Вшанування історичних оливкових дерев Південної Америки

Хоча оливкове дерево широко асоціюється з басейном Середземного моря, воно також має глибоке коріння в Америці.

Перші оливкові дерева прибули на континенти з іспанськими місіонерами, закріпившись у багатьох колишніх колоніях, від Аргентини до Каліфорнії.

Однак історія цих багатовікових оливкових дерев у Південній Америці була майже забута, приблизно 70 відсотків з них були видалені для посадки інших культур.

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Sudoliva, організація, яка займається документуванням і збереженням столітніх дерев в Америці та просування континентальної культури оливкової олії, працює над тим, щоб змінити це на другому конкурсі оливкових дерев.

Розповів засновник Джанфранко Варгас Olive Oil Times що подія є академічною та культурною ініціативою, створеною в 2017 році, яка прагне зберегти здорові столітні дерева в оливкових регіонах Америки.

Джанфранко Варгас із столітнім деревом, посадженим Сан-Мартін де Поррес у Лімі, Перу (Фото: Еліете Вера)

Дерева номінуються на конкурс і оцінюються суддівською колегією на основі їх розміру, здоров’я та віку, який визначається за допомогою історичних документів і неінвазивного методу Сантандера.

Метод Сантандера Метод Сантандера, розроблений президентом банку Santander Bank, який є тисячолітнім колекціонером оливкових дерев, є неінвазивною процедурою оцінки віку оливкових дерев. Метод використовує лазери для вимірювання радіусів і діаметрів оливкового дерева з різних точок і використовує ці дані для оцінки того, як довго дерево росло.

Однак Варгас сказав, що найважливішим критерієм є культурна та історична значимість столітнього оливкового дерева в регіоні.

Великим переможцем цьогорічного конкурсу стало оливкове дерево Savona Heritage, розташоване в долині Азапа на півночі Чилі. На основі історичних даних, ​"ймовірно, воно було посаджено більше 450 років тому і вважається одним із найстаріших оливкових дерев у Південній Америці», — сказав Варгас.

Дійсно, історичні документи показують, що дерево було посаджено в 1550 році, за десять років до того, як вважалося, що оливкові дерева прибули до Південної Америки.

"Маючи ці дані, можливо, що оливкові дерева були висаджені в регіоні в той час, перед тим, як історія розповідає про потрапляння оливкового дерева в Перу, Чилі та Аргентину», – сказав він.

Конкурс також відзначив оливкове дерево, посаджене в Мехіко, яке вважається одним із найстаріших в Америці.

Хорхе Ломбарді Арата з оливковим деревом Савона в долині Азапа в Чилі (фото: Еліете Вера)

"Згідно з історичними документами, [оливкове дерево Tláhuac Heritage], ймовірно, було посаджено місіонером Мартіном де Валенсія, і воно може бути одним із перших оливкових дерев, висаджених на американському континенті, якому майже 500 років», — сказав Варгас.

Грунтуючись на своїх дослідженнях, Варгас сказав, що оливкові дерева були привезені в Новий Світ з релігійних причин іспанськими місіонерами.

У результаті столітні дерева можна зустріти по всьому континенту в місцях історичних місій, зокрема в тропічних лісах східного Перу та горах Колумбії.

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"Багато архівів релігійних орденів вказують на термінові запити на оливкову олію, тому що найсвятішим таїнством для католиків є світильник скинії, який символізує присутність Бога», — сказав Варгас.

"Церкви сказали, ​"нам знадобиться оливкова олія; нам потрібно посадити оливкові дерева; нам потрібен цей продукт, тому що інакше ми не матимемо присутності Бога», — додав він.

Комерційне вирощування оливок почалося пізніше в південному Перу та північному Чилі, де дерева процвітали в кліматі та ґрунті. Відомі як оливки Botija в Перу та оливки Azapa в Чилі, фрукти збирали в зрілому віці і стали невід’ємною частиною місцевої харчової культури.

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За словами Варґаса, сторічні дерева Південної Америки також розповідають історію нерівності, яка страждає на континенті.

Оскільки перші дерева були привезені для релігійних цілей, іспанська корона заборонила корінним жителям, а згодом і поневоленим африканцям доглядати за ними. Однак це змінилося з комерціалізацією дерев.

З цією метою Sudoliva визнав оливкове дерево Don Eulogio Baltazar Chanes Heritage, також розташоване в Azapa, щоб запобігти забуттю спадщини регіону нерівності.

"Також було визнано оливкове дерево спадщини дона Еулогіо Бальтазара Чанеса з Азапи, де була дуже важлива фазенда, яку спочатку обробляли аборигенні раби, а пізніше обробляли раби африканського походження», — сказав Варгас.

"Ідея полягає в тому, щоб ми зберегли цю історію», – додав він. ​"Наша наступна мета після конкурсу — створити правила або закони на їхню користь».

Судолівські судді вимірюють дерева та використовують історичні документи, щоб підтвердити їхній вік. (Фото: Eliete Vera)

З 2017 року Sudoliva каталогізувала 51 столітнє дерево в Америці та працювала з урядами Аргентини, Чилі, Мексики та Перу над законодавством для захисту дерев.

"У Перу ми вже маємо перший закон з попереднього конкурсу, який захищає багатовікові оливкові дерева в регіоні Мокегуа», – сказав Варгас.

"У Чилі, на основі цього конкурсу, ми вже контактували минулого тижня з законодавцями з регіону Аріка, щоб прийняти закон про захист оливкових дерев у долині Азапа», – додав він.

Sudoliva також співпрацює з урядами Мексики та Аргентини, щоб захистити столітні дерева в обох країнах.

Інший напрямок стратегії Sudoliva полягає в тому, щоб допомогти фермерам та іншим місцевим жителям, які доглядають за столітніми деревами, розвивати гастрономічний і культурний туризм навколо дерев.

Оскільки багато дерев було видалено з економічних причин, зрозуміло, що створення економічної цінності є одним із способів забезпечити їх захист.

"Ми хочемо, щоб це було a ​"сторіччя оливкового дерева", - сказав він. ​"Це робота, яка ведеться для того, щоб цей деревний маршрут зрештою був пов’язаний з двома аспектами: релігійним аспектом і гастрономічним аспектом, причому гастрономічний аспект базується на регіональній кухні кожної країни».