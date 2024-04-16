Малі виробники та олеотуризм займають центральне місце в Ercole Olivario

Ercole Olivario, конкурс на кращого італ оливкові олії першого віджиму, завершив свій 32nd видання 6 квітняth в Перуджі в аудиторії Сан-Франческо аль-Прато, культурній пам’ятці столиці Умбрії.

Ercole Olivario, організований Італійським союзом промислових, ремісничих і сільськогосподарських палат (Unioncamere) у співпраці з Торговою палатою Умбрії, є єдиним інституційним національним конкурсом, присвяченим сектору оливкової олії.

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Конкурс, розширений останніми роками з додаванням кількох побічних ініціатив, спрямований на просування італійських виробників оливкової олії та підтримку компаній, орієнтованих на якість.

Під час заключного заходу Федеріко Сісті та Джорджіо Менкароні, генеральний секретар і президент Торгово-промислової палати Умбрії, відповідно, оголосили 12 переможців омріяного трофею, що складається з мініатюрної копії храму Геркулеса Оліварія.

Храм Геркулеса Оліварія був побудований у другому столітті до нашої ери в самому центрі Риму. (Фото: Ercole Olivario)

Два виробники були нагороджені з Умбрії, Сардинії та Апулії та по одному виробнику з Трентіно-Альто-Адідже, Тоскана, Молізе, Кампанія, Калабрія та Сицилія також отримали нагороди.

Половина виробників-переможців має Захищене позначення походження (PDO) і Захищене географічне зазначення (PGI) сертифікати.

Відзначені нагородами оливкові олії стануть предметом проекту моніторингу терміну придатності, який буде здійснюватися у співпраці з Університетом Перуджі.

"Для цього видання ми представили цей експериментальний дослідницький проект, який ще більше підтверджує престиж конкурсу», — сказав Менкароні.

"Він виконується за допомогою інструментального та сенсорного аналізів і зосереджується на даних про тривале зберігання фіналістів оливкової олії першого віджиму», – додав він. ​"Приділяючи особливу увагу їхнім властивостям для здоров’я, дослідження надасть інформацію, корисну як для виробників, так і для споживачів».

Тим часом, на четвертому конкурсі якості столових оливок було вручено вісім нагород виробникам із Сицилії, Апулії, Лаціо та Абруццо, по одній нагороді за метод обробки.

Крім того, троє сицилійських фермерів із ЗОП та два тосканські та апулійські виробники були нагороджені на La Goccia d'Ercole (Крапля Геркулеса), присвяченій дрібним італійським виробникам.

Сісті сказав, що побічний конкурс був створений, щоб дати дрібним виробникам, деякі з яких не відповідають мінімальним вимогам виробництва для більших конкурсів, шанс поекспериментувати та отримати оцінку їхніх оливкових олій першого віджиму експертною групою.

"Він справді став інкубатором, де ми відкриваємо видатні оливкові олії першого віджиму, а також досвід, за допомогою якого фермери мають шанс навчитися брати участь у головному конкурсі в майбутньому та краще протистояти світовій ринковій конкуренції», – він сказав.

Регіональні комісії відібрали учасників Ercole Olivario під час дегустацій, проведених у попередні тижні. У деяких регіонах відбір проходив за конкурсом.

П’ятнадцять брендів з Лаціо були допущені після перемоги на конкурсі Premio Roma Evo, проведеному в Римській торгово-промисловій палаті, тоді як 13 брендів Умбрії були відібрані на конкурсі Oro Verde dell'Umbria в місцевій торгово-промисловій палаті.

Журі національного конкурсу складалося з 16 професійних дегустаторів з усіх італійських регіонів-учасників на чолі з керівником та координатором.

Федеріко Сісті (ліворуч) і Джорджіо Менкароні (праворуч) з Мариною Колонною та Андреа Катериною на 32nd Ercole Olivario (Фото: Ercole Olivario)

На заході також відбувся запуск перший звіт про олеотуризм в Італії, результат співпраці між асоціацією Città dell'Olio, консорціумом Unaprol-Coldiretti та Робертою Гарібальді, провідним експертом у сфері гастрономічного та винного туризму.

Згідно з їхнім дослідженням, індустрія олеотуризму в країні включає близько мільйона компаній з виробничою вартістю майже 2 мільярди євро.

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Звіт містить докладні дані, інші ідеї щодо привабливості сектору та передовий досвід італійських компаній, які розробляють проект олеотуристичного прийому.

Нещодавно організатори Ercole Olivario представили спеціальну нагороду Giorgio Phellas за олеотуризм, яку отримала сицилійська компанія Mandranova.

"Ми дуже раді цьому визнанню, тому що ми твердо віримо в потенціал олеотуризму», – сказала співвласниця Сільвія Ді Вінченцо. Olive Oil Times. ​"Наша компанія розташована неподалік від Долини храмів Агрідженто, яка внесена до списку ЮНЕСКО та туристичної точки».

"У нас є сприйнятлива структура, де ми приймаємо людей з усього світу та залучаємо їх до міні-тренінгу з дегустації оливкової олії», – додала вона. ​"Ці тренінги включають пояснення всього процесу виробництва, інформацію про поживні властивості оливкової олії першого віджиму та пропозиції щодо поєднання їжі».

"Ми хочемо, щоб ті, хто відвідує нашу компанію, розуміли, що таке високоякісна оливкова олія першого віджиму і що стоїть за її виробництвом», – продовжив Ді Вінченцо.

Під час заходу інші спеціальні нагороди були вручені компаніям з Тоскани, Молізе, Трентіно-Альто-Адідже, Калабрії та Умбрії, які відзначилися в різних сферах, таких як жіноче та молоде підприємництво, цифрові комунікації та упаковка.

Нарешті, найкращий моносорт сезону, вироблений на Сардинії, отримав заслужену згадку.

Переможці Ercole Olivario в кожній категорії:

Оливкова олія першого віджимання з легким фруктовим відтінком

Перша класифікація: Molensis, Marina Colonna, Molise

Оливкова олія першого віджиму – середньої фруктовості

Перша класифікація: GangaLupo, Azienda Agricola Bisceglie Maria, Апулія

Друга класифікація: Alphabetum, Masoni Becciu di Deidda Valentina, Сардинія

Оливкова олія першого віджимання з інтенсивним фруктовим відтінком:

Перша класифікація: Конкорду, Нікола Солінас, Сардинія

Друга класифікація: Torchia, Oleificio Torchia, Калабрія

Третя класифікація: Schinosa, Aziende Agricole Di Martino, Апулія

PDO/PGI – легкий фруктовий:

Перша класифікація: Batta DOP Umbria Colli del Trasimeno, Frantoio Batta, Umbria

PDO/PGI – середньої фруктовості:

Перша класифікація: Colleruita DOP Umbria Colli Assisi – Spoleto, Azienda Agraria Viola, Umbria

Друга класифікація: Brioleum Garda DOP Trentino, Azienda Agricola Brioleum, Trentino-Alto Adige

Третя класифікація: Agrestis Nettaribleo Dop/Bio DOP Monti Iblei – Monte Lauro, Società Cooperativa Agricola Agrestis, Сицилія

PDO/PGI – інтенсивний фруктовий:

Перша класифікація: Hirpinia DOP Irpinia – Colline dell'Ufita, San Comaio, Campania

Друга класифікація: Organic Bio IGP Toscano, Frantoio Franci, Тоскана

Переможцями Goccia d'Ercole є:

Оливкова олія екстра вірджин:

Перша класифікація: Biologico, Società Agricola Buonamici Srl Unipersonale, Тоскана

Друга класифікація: Rodonea, Società Agraria Petrizzelli Snc, Апулія

Третя класифікація: Selezione del Conte, Tenuta il Corno, Тоскана

PDO/PGI:

Перша класифікація: Foglie di Platino IGP Sicilia Biancolilla Bio Premier Cru, Società Agricola Vincenzo Signorelli & Partners Srl, Сицилія

Друга класифікація: DOP Involio Nocellara del Belice, l'Azienda Vitivinicola Casa di Grazia di Di Francesco Maria Grazia, Сицилія

Третя класифікація: Don Peppino IGP Sicilia, Azienda Agricola Sikulus, Sicily

Команда Веб-сайт Ерколе Оліваріо і сторінки в соціальних мережах надають повний список переможців 2024 року та інформацію про заплановані події.