Стрімке зростання витрат виробників штамів у Південній Європі

Зростання витрат на виробництво створює напругу для сектору оливкової олії в південній Європі другий неврожай поспіль для країн Середземноморського басейну.

Нещодавнє опитування показало, що витрати на виробництво оливкової олії в Іспанії подвоїлися між 2020 і 2023 роками. Ситуація не набагато краща в Італії, Греції та інших країнах.

"За останні два роки виробництво оливкової продукції зіткнулося з проблемами та складними умовами на глобальному рівні», – сказала Стелла Теодосіу, заступник директора Sevitel, асоціації грецьких розливників оливкової олії. Olive Oil Times. ​"Ці виклики передано на всі вузли виробничого ланцюга».

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"У постковідну еру ми всі були покликані зіткнутися з наслідками війни в Україні, коли витрати на енергоносії різко зросли», – додала вона. ​"Сьогодні вони залишаються на дуже високому рівні».

У своєму останньому оновленні витрат на виробництво оливок Іспанська асоціація оливкових муніципалітетів (Aemo) попередила про глибокий вплив значно скоротилося виробництво оливкової олії на дохід сектора.

Опитування Aemo показує, що між 2020 і 2023 роками витрати на виробництво одного кілограма оливкової олії зросли майже вдвічі, з 3.20 євро до 6.22 євро.

За даними асоціації, зростання витрат пов’язане з падінням виробництва та зростанням витрат на виробництво. Наприклад, добрива та фітосанітарія коштують на 70% дорожче, ніж три роки тому. Тим часом ціни на енергоносії зросли на 40%, а зарплати – на 9%.

Не всі витрати однаково важать на оливкових фермах. Виробничі витрати для високощільних (інтенсивних) або надвисокощільних (суперінтенсивних) гаїв залишаються значно нижчими, ніж у традиційних оливкових гаях або оливкових гаях на крутих схилах, частково завдяки механізації. Проте за останні кілька років витрати значно зросли в усьому секторі.

За даними Італійського інституту послуг для сільськогосподарського та продовольчого ринку (Ismea), витрати на виробництво оливкової олії в Італії також залишаються високими в поточному році.

Проте за дев’ять місяців 2023 року вони дещо зменшилися порівняно з попереднім роком, коли було повідомлено про значне збільшення.

У своєму останньому звіті Ismea зазначив, як оливкова олія першого віджиму імпорт, який має вирішальне значення для італійського сектора, зменшився в обсягах на 25 відсотків порівняно з попереднім роком. Тим не менш, їх вартість зросла на 19 відсотків, підкреслюючи зростання торгових цін на оливки та їх вплив на операційні витрати виробників і розливників.

Падіння виробництва, про яке повідомляють у кількох країнах, підштовхнуло ціни на сировину з попереднього сезону, спричинивши додаткову невизначеність як для виробників, так і для імпортерів та експортерів.

В Італії, де оливкова олія обсягів виробництва в поточному сезоні очікується перевищення порівняно з попереднім маржа для італійських виробників оливкової олії все ще буде відносно скромною.

"З нинішньою ціною [продукту] під час цієї кампанії ми відшкодуємо виробничі витрати більше, ніж це відбувається з іншими», — заявив місцевим ЗМІ Дженнаро Сіколо, президент асоціації виробників Italia Olivicola.

За словами Сіколо, падіння виробництва стосується всього Середземноморського басейну, особливо в Іспанії, Portugal, Марокко та Туніс – головна причина такої низької прибутковості. ​"Це означає, що італійські виробники не можуть звертатися до цих країн, щоб купити продукт», – сказав він.

"Крім того, нам також потрібно враховувати операції подрібнення, які, як ми знаємо, потребують великої кількості електроенергії», — додав Сіколо. ​"Говорячи про цифри, ми мали ціни 25 євро за центнер (100 кілограмів) минулого року. Сьогодні вона легко піднімається до 27-30 євро».

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Теодосіо погодився. ​"Витрати на транспортування, пакування, роботу оливкових млинів і виробництво оливкової олії зросли», – сказала вона.

Тедодосіу додав, що сектор також постраждав від зростання процентних ставок і вартості робочої сили.

У той час як Греція отримала хороший урожай у попередньому сезоні, очікується, що виробництво в 2023/24 році буде значно знизиться.

"Греції довелося справлятися з наслідками зміна клімату", - сказав Теодосіу. ​"Тому очікується, що грецькі оливкові гаї скоротяться приблизно на 170,000 - тонн».

За словами Теодосіу, Греція зараз зіткнулася з перевернутим ризиком доміно на ринку оливкової олії, оскільки споживачі, як правило, витрачають менше на дорогі продукти саме в той момент, коли виробникам оливкової олії потрібно більше продажів, щоб покрити операційні витрати.

"Підприємства зі стандартизації та компанії, що експортують брендовану оливкову олію, здійснюють закупівлі сировини поступово відповідно до попиту, від початку кожного врожайного року, листопада, до початку наступного, жовтня», — сказав Теодосіу.

"Галузь працює у суворих рамках національного та європейського законодавства», – додала вона. ​"Отже, кінцева ціна кожної фірмової оливкової олії напряму залежить від вартості сировини».

"Найбільшою проблемою для компаній зі стандартизації оливкової олії є збереження своїх квот на внутрішньому та міжнародному ринку», – підсумував Теодосіу. ​"Будь-яке подальше скорочення споживання оливкової олії буде нефункціональним для всіх ланок ланцюга».