Світова організація торгівлі (СОТ) публічно дорікнула Сполученим Штатам, постановивши на початку цього тижня, що вони не дотримувалися своїх попередніх рішення про скасування тарифів на імпорт іспанських стиглих чорних столових оливок.

Після майже року обговорення СОТ заявила, що Європейський Союз продемонстрував, що США не змогли привести свої заходи у відповідність до міжнародного права – по суті, скасувати тарифи.

СОТ також підтвердила, що закон США, на який посилається влада у своєму рішенні ввести мита на іспанські столові оливки, суперечить міжнародному торговому праву. Це відкрило двері для того, щоб ЄС запровадив відповідні тарифи на експорт США.

Антоніо де Мора, генеральний секретар Іспанської асоціації експортерів і виробників столових оливок (Asemesa), привітав рішення, але закликав Брюссель запровадити відповідні мита, доки мита США не будуть скасовані.

«[США повинні] скасувати 100 відсотків тарифу», — сказав він. ​"ЄС буде необхідно терміново діяти, запровадивши відповідні тарифи на продукти, які США експортують до ЄС, як єдиний спосіб досягти скасування тарифів на оливки».

Однак рішення США скасувати тарифи може звестися до розгляду окремої справи в Апеляційному суді Федерального округу США – Ацейтунас Гвадалквівір проти Сполучених Штатів, Коаліція за справедливу торгівлю стиглими оливками.

Юристи, які беруть участь у справі, вважають, що суд, швидше за все, ухвалить рішення, оскільки СОТ винесла своє рішення, яке буде остаточним, оскільки Верховний суд США навряд чи розгляне апеляцію.

Тим не менш, Асемеса, позивач у справі, яка зараз слухається в Апеляційному суді США, заявив, що збитки вже було зроблено багато традиційних покупців іспанських столових оливок звертаються до інших країн.

"Втрата 70 відсотків експорту до США на користь таких країн, як Марокко, Єгипет або Туреччина, а також країн співтовариства, таких як Португалія чи Греція, змінює вільну конкуренцію та ставить під загрозу явне світове лідерство Іспанії в цьому секторі», – сказав де Мора.

За оцінками дані За даними Міністерства сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії, загальний експорт іспанських столових оливок до США за перші вісім місяців 2023 року був на 14 відсотків нижчим, ніж у 2017 році, останньому році до введення мит. За той самий період Іспанія зросла з 39 відсотків американських столових оливок до лише 19 відсотків у 2023 році.

За оцінками міністерства, з 208.6 року тарифи на імпорт чорних столових оливок з Іспанії завдали виробникам, пакувальникам і експортерам загалом 2017 млн євро.

Однак урядові дані також вказують на кращі новини для експорту зелених столових оливок з Іспанії, на які накладено 25-відсоткове мито в окремій суперечці між США та ЄС щодо субсидій виробникам літаків. Відтоді ці тарифи призупинено.

У той час як експорт зеленого столу до США залишається на 12 відсотків нижчим, ніж був до 2021 року були введені тарифи, міністерство заявило, що вони продовжують підніматися.