сьогодні».

Як і в багатьох інших регіонах країни, значна кількість невеликих оливкових гаїв у цьому районі є сімейною власністю. Коли вони продуктивні, ці гаї в основному використовуються для власного споживання родиною. Обрізка, удобрення та збирання врожаю часто відбуваються за методами, які передаються з покоління в покоління.

"Коли я сказав місцевим жителям, що ми хочемо спочатку зібрати врожай рошіоли, тобто на початку жовтня, дехто не повірив», — сказав Петріні. ​"Більшість з них звикли збирати урожай у грудні».

Знайти відповідного партнера для подрібнення оливок також виявилося складним завданням. ​"Більшість млинів тут відкриються лише наприкінці жовтня», — сказав Петріні. ​"Нам довелося шукати деінде, і ми знайшли відповідні млини в районі Коллін-Понтін».

Петріні потрібно від 30 до 45 хвилин, щоб транспортувати оливки з гаю на млин. Однак вона сподівається, що її недавній успіх на Всесвітньому конкурсі спонукатиме заводи почати відкриватися раніше в сезоні.

"Подивіться на Rosciola та інші місцеві сорти», – сказав Петріні. ​"Тут так багато потенціалу. Виробники та весь виробничий ланцюг повинні визнати, що багато чого можна досягти. Це унікальна територія з унікальною спадщиною».

Петріні сподівається, що її перемога на Всесвітньому конкурсі спонукає більше виробників у Фрозіноне до раннього збору врожаю. (Фото: Al Piglio)

Це усвідомлення також відображено в туристичному місці, яке Петріні та її родина побудували навколо своїх оливкових гаїв і виноградників.

"Коли наші гості залишаються на ніч у наших люксах або приходять на вечерю в наш ресторан, ми надаємо їм список оливкових олій першого віджиму з усієї Італії», — сказала вона. ​"Крім того, ми обговорюємо з ними якість і характеристики оливкової олії першого віджиму».

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"Разом ми пробуємо три чудові оливкові олії, щоб допомогти їм розпізнати відмінності між регіонами, які вони представляють», – додав Петріні.

За столом клієнти Al Piglio знаходять пляшку оливкової олії першого віджиму на фермі, яку використовують за бажанням. ​"Я дізнався про це в Іспанії, де престижні ресторани завжди дарують своїм клієнтам готову до вживання пляшку високоякісної оливкової олії першого віджиму», — сказав Петріні.

Для Al Piglio цього року NYIOOC завершує успішний сезон. ​"Треба сказати, що ця кампанія, мабуть, була для нас трохи кращою, ніж більшість у регіоні», — сказав Петріні. ​"У нашому випадку минулий сезон був кращим за попередній».

За словами Петріні, зміна клімату створює одну з найважливіших проблем для виробників високоякісної оливкової олії в довгостроковій перспективі.

"Ми не можемо змінити певну динаміку, але ми можемо спробувати адаптуватися та пом’якшити вплив, знаходячи найкращі рішення для продовження вдосконалення наших сільськогосподарських методів», – сказала вона.

Ось чому компанія Al Piglio була заснована з думкою про стійкість. ​"Завдяки моєму досвіду роботи в енергетичному секторі, впровадження інфраструктури виробництва фотоелектричної енергії, яка покриває всі наші потреби, стало природним», — сказав Петріні, зазначивши інші екологічні варіанти, зокрема відмову від використання пластику.

"Окрім зміни клімату, основним викликом для цього регіону та, ймовірно, для всієї Італії, є створення справжньої ідентичності на ринку», – сказав Петріні. ​"Біорізноманіття цієї країни не має собі рівних, особливо коли йдеться про оливки».

"Різноманітність, якість та унікальність продукції, яку ми можемо запропонувати в Італії, не має собі рівних у жодній іншій країні», – підсумувала вона. ​"Ми повинні більше усвідомлювати це та цінувати це на рівнях, які раніше були зарезервовані лише для вина».