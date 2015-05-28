Два з трьох каліфорнійських оливкових олій не відповідають новим домашнім стандартам, повідомляє звіт

П'ять років після каліфорнійських виробників оливкової олії спонсорував дослідження яка виявила, що більшість протестованих імпортованих оливкових олій не відповідають міжнародним стандартам, група, що представляє імпортерів, опублікувала два власні звіти.

Цього разу випадкові тести показали, що 67 відсотків каліфорнійської оливкової олії, позначені як екстра вірджин, не досягли рівня нові стандарти якості розроблено Каліфорнійською комісією з оливкової олії (OOCC) і нещодавно прийнято Міністерством продовольства та сільського господарства Каліфорнії.

Північноамериканська асоціація оливкової олії (NAOOA), торгова група, що представляє розливників та розповсюджувачів імпортної оливкової олії, замовила звіти, щоб підняти питання про нові стандарти Каліфорнії, які, за її словами, були розроблені поспішно, щоб уникнути потенційної опозиції та юридичних проблем.

Перший звіт, Комісія з оливкової олії Каліфорнії, стандарти сортування та маркування 2014 року: аналіз та наслідки, підготовлений колишнім головним переговорником США з питань сільського господарства Ісламом А. Сіддікі розкритикував нові правила Каліфорнії як створені для досягнення конкурентної переваги, сказавши: ​"Очікується, що великомасштабним (Каліфорнія) виробникам/обробникам, які стояли за цими зусиллями, це принесе користь, щоб відрізняти свій продукт від інших оливкових олій, особливо тих, що імпортуються з інших країн».

Відзначаючи, що приблизно 600 із 700 виробників оливкової олії в Каліфорнії виробляють менше 5,000 галонів і тому звільнені від нових правил, у звіті стверджується, ​"Парадоксально, що стандарт OOCC регулює лише частину оливкової олії, виробленої в Каліфорнії, і звільняє імпортну оливкову олію, вироблену в інших штатах і країнах. Це викликає серйозні питання щодо справжнього наміру законодавчого забезпечення OOCC та поспіху щодо його впровадження в рекордно короткі терміни».

Щоб проілюструвати свої заперечення проти стандартів OOCC, їх ефективність та мотиви, які стоять за ними, окремий звіт NAOOA, опублікована сьогодні, представила результати випадкового тестування 18 каліфорнійських оливкових олій першого віджиму, придбаних на полицях магазинів. Дослідження показало, що дві третини зразків не виконали принаймні одну хімічну оцінку за новими правилами OOCC.

"Наріжні камені нових стандартів OOCC щодо свіжості та чистоти PPP і DAGs тести, здається, створили значну перешкоду для виробників з Каліфорнії, щоб зустрітися з готовими зразками, що становило 44 відсотки від 67-відсоткового показника OOCC», – йдеться у звіті.

У своїй заяві виконавчий віце-президент NAOOA Ерін Балч сказала: ​"Результати викликають серйозні питання щодо валідності стандартів OOCC і підтверджують, що нові тести, включені в стандарти, не є надійними».

У липні 2010 року Каліфорнійський університет в Davis Olive Center випустив a знакове дослідження виявилося, що 69 відсотків імпортної оливкової олії, купленої в кількох каліфорнійських супермаркетах, не відповідає стандартам Міжнародної оливкової ради для цього сорту.

Відтоді доповідь Девіса цитується, часто неточно, щоб зобразити нестримне шахрайство в промисловості оливкової олії та як частину поточної кампанії американських виробників, щоб позбутися довготривалого домінування на ринку імпортованих брендів.

На відміну від звіту UC Davis за 2010 рік, у опублікованому сьогодні звіті не згадуються назви брендів випробуваних зразків.

Це стаття останніх новин: перевіряйте оновлення.