Зустрічайте стартапи в Центральній Італії, які відроджують занедбані оливкові гаї

Ініціативи до відновити занедбані оливкові гаї в Італії зросла протягом останніх років, ідучи пліч-о-пліч із зростанням обізнаності про екологічна цінність оливкового дерева.

Різні організації беруть участь у проектах відновлення, створюючи плани впровадження оливкових дерев для громадян і компаній, які дотримуються програм корпоративної соціальної відповідальності. Місцеві громади цінують відроджені гаї як нові колективні простори.

У Тоскані розпочався стартап Ager Oliva, щоб дати нове життя мільйонам покинутих оливкових дерев у регіоні під час боротьби зміна клімату, разом із компаніями, які прагнуть компенсувати свої викиди вуглекислого газу.

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"Любов до оливкових дерев мені передав мій дідусь, який виробляв оливкову олію. З дитинства моїм бажанням було створити власну компанію в цьому секторі», – сказав Томмазо Дамі, економіст і засновник Ager Oliva. Olive Oil Times. ​"Коли я прочитав дані про мільйони покинутих оливкових дерев у нашому регіоні, я зрозумів, що можу щось зробити для вирішення цієї проблеми».

"Залишення землі пов’язане з відсутністю зміни поколінь», – додав він. ​"Багато з тих, хто успадковує малі чи великі ділянки землі, не можуть ними керувати через наявні раніше робочі та сімейні зобов’язання, а також через те, що вони не можуть дозволити собі постійно зростаючі витрати на виробництво. Потім у мене виникла ідея дистанційного усиновлення, яка стала конкретним проектом після 2020 року».

Негайно після В Італії скасували карантин через пандемію Covid-19, Дамі створив команду з Аною Сото, експертом зі сталого туризму, і Козімо Лунетті, відеооператором і пілотом дрона.

Після створення веб-сайту та налаштування профілю в соціальних мережах вони провели рекламну кампанію, щоб перевірити реакцію ринку, яка була дуже позитивною як в Італії, так і за кордоном. Потім у березні 2021 року вони заснували свій інноваційний сільськогосподарський стартап.

"Ми почали відновлювати оливкові гаї в Пістоя, Монтекатіні та Флоренції, зокрема ті, що розташовані на передгір’ях Монтальбано поблизу Місце народження Леонардо да Вінчі», – сказав Дамі.

Оливковий гай на місці народження Леонардо да Вінчі після відновлення, проведеного Агером Олівою

"Перші 700 дерев були відновлені всього за три місяці після запуску стартапу. З цих оливкових дерев 400 були прийняті CPL Concordia, великою компанією в Емілії-Романьї, яка спеціалізується на управлінні енергетичними системами», – додав він. ​"Вони звернулися до нас, прочитавши статтю про наш проект у місцевій газеті, і незабаром стали нашими клієнтами. Вони підтримують нас протягом трьох років, і з наступного року вони оцінять приєднання до нашої нової програми посадки в Італії».

Їхній новий проект передбачає посадку оливкових дерев на перелогових землях у Тоскані та інших регіонах Італії та догляд за новими гаями протягом наступних років.

Метою також є розширення оливкова олія першого віджиму виробництва. Команда Ager Oliva зараз веде переговори про те, щоб взяти на себе управління площею 3,000 гектарів необробленої землі в Лаціо.

"Профінансувавши плантацію оливкових дерев і довіривши нам багаторічне управління, компанії отримають можливість компенсувати викиди вуглекислого газу через нульовий кілометр, заснований на природі та науково підтверджену систему», — сказав Дамі.

"Ми пропонуємо їм не лише спосіб компенсувати викиди вуглецю, але й проводити командні заходи на місцях із співробітниками та захищати біорізноманіття», – додав він. ​"З останнім варіантом вони можуть отримати кредити на збереження біорізноманіття та подарувати їх своїм співробітникам».

Після презентації Ager Oliva на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в 2023 році команда відвідає захід вдруге, щоб оприлюднити останні розробки та майбутні проекти.

Стартап відновив 12 гектарів оливкових дерев, переважно багатовікових, і планує відновити ще 25 гектарів протягом наступного року.

Згідно з підрахунками Університету Флоренції та Національного дослідницького центру Флоренції, за майже три роки з навколишнього середовища було видалено понад 500 тонн вуглекислого газу.

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Проекти стартапу можуть підтримувати як компанії, так і приватні особи, які кожного сезону збору врожаю отримують компенсацію високоякісною оливковою олією першого віджиму, виробленою з відновлених оливкових дерев. Їхні плоди подрібнюють на двофазному сучасному млині в Куаррата в провінції Пістоя.

"Окрім нас трьох, є співробітники офісу та зовнішні співробітники», — сказав Дамі. ​"У нас добре структурована організація, яка дозволяє нам керувати багатьма рослинами, також враховуючи, що ми розширюємо кількість гаїв, які потрібно відновити та керувати».

Ще однією місією Ager Oliva є поширення культури оливкової олії першого віджиму та підвищення обізнаності про захист навколишнього середовища під час заходів, організованих у відновлених садах.

Команда Ager Oliva в оливковому гаю в Пістоя перед відновленням

"Ми організовуємо заходи з прихильниками, включаючи учнів державних шкіл», — сказав Дамі. ​"Деякі школи вже замовили пікніки та екологічні освітні екскурсії наступної весни».

"Ми приведемо студентів до музеїв Леонардо да Вінчі, а потім до оливкових гаїв, де вони візьмуть участь у денному екологічному та культурному тренінгу, присвяченому ключовій ролі оливкового дерева на території та перевагам оливкового виробництва першого віджиму. олії", - додав він.

В Умбрії компанія Le Olivastre була заснована в 2014 році для відновлення стародавніх занедбаних оливкових гаїв на березі озера Тразімено.

Жіночий варіант італійського слова oleaster, а саме дика олива, — це назва, яку вибрали засновники для своєї некомерційної асоціації, яка нещодавно додала однойменний бізнес громадського харчування.

"Ми з двома друзями переїхали до Пассіньяно-суль-Тразімено, що в провінції Перуджа, з інших регіонів Італії, і, як це часто буває з немісцевими людьми, які бачать місця новими очима, ми закохалися в цей ландшафт з першого погляду, який справді має унікальну красу», – сказала співзасновниця Емануела Де Стефаніс Olive Oil Times.

"Раніше ми ходили вздовж фруктових садів неподалік від наших будинків, де височіли ті покинуті багатовікові оливкові дерева, і з часом ми почали думати, чи можемо ми зробити щось корисне для місця, яке нас прийняло», – додала вона.

Тому вони вирішили зібрати плоди, які інакше впали б на землю, не використавши, і доставили їх на млин у цьому районі, щоб отримати оливкову олію першого віджиму.

"Ми зрозуміли, що для того, щоб бути корисними для громади, ми мали продовжити нашу діяльність зі збереження та виробництва», – сказала вона. ​"Потім ми запропонували за допомогою наших сімей і друзів управляти ще кількома закинутими ділянками, як приватними, так і державними. Крім того, деякі старійшини в селі були люб’язні дати нам кілька порад».

Цілком природно, що вони почали вчитися та проходити тренінги, щоб стати дегустаторами та обрізувачами, а також навчитися техніці помелу. Вони налагодили партнерство з групою агрономів і створили асоціацію.

Команда Le Olivastre (Фото: Алессандра Бальдоні)

"Ми якраз встигли на дуже важкий рік урожаю оливок, коли серйозна атака оливкова фруктова муха відбувалися по всій країні», – сказав Де Стефаніс. ​"Ми організували публічні зустрічі за підтримки фітосанітарної служби регіону Умбрія та інших професіоналів, де ми пояснили виробникам оливок, часто фермерам-аматорам, вплив оливкової мухи на плоди та доступні системи профілактики та захисту. Я радий сказати, що ми стали орієнтиром для багатьох малих фермерів».

Перший відновлений фруктовий сад, історичний оливковий гай Сан-Кріспольто, датований 18 ст.th століття, включав 250 багатовікових дерев Dolce Agogia, типового сорту озера Тразімено.

Протягом багатьох років за допомогою волонтерів і сезонних співробітників Le Olivastre вдалося відродити шість оливкових гаїв з більш ніж 1,500 деревами автохтонних сортів. Їхні плоди подрібнюють на млині в Кастільоне-дель-Лаго, який може похвалитися найновішими технологіями.

Сьогодні асоціація під керівництвом Де Стефаніса з Паолою Стіккі та Антонеллою Панчіаролою включає італійських та міжнародних членів. До них додаються усиновлювачі, які можуть вибрати назву своїм оливковим деревам і наприкінці сезону збору врожаю отримати оливкову олію першого віджиму, вироблену з відновлених фруктових садів.

"Усиновлювачами є як приватні особи, так і компанії», – сказав Де Стефаніс. ​"Минулого року велика компанія з розливу оливкової олії першого віджиму Costa d'Oro висадила кілька дерев, по одному для кожного зі своїх співробітників, у рамках програми корпоративної соціальної відповідальності».

Один з останніх невеликих садів, які асоціація відновила, знаходиться на крутій місцевості з чудовим видом на озеро. Дійсно, однією з цілей Le Olivastre є охорона ландшафту, окрім збереження місцевого біорізноманіття.

"Ми проводимо справжню реставрацію території, і наша ідея полягає в тому, щоб створити доріжки по гаях, які можна використовується для легких походів", - сказав Де Стефаніс. ​"Ми вже організували деякі ініціативи в оливковому гаю, і ми запрошуємо наших членів пропонувати соціальні заходи, оскільки відновлені оливкові гаї призначені для спільноти».

"Крім того, нещодавно ми відродили овочевий сад у Сан-Фелісіано, де ми вирощуємо шафран, і ця діяльність відкрила нам доступ до інших продуктів озера», — додала вона. ​"Тоді ми зробили крок, запропонувавши власну кухню з оливковою олією в основі».

"За допомогою фуд-трака ми привозимо нашу якісну вуличну їжу, яка готується з використанням сиру, хліба, вина та оливкової олії першого віджиму, виробленої іншими фермерами з озера, на місцеві заходи», – підсумував Де Стефаніс. ​"У ці дні ми організовуємо дегустації оливкової олії з метою поширення культури високоякісної оливкової олії першого віджиму».