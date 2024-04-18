Міністр сільського господарства Хорватії аплодує найбільш нагородженому виробнику країни

З повідомленням про чотири нагороди на початку цього тижня, Авістрія став найбільш титулованим хорватським виробником у Світовий рейтинг оливкової олії і цього року NYIOOC.

Виробники розташовані в північно-західному регіоні Істрії отримав три золоті нагороди і срібну нагороду на Всесвітньому конкурсі 2024 року, в результаті чого їх загальна кількість зросла до 24 з 2018 року.

"Ми пишаємося нашими успіхами», – розповіли власники Беатрікс і Рудольф Немечке Olive Oil Times. ​"Ми святкували кожну нагороду з друзями в Істрії та Австрії».

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Подружжя живе в Санкт-Вольфганзі на півночі Австрії, але вже майже десять років вирощує оливки в Светі-Ловречі. Ця колишня резиденція венеціанського єпископа має ідеальне розташування та ґрунт для вирощування оливок.

Дев'ять років тому подружжя купило близько 85 гектарів землі з 400 покинутими оливковими деревами, які вони згодом відновили.

Вони висадили 1,600 дерев, переважно істрійських та добірних італійських сортів. Зараз оливковий гай займає 35 гектарів, і вони мають намір розширюватися. ​"Наша мета — мати 15,000 - дерев і вирощувати їх органічно», — сказав Рудольф Немечке.

Основну увагу подружжя зосереджено на типових істрійських сортах, таких як Бужа, Сторта, Карбонацца, Рожіньола або Істарська Бєліца, і вони віддають перевагу італійським сортам, таким як Леччіно, Франтойо, Пендоліно, Ітрана та Амауріно.

За словами Немечке, секретом успіху компанії є агротехнічні заходи, які проводяться протягом року, зокрема під час збору врожаю, та команда, яка стоїть за цими заходами.

"У нас є команда експертів і працівників, які працюють разом роками», — сказав Немечке. ​"Я також намагаюся брати участь у всій роботі».

Компанія зосереджується на якості, а не на кількості, щосезону збираючи ранній урожай. У 2023/24 врожайному році Avistria виробила 1,242 л. оливкова олія першого віджиму, посилаючись на несприятливі кліматичні умови та оливкова фруктова муха як основні виклики.

"Ми збираємо врожай на ранній стадії дозрівання, коли плоди найкращої якості», – сказав Немечке. ​"З них ми виробляємо зелені, особливо пряні, відповідно гіркі, але гармонійні олії з підкресленими фруктовими смаками».

Він додав, ​"Олії в основному моносортові, а також ми виробляємо високоякісну суміш кюве Істрія».

Подружжя збирає оливки за допомогою ручних грабель і транспортує їх на млин за кілька годин. ​"Ми виробляємо виключно оливкову олію першого віджиму», — сказав Немечке. ​"Одразу після збору ми переробляємо плоди на сучасній олійниці Pieralissi».

За оцінками Світовий рейтинг оливкової олії Згідно з даними, Avistria є найбільш нагородженим хорватським виробником NYIOOC і посідає сьоме місце у світі за кількістю отриманих нагород.

Аль Торсіо є другим найбільш нагородженим хорватським продюсером із 16 нагородами OPG Івіца Влаткович, який має 15.

"Ми виграли першими NYIOOC нагороду в 2018 році», – сказав Немечке. Відтоді Avistria брала участь у кожному випуску конкурсу.

"Це чудове відчуття перемоги NYIOOC нагороди за всі олії, які ми виробляємо», — сказав Немечке. ​"Крім того, вперше золото для нашої Cuvee Istrian Blend, яка за останні роки виграла срібло».

Постійний успіх компанії не залишився непоміченим. Коли з’явилася новина про їхнє останнє визнання, Марія Вучкович, міністр сільського господарства Хорватії, привітала пару.

"Як австрійці, які вирощують оливкові гаї в Істрії, ми особливо пишаємося», – сказала пара.

Немечке сказав, що отримані нагороди та визнання допомогли компанії продавати свою оливкову олію першого віджиму.

Продає Авістрія більшість своїх масел в Австрії але має місцевих клієнтів в Істрії. Її маркетингова стратегія базується на цільовій групі споживачів, приватних клієнтів, ресторанів, готелів і певних спеціалізованих магазинів.

Пара також планує побудувати новий заміський будинок у своєму маєтку на Істрії з дегустаційним залом і невеликою олійницею для переробки оливок.

"Ми задоволені", - сказав Немечке. ​"Це нова мотивація для наступного оливкового року».