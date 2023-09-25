Високі температури, тривала посуха та історичний землетрус завдали шкоди марокканським оливковим гаям лише за кілька місяців до початку врожайного 2023/24 року.

Ми очікуємо, що виробництво буде вище, ніж минулого року, який був катастрофічним. - Рачід Беналі, президент Марокканської міжпрофесійної оливкової федерації

Незважаючи на значні зустрічні вітри в секторі, чиновники залишаються оптимістичними, що цьогорічний урожай все ж покращить минулорічний урожай у 107,000 - тонн, що значно нижче, ніж 200,000 2021 тонн вироблено в 22/- і на 8 відсотків нижче середнього показника за п'ять років.

"Ми очікуємо, що виробництво буде вищим, ніж минулого року, який був катастрофічним», — сказав місцевим ЗМІ Рачід Беналі, президент Марокканської міжпрофесійної оливкової федерації.

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Однак він додав, що кінцева врожайність багато в чому залежить від того, скільки опадів випаде в наступні два місяці.

За даними міністерства сільського господарства Марокко, у 2022/23 гідрологічному році в країні випало більше опадів, ніж у попередньому, на 22 відсотки більше, але загальна кількість опадів все одно була на 32 відсотки нижчою за норму.

Нещодавно на півночі країни, включно з кількома відомими оливковими регіонами, пройшов дощ, і найближчими тижнями очікується більше дощів.

Хоча дощі сприятимуть накопиченню нафти в 750,000 - гектарах дощових гаїв країни, Беналі сказав, що значної шкоди було завдано під час періоду цвітіння в квітні.

Від 60 до 70 відсотків оливкових дерев постраждали від пекучих весняних температур. ​"Оливкові квіти згоріли через це кліматичне явище, яке є масовим”, – сказав він.

За надзвичайно гарячою весною послідувало спекотне літо та сильні вітри, відомі як Шергі, які завдали ще більшої шкоди деяким оливковим деревам у країні.

Це явище було особливо гострим у центральному регіоні El Kelâa des Sraghna, де деякі оцінки місцевих чиновників що виробництво може впасти на 80 відсотків порівняно з минулим роком через значні збитки від чого та вітру.

Очікується, що в східних регіонах Таза, Герсиф і Оутат Ель-Хадж, де розташовано 186,000 - гектарів оливкових гаїв, виробництво продовжить зростати, незважаючи на деякі фермери звітують значні втрати після граду на початку вересня.

Однак у регіоні Фес-Мекнес на північному сході Марокко, де розташована третина оливкових гаїв країни, представник сільського господарства Мостафа Мрхарі повідомив місцевим ЗМІ, що зрошувані оливкові дерева не зазнали значної шкоди.

У гірському регіоні Аль-Хауз, розташованому в епіцентрі землетрусу магнітудою 6.8 у вересні, в результаті якого загинуло близько 3,000 людей, фермери все ще працюють над розчищенням завалів і визначенням масштабу збитку.

У регіоні приблизно 124,200 10 гектарів оливкових гаїв, що становить близько - відсотків від загальної кількості в країні. Відповідно до Звіти місцевих ЗМІ, гаї з високою щільністю, розташовані біля підніжжя гір Високого Атласу, майже не постраждали.

Далі в горах традиційні гаї, що належать дрібним виробникам, постраждали ще більше.

"Найбільше постраждали гірські громади, які живуть у традиційних глиняних будинках», — сказав один продюсер місцевим ЗМІ. ​"Ці громади практикують натуральне сільське господарство, засноване на вирощуванні фруктів і оливок, а також на вирощуванні трав, таких як шафран, для власного споживання або продажу в невеликих кількостях на місцевому ринку».

Далі на південь в регіоні Сус-Масса, розташованому трохи нижче епіцентру землетрусу, очікується також відновлення виробництва. Хоча в цьому районі не було найсильнішого землетрусу, підземні поштовхи все ще відчувалися та завдали шкоди інфраструктурі. Повідомляється про мінімальні пошкодження оливкових дерев.

Не дивлячись на річну посуху, офіційні особи по всій країні наголошують на необхідності інвестувати в оливкові гаї. У травні уряд надав Марокканській міжпрофесійній оливковій федерації 16.9 мільярда дирхамів (1.54 мільярда євро) для інвестицій у зрошення.

За словами чиновників, 37.5 відсотка оливкових гаїв країни зрошуються, загалом 450,000 тис. га. Тим не менш, на ці гаї припадає від 50 до 60 відсотків загального виробництва.

Зрошення решти гаїв країни значно збільшило б виробництво, що, на думку чиновників, буде покращити міжнародний торговий баланс Марокко і нижній стабільно високі внутрішні ціни.