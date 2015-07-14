П'ять років потому, UC Davis Report все ще посилає ударні хвилі

Сьогодні п’ять років тому Каліфорнійський університет в Davis Olive Center опублікував звіт про дослідження якості оливкової олії в деяких супермаркетах регіону. Звіт про бомбу виявився би змінив правила гри, процитований незліченну кількість разів, щоб проілюструвати подвиги недобросовісних виробників.

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Дослідження, яке частково фінансувалося каліфорнійськими продюсерами, було невеликим за масштабом, але воно було серйозним: ​"69 відсотків імпортованої оливкової олії позначені як екстра вірджин звітом проголосив, ​"не відповідає сенсорному стандарту МОК». Іншими словами, більшість імпортованих оливкових олій першого віджиму взагалі не були.

Це просте твердження виявилося б непереборним для масової преси, і з тих пір звіт Девіса цитували та неправильно цитували.

Документ став речовим доказом в колективні позови та слухання торгової комісії. Це був би згуртований клич зусилля встановити маркетинговий порядок, ставку на ввести імпортний контроль у федеральному законопроекті про ферму, створення a Каліфорнійська комісія з оливкової олії і останнім часом прийняття нові стандарти якості в Каліфорнії.

"Тоді це здавалося гідним новини», – сказав Ден Флінн, виконавчий директор Оливкового центру UC Davis, ​"але я насправді не мав жодного уявлення про те, наскільки він стане великим і що він буде відображатися так довго, як він буде». Приголомшений реакцією на звіт, Флінн почув, що більше тисячі новин підхопили цю історію за кілька днів після її оприлюднення. ​"Це був мій вступ до сучасної епохи та того, як поширюються новини», – сказав Флінн.

Незважаючи на таку реакцію, дослідження та його методи не обійшлися без критики, але Флінн безперечно стоїть за звітом. ​"Ми пролили світло на проблему, яка була там», – сказав він. ​"Після п’яти років і всього того, що сталося, я відчуваю себе добре від того, що ми зробили».

A Пошук в Google показує, як часто звіт Olive Center цитували протягом багатьох років, але жодна цитата не була настільки гучною та неточною, як одна з сумнозвісних Інфографіка New York Times що оголосило 69 відсотків усіх імпортованих оливкових олій ​"лікувався». У той час як Times зрештою виправлений стаття, завдана шкода та інше летіли звинувачення туди-сюди через Атлантику.

Виробники оливкової олії в усьому світі були справедливо шоковані тим, наскільки ефективним може бути звіт Девіса, викликаючи підозру щодо оливкової олії в усіх її формах. Споживчі журнали та правозахисні групи в усьому світі почали проводити власні, часто псевдонаукові тести якості, які стосувалися певних олій, але також служили для того, щоб кинути кривий шар на бізнес оливкової олії та всіх, хто в ньому бере участь.

Дезінформація зростала, і всі хотіли знати, чи корисна оливкова олія на їхній кухні. Використовуючи цю плутанину, популярний гуру телевізійних порад доктор Оз сказав своїм 3 мільйонам глядачів що, щоб перевірити, чи є олія екстра чистого, ми просто повинні були поставити його в холодильник, щоб перевірити, чи воно гелеобразуется — метод, за словами Оза, підійшов йому добре, але, як виявилося, мав фактично немає підстав.

Після звіту Девіса виробники з обох сторін дискусії активізували зусилля, щоб покращити якість своєї продукції та виділити бренди за допомогою позначень походження, конкурсних нагород та знаків якості. Поступово люди повернулися до розмов про користь оливкової олії для здоров’я знову ж таки, і як це піднімає смак страв.

Проте минулого місяця група, яка представляла багатьох імпортерів оливкової олії, які були об’єктами дослідження 2010 року, відкрила власний звіт це, за їх словами, виявило неадекватність нових каліфорнійських стандартів. Критики називають цей звіт глибоко недоліки, і дебати продовжуються.