Олеотуризм на підйомі в Центральній Каліфорнії

На центральному узбережжі Каліфорнії зростає агротуризм, і відвідувачі міняють похід до Греції, Італії чи Іспанії на Каліфорнію, щоб спробувати відзначені нагородами оливкові олії першого віджиму.

Індустрія туризму в регіоні стрімко розвивається: відвідувачі витрачають 2.15 мільярда доларів США (2 мільярди євро), а місцеві виробники реагують на зростаючий інтерес до освітнього агротуризму, пропонуючи дегустації, екскурсії та досвід на фермах.

Якщо є пристрасть до того, що ми робимо як виробники, люди це помічають. Якщо відвідини ферми якісні, захоплюючі та цікаві, у вас це вийде. - Річард Мейслер, співвласник оливкової ферми Сан-Мігель

"За останні кілька років ми отримуємо набагато більше запитів на те, що найкраще описати як a ​"досвід ферми», – Шаана Рахман, співвласниця Ферми Боккабелла і голова ради директорів California Olive Council, розповів Olive Oil Times.

"Ми приймаємо дзвінки від груп автофургонів і людей, які люблять кемпінг і хочуть зануритися в життя ферми, хоча б лише на одну-дві ночі, і дізнатися, як виготовляють оливкову олію», — додала вона.

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Рахман сказав, що туризм, пов’язаний з оливковою олією, розвивається від дегустації оливкової олії до більш захоплюючих можливостей для навчання землеробству та млинарству.

"Вони раді прогулятися фруктовим садом, торкнутися дерев, побачити фрукти та послухати, як ми крокуємо від дерева до столу, щоб зробити оливкова олія першого віджиму," вона сказала.

Після значного спаду через пандемію Covid-19 офіційні особи вважають, що галузь повністю відновилася у 2023 році на основі різних показників, пов’язаних із туризмом.

За даними Visit California, некомерційної організації, витрати на подорожі в Голден-Стейт перевищили 134 мільярди доларів (125 мільярдів євро) у 2022 році, що майже вдвічі перевищує низький водяний знак у 2020 році та трохи нижче рівня, досягнутого в 2018 і 2019 роках.

Деякі виробники використовують підвищений інтерес до своїх регіонів. ​"Пасо-Роблес і Сан-Мігель стали туристичними напрямками», – співвласник Річард Мейслер Оливкова ферма Сан-Мігель, Сказав.

Дійсно, дані Visit California показують, що 2022 рік став рекордним для туризму в окрузі Сан-Луїс-Обіспо, гаряча точка для виробництва високоякісної оливкової олії, відвідувачі, які зупинилися на ночівлі, витратили понад 2.1 мільярда доларів (2 мільярди євро), перевищивши попередній рекорд, встановлений у 2019 році, на сім відсотків.

"Наші тури збільшилися разом із продажем наших олій, як у приміщенні, так і на відкритому повітрі», — сказав Мейслер. ​"Люди їздять по районах і зупиняються там, де щось виглядає добре. Багато років тому одна машина на дорозі була захоплюючою. Так, туризм розвивається».

Мейслер і його дружина Мірна сподіваються скористатися ще одним вдалим роком для подорожей у 2024 році зі своїм дегустаційним залом, звідки відкривається вид на їхню ферму та оливковий гай.

"Тиха атмосфера, м’який післяобідній вітерець, блакитне небо та випадковий кролик, який бігає навколо, також безкоштовні», – сказав Мейслер.

Дегустація з гідом на центральному узбережжі Каліфорнії. (Фото: оливкова ферма Сан-Мігель)

У центрі міста Пасо-Роблес Рут Меркуріо підтвердила, що в цьому районі спостерігається помітне зростання агротуризму.

"Вони приходять із захопленням, щоб скуштувати, дізнатися та задати запитання», — сказав власник і керуючий партнер We Olive. Olive Oil Times. ​"Багато хто прагне шукати місцеві оливкові ферми, особливо ті, де є оливковий прес».

Меркуріо активно взяла на себе роль посла олеотуризму для округу та сказала, що вона рекомендує відвідувачам низку місцевих оливкових ферм.

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Одна з ферм, яку вона пропонує Хребет Кілер. Співвласник Одрі Бернам сказала, що хоча вино є незаперечною привабливістю агротуризму в штаті, інтерес до оливкової олії зростає.

"Ми бачимо зростаючий інтерес відвідувачів до вивчення оливкової олії та інших місцевих продуктів, вироблених на фермах, таких як лаванда, сир і гриби», – сказала вона.

У той час як 2023/24 врожайний рік завершується в Голден-Стейті, виробники сказали, що рясний урожай означає, що буде багато оливкової олії першого віджиму, яку можна спробувати протягом пікового літнього туристичного сезону.

"«Цьогорічний урожай був найбільшим, найкращим і останнім за всю історію», — сказав Рахман. ​"Плоди були рясні й гарні, хоча час цвітіння, зав’язування плодів і погода призвели до того, що збір урожаю запізнився».

Рахман пояснив, що зазвичай збір урожаю закінчується до кінця листопада. Однак цього року збір оливок розпочався лише наприкінці листопада і тривав у грудні та січні.

"Січневий урожай для нас є безпрецедентним, але було справді хвилююче зробити останній пізній збір лише найстигліших оливок для нашої оливкової олії першого віджиму пізнього врожаю», — сказав Рахман.

Мейслер погодився. ​"Цього року наш урожай оливок був величезним. Дев’яносто вісім відсотків із наших 1,200 дерев було завантажено», – сказав він. ​"Дощ був благословенням після невеликого врожаю у 2022 році, коли ми мали лише 40 відсотків нашого звичайного врожаю».

Однак рясний урожай призвів до того, що деякі дрібні виробники не змогли зібрати весь урожай плодів через величезну кількість і зростання витрат на оплату праці.

"Цього року вартість робочої сили та щільність дерев призвели до того, що збирання врожаю вручну було повільнішим і дорожчим», — сказав Мейслер. ​"Відмовляючись від такої кількості чудових оливок, моє серце сумує. Обрізка дерев для легкого доступу має дати нам ще один чудовий урожай».

Разом із дрібними фермерами, місцеві мірошники також помітили значне зростання бізнесу цього року.

"2023 рік був видатним сезоном збору врожаю для виробників оливкової олії центрального узбережжя», — сказав Бернам. ​"Виробництво оливкової олії досягло історичного максимуму (більш ніж удвічі минулого року), а якість плодів була винятковою завдяки затяжний весняний дощ, контроль виробника оливкова фруктова муха, швидкий час від збору врожаю до подрібнення та відкладене заморожування, що дозволило виробникам збирати плоди в оптимальний час».

За словами Чака Девісона, президента та виконавчого директора офісу туризму округу Сан-Луїс-Обіспо, у 7.47 році округ відвідало 2022 мільйона людей, що майже досягло рівня 2019 року. ​"Туризм є економічним двигуном номер два в регіоні, поступаючись лише сільському господарству», – сказав він.

Уже докладено значних зусиль, щоб зробити Центральне узбережжя місцем для вина та їжі.

"Було б чудово побачити подібні зусилля, щоб поінформувати громадськість про величезний обсяг дрібного фермерства, що ведеться на Центральному узбережжі, і про неймовірну кількість ферм, які виробляють оливкову олію», – сказав Рахман.

Меркуріо погодився. ​"Агротуризм, пов’язаний із виробництвом оливкової олії першого віджиму, — це створення зв’язків із землею, фермерами та продуктами», — сказала вона.

"Це може перетворити агротуриста на довічного шанувальника та споживача», – додав Меркуріо. ​"Агротуристичні спільноти, як правило, невеликі та пов’язані між собою. Спільнота ферм, що займаються виробництвом оливкової олії першого віджиму на Центральному узбережжі, є такою. Я думаю, що агротуристи шукають цього зв’язку. Вони хочуть побачити це в дії».

Виробники оливок і бізнесмени відзначають, що перекази та відгуки в Інтернеті спонукають агротуристів відвідувати та досліджувати Центральне узбережжя.

"Важливість агротуризму, пов’язаного з виробництвом оливкової олії першого віджиму, також полягає у зв’язках фермерів, які виробляють оливкову олію першого віджиму, з іншими фермерами та підприємствами, а також у тому, як вони передають і діляться цим з агротуристами», – сказав Меркуріо. ​"Агротуристи ні ​"одне й готове" під час відвідування цього району".

"Вони пересуваються агротуристичними ландшафтами на основі досліджень і рекомендацій – і якщо агротурист має надійний зв’язок із фермером, вони часто відвідуватимуть інші агротуристичні сайти та підприємства на основі цієї рекомендації», – додала вона. ​"Тепер цей зв’язок завершився. І це починається зі знання вашої спільноти агротуристів і того, що вона може запропонувати агротуристам».

Рахман сказав, що соціальні медіа стали потужним інструментом, який допомагає виробникам налагодити зв’язок із потенційними агротуристичними кліматами та рештою спільноти.

"На особистому рівні я використовую свої канали соціальних мереж, щоб поділитися фермерським життям з людьми з усієї країни, заохочуючи їх відвідати Центральне узбережжя та підтримати місцевих фермерів», — сказав Рахман. ​"Як голова ради директорів Каліфорнійської ради з оливкової олії, ми завжди говоримо з людьми про те, щоб купувати місцеве та підтримувати нашу галузь».

Месілер додав, що позитивні відгуки в соціальних мережах та інших інтернет-ресурсах корисні для виробників. Тим не менш, відвідувачі швидко помічають відсутність пристрасті чи ентузіазму щодо проекту.

"Якщо є пристрасть до того, що ми робимо як виробники, люди це помічають. Якщо візити на ферми якісні, захоплюючі та цікаві, у вас це вийде», – сказав він.

Для Бернхема освіта має вирішальне значення для залучення агротуристів і перетворення їх на клієнтів.

"Тепер ми відкриті п’ять днів на тиждень для освітніх дегустацій оливкової олії, пропонуємо більш масштабні тури на вихідних і почали проводити кілька спеціальних заходів, де ми подаємо сезонні страви в поєднанні з оливковою олією», – сказала вона.

Рахман підкреслив участь, пояснивши, що минулого року вони зробили серію ​"cook-alongs» по всій Каліфорнії з місцевими кухарями, використовуючи місцеві інгредієнти та каліфорнійську оливкову олію, які були зняті та рекламовані в соціальних мережах.

"Це був чудовий спосіб показати людям не тільки, як готувати з оливковою олією першого віджиму, але й як оцінити щедрість, вирощену прямо тут, у Каліфорнії», – підсумувала вона.