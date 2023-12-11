Малі фермери святкують великий успіх у Центральній Каліфорнії

На пагорбах на захід від Сан-Мігеля, на центральному узбережжі Каліфорнії, розташована мальовнича ферма площею чотири гектари однойменної Оливкова ферма Сан-Мігель.

Протягом багатьох років команда чоловіка та дружини Річарда та Мирни Мейслер досягла спадщини високої якості оливкова олія першого віджиму виробництва шляхом ретельного контролю кожного аспекту процесу, від збирання врожаю вручну до умов помелу.

У нас немає високих технологій, щоб допомогти нам, але добре око, щоб знати, коли поливати, коли збирати і як змішувати. - Річард Мейслер, співвласник оливкової ферми Сан-Мігель

Подружжя каже, що їх відзначене нагородами виробництво оливок — це більше, ніж сільськогосподарська операція; це захоплений проект.

"Тридцять чотири роки тому ми купили нерухомість у Центральній Каліфорнії, за три години їзди від місця нашого проживання», — сказав співвласник Річард Мейслер. ​"Сімнадцять років тому ми посадили десять оливкових дерев на цій території, трохи нижче від місця, де ми жили 24 роки. Це був початок справжньої пригоди».

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"Зрештою на нашій фермі виросло 1,200 тосканських оливкових дерев», — додав він. ​"Перше масло, яке ми видобули в 2012 році, дало нам сім галонів (26.5 літрів)».

Мейслери брали участь у місцевих конкурсах якості та отримали кілька нагород. ​"Ми негайно розпродали, і довелося відмовити багатьом потенційним покупцям», — сказав Мейслер.

З цим успіхом вони почали шукати шляхи розширення. Завдяки допомозі друзів і місцевих виробників Мейслери зрозуміли, що можуть посадити на своїй землі набагато більше оливкових дерев.

"У Мирни був дядько, який постійно надсилав статті про оливкові дерева, заохочуючи її садити їх на нашій землі», — сказав Мейслер. ​"Вона прочитала статтю в нашій газеті про двох місцевих виробників оливок і зв’язалася з ними. Незабаром ми виявили цілу мережу корисних людей».

Месілери досліджували місцеві ресурси для досягнення своїх цілей, шукаючи сорти оливок, які найкраще підходять до умов вирощування на їхній території.

"Це було захоплююче навчатися, коли ми йшли», – сказав Мейслер. ​"Знайшовши авторитетний розплідник оливкових дерев на північ від нас, ми зустріли власника, який порадив нам вибрати найкращі сорти для нашого клімату, і в кінцевому підсумку ми отримали п’ять тосканських сортів оливок, включаючи Frantoio, Leccino, Maurino, Pendolino і Taggiasca.

Жоден із них не був фермером, що їх не зупинило. Вони захопилися вирощуванням, навчанням і виробництвом оливкової олії першого віджиму.

"Ніколи не займаючись фермою, ми просто вскочили, не оглядаючись», – сказала Мірна Мейслер. ​"Викопування ям для маленьких дерев потребувало фантазії. Але ми обоє працювали багато днів цілими днями, виконуючи роботу».

Співпраця з місцевими виробниками була постійною частиною успіху. ​"Ми приєдналися до неформальної зустрічі інших виробників. У цій групі ми дізналися про зрошення та оливкова фруктова муха, обрізання, збирання врожаю та багато іншого», – додав Річард Мейслер.

Мірна та Річард Мейслер на 2109 NYIOOC World Olive Oil Competition (Фото: NYIOOC)

Пара пишається кожним аспектом своєї роботи. Вони пропонують досвід вирощування оливкових культур і освітні тури, включаючи дегустації. Керуючись ентузіазмом, вони прийняли, на їхню думку, важливе рішення дбайливо збирати врожай.

"Ми прийняли рішення, які відрізнялися від інших, але яких ми дотримувалися всі ці роки», – сказав Мейслер. ​"Ми збираємо лише вручну, не використовуємо пестицидів, вирощуємо природним шляхом, і все робимо дбайливо. У те, що ми робимо, вкладено багато любові».

"У нас немає високих технологій, щоб допомогти нам, але добре око, щоб знати, коли поливати, коли збирати і як змішувати», – додав він.

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Подружжя з оптимізмом дивиться на 2023/34 врожайний рік в окрузі Сан-Луїс-Обіспо, де розташовано багато найбільш нагороджених виробників оливкової олії в країні. Збір раннього врожаю вже завершено, перший Olio Nuovo розлитий у пляшки та готовий до продажу.

"Річард був зайнятий вибором рядків і дерев для збору врожаю, і люди чекали Olio Nuovo майже рік», — сказала Мірна Мейслер. ​"Оливкова олія першого віджиму 2022 року розпродана, і ми виробляємо лише 75 пляшок нашого Olio Nuovo 2023».

Після завершення раннього збору врожаю подружжя планує завершити сезон наприкінці листопада, збираючи ще два дні, перш ніж відправити оливки на ретельно відібрану млин для переробки.

Після складного сезону 2023 року Мейслери почуваються набагато краще щодо врожайності цього року.

"Минулий рік був зовсім невдалим», – сказав Річард Мейслер. ​"У нас був дуже невеликий урожай, але ми все одно були щасливі виробляти надзвичайно смачну оливкову олію з високим вмістом фенолу».

Виробництво оливкової олії в Каліфорнії не для людей зі слабкими нервами. с зміна кліматуекономічні наслідки та непередбачувані умови, Мейслери продовжують крок за кроком до змін.

"Виклики непогані», – сказав Мейслер з усмішкою. ​"Потрібні нам продукти подорожчали вдвічі. Зникла і легкість, і якість не та. Вантажоперевезення зросли вдвічі, причому старі добрі ​"дбати про бізнес" здається неважливим".

Мейслери везуть ретельно відібрані оливки на місцевий млин. (Фото: оливкова ферма Сан-Мігель)

Хоча оливкове господарство було новим для Мейслерів, увійшовши в NYIOOC World Olive Oil Competition відзначили ще одну віху на шляху виробництва оливкової олії.

Вони здобули 19 нагород NYIOOC з 2018 року включно три золоті нагороди у 2023 році видання конкурсу.

"Здобути золоті нагороди було нашою метою, особливо в цьому змаганні. Срібло добре, але воно змушує задуматися, ​"як ми можемо виграти золото наступного року?» – сказав Мейслер. ​"Ми зробили і виграли великий час».

Разом із задоволенням від усвідомлення стабільності якості, Мірна Мезілер сказала, що нагороди забезпечують унікальну комерційну цінність, особливо для малих виробників, які конкурують на переповненому ринку.

"Золоті наклейки на наших пляшках були перевагою продажу, і вони дуже важливі для високоякісної оливкової олії першого віджиму», – додала вона.

Мейслери розмістили всі свої нагороди якості – загалом близько 160 – уздовж стін свого дегустаційного залу. Подяки служать нагадуванням про те, щоб продовжувати вдосконалюватися та наполегливо працювати. Це також спогади про чудові моменти та всіх нових людей, яких вони зустріли на своєму шляху.

"Кожна нагорода є сходинкою для нашого бізнесу. Успіх потребує часу та наполегливості», – підсумував Мейслер. ​"Ми любимо говорити, ​"Спокійно, Едді. І це нагадує нам продовжувати».