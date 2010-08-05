Позов проти брендів оливкової олії, засуджених у дослідженні Девіса

Автор: Алекс Бікман

Кілька кухарів і рестораторів з Каліфорнії подають до суду на певних роздрібних продавців і дистриб’юторів 10 основних брендів оливкової олії після того, як минулого місяця Центр оливкової олії Каліфорнійського університету Девіса опублікував дослідження, згідно з яким більшість відібраних зразків оливкової олії не відповідають критеріям для класифікації екстра цілості. Серед позивачів – учасник з мережі Bravo ​"Телешоу «Найкращий шеф-кухар», Девід Мартін і кілька відомих власників ресторанів Південної Каліфорнії.

У позові, в якому вимагають надання статусу колективного позову, названо 10 основних брендів оливкової олії, включаючи Bertolli, Filippo Berio, Carapelli, Star, Colavita, Mezzetta, Pompeian, Rachael Ray, Mazolla і Safeway Select.

Деніел Дж. Каллахан

Він також називає 10 великих мереж супермаркетів і великих магазинів, які нібито продавали неякісне масло під прапором extra virgin, на основі прихованого тестування, проведеного юридичною фірмою позивача, Каллахан і Блейн в Санта-Ані, Calif.

У позові стверджується, що багато оливкових олій мають неправильну етикетку, тому витрати можуть бути нараховані споживачам. ​"Результати тестів шокували», – йдеться у позові. ​"Сенсорні тести показали, що ці невдалі зразки мали дефектні смаки, такі як прогірклий, кислий і затхлий».

За словами Деніеля Дж. Каллахана з Callahan & Blaine в Санта-Ана, головного адвоката позивачів, ​"Відповідачі, виробники, дистриб’ютори та роздрібні продавці оливкової олії, які продають свою продукцію в штаті Каліфорнія, роками свідомо вводили в оману та обманювали споживачів у Каліфорнії. Відповідачі стверджували, що оливкова олія, яку вони продають, відповідає високим стандартам класифікації extra virgin, що дає відповідачам право стягувати значну надбавку за продукт, хоча насправді продукт не відповідає цим стандартам і має нижчу якість, який часто фальсифікують з дешевшим. рафіновані олії, такі як олія лісового горіха або менша оливкова олія».

Продовжується заява юридичної фірми: ​"Ці хибні уявлення були доведені неправдивими в ході всебічного дослідження, проведеного Центром оливок Девіса Каліфорнійського університету в Інституті вина та харчових наук Роберта Мондаві при Каліфорнійському університеті в Девісі у звіті за липень 2010 року. Авторами Звіту є провідні доктори філософії, дослідники та вчені країни в галузі досліджень та освіти харчової олії. Співпрацювали та внесли свій внесок у фінансування, дослідження та результати цього дослідження Каліфорнійська рада з оливкової олії, Американське товариство хіміків нафти (AOCS) та Австралійська асоціація оливкової олії».

Позивачі вимагають заборони розповсюджувати сумнівну нафту, а також можуть вимагати відшкодування сотень мільйонів доларів для ​"шахрайським шляхом», – сказав Каллахан, оцінивши, що з такою кількістю обвинувачених справа займе, можливо, два роки, перш ніж вона потрапить до суду.

Звинувачення у фальсифікації оливкової олії та шахрайства з оливковою олією не є новим у США, де протягом тривалого часу європейські експортери оливкової олії користувалися перевагами американської наївності та відсутності стандартів якості.

Позов є останньою подією, що розгортається після UC

Дослідження Девіса який частково фінансувався виробниками оливкової олії в Каліфорнії.