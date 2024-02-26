Новий закон в Італії визначає роль фермерів у захисті навколишнього середовища

A новий закон в Італії засновує фермерів і сільськогосподарські кооперативи як охоронців землі.

Законодавство визначає роль сільського господарства в охороні навколишнього середовища, сприянні економічній діяльності в територій, яким загрожує залишення і зупинити процес депопуляції сільських сіл.

Відповідно до закону, фермери несуть відповідальність за утримання сільськогосподарських угідь, які захищають від гідрогеологічного ризику, екстремальні погодні події і лісові пожежі.

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Вони також вважаються відповідальними за просування ​"сільське біорізноманіття», щоб зберегти природний ландшафт, додаючи цінність місцевим культурам.

Згідно з новим законом, фермери борються зі втратою біорізноманіття захист місць проживання бджіл та інших комах-запилювачів, сприяючи росту трав’янистого покриву, живоплотів, дерев та інших місцевих видів рослин, що виробляють нектар і пилок.

Закон заохочує місцеву владу впроваджувати конкретні проекти та протоколи для сприяння ролі фермерів як охоронців землі.

За to Istat, Національний інститут статистики, нараховується близько 1.1 млн компаній в аграрному секторі. З них 401,000 330,000 призначені виключно для сільського господарства, у тому числі 11 - керуються однією особою. Середній розмір ферми в Італії становить близько - га.

Закон також встановлює Національний день сільського господарства, який відзначатиметься щороку у другу неділю листопада ​"підвищити обізнаність про фундаментальну роль, яку відіграє сільське господарство, яке у своїх фазах посіву, догляду, очікування та збору врожаю втілює суть життя».

Центральна та місцева влада пропагуватиме цей день за допомогою комунікаційних кампаній на телебаченні та інших ЗМІ та ініціатив у школах.

На думку італійських законодавців, сільське господарство ​"має важливе значення для задоволення основних потреб людей і досягнення економічного, екологічного та соціального добробуту країни».

Подальше посилення ролі категорії, уряд також буде щороку відповідати за національну премію, Сільськогосподарська культура, латинський вислів, що означає ​"про сільське господарство».

Ця нагорода присуджує 20,000 - євро фермерам, які впроваджують інноваційні методи чи практики ведення сільського господарства, які призводять до кращої якості продукції та меншого впливу на навколишнє середовище.

Остаточне затвердження нового закону було зустрінуто спілками фермерів з ентузіазмом.

"Таке гідне втручання робить вирішальний внесок у рішуче відновлення іміджу первинного сектору, надто часто об’єктом неприйнятних звинувачень у забрудненні навколишнього середовища, що в багатьох випадках, на жаль, передало політику громади, яка приділяє мало уваги тим, хто виробляє здорову, високоякісну продукцію. продовольство і які щоденно роблять внесок своєю працею, щоб захистити виробничий потенціал країни», – сказав Томмазо Баттіста, президент Конфедерації виробників сільськогосподарської продукції (Копрагрі).

Подібним чином Кріштіано Фіні, президент Італійської асоціації фермерів (CIA), зазначив, що новий закон привертає увагу ​"про цінність [фермера], яка має центральне значення не лише з точки зору сільськогосподарського виробництва, але й з екологічної точки зору».

"Дійсно, стратегічна роль галузі полягає не лише у виробництві здорової та безпечної їжі для всіх, а й у забезпеченні збереження та розвитку сільських територій; захистити грунт і землю від гідрогеологічної нестабільності; управляти водними ресурсами; виробляти енергію з відновлюваних джерел; захистити ландшафт і біорізноманіття», – сказав він.