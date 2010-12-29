Річард Гавел на сльозі

Річард Гавел

Австралійський лідер дегустаційної групи з оливкової олії першого віджиму і блогер Річард Гавел добре відомий в індустрії тим, що не боїться висловлювати свою думку. І це, безперечно, було у розмові з останнім часом Olive Oil Times.

"Іноді я йду в супермаркет, знімаю речі з полиці, куштую їх і думаю ​"це просто сміття» і дивуйтеся, що, до біса, роблять політики в усьому світі», – сказав д-р Гавел про якість деяких так званих EVOO. ​"Якщо вони думають, що ці оливкові олії корисні, у них в голові є каміння».

Вони, мабуть, бачать усі ці коментарі та думають ​ " хто цей хлопець?' - Річард Гавел

Маловідомий факт, експерт з оливкової олії насправді почав як науковий статистик, розробляючи випробування та аналізуючи результати. Це, безсумнівно, пояснює його одержимість даними під час написання свого блогу про оливкову олію Slick Extra Virgin.

Потім він працював лектором з вина, перш ніж його зацікавили Австралійська асоціація оливкової олії у 1997 році очолив групу дегустації оливкової олії. Він керував цією групою протягом восьми років, перш ніж вирішив відмовитися від неї і почати працювати як консультант з оливкової олії, який займається самозайнятістю, водночас очолював низку шоу з оливкової олії. Зараз він займається дослідженнями вина, в основному з фенолами білого вина, і живе в Аделаїді зі своєю дружиною, двома молодими підлітками, собакою і котом, який йому не подобається.

Жодна з них не вплинула на його публікації в блозі, його прихильність коментувати дезінформацію про оливкову олію, яку він бачить в Інтернеті, його роль у керівництві шоу про оливкову олію, включаючи бажане Австралійське національне шоу оливкової олії, або його поновлення Twitter на все EVOO.

Доктор Гавел сказав, що незважаючи на те, що багато людей переходять від виноробної промисловості до промисловості оливкової олії, вони дуже різні. ​"З вином у вас є так багато різних сортів і різний рівень алкоголю. Розуміння тонкощів кожного з них – це робота всього життя», – сказав він. ​"З оливковою олією відмінності є більш тонкими, тому що ви в основному оцінюєте фруктовий сік, але коли ви отримуєте 50 масел у шоу, і вам потрібно визначити, яка з них найкраща, це насправді досить складно».

Народжений і виведений в Аделаїді, він далекий від місць, які традиційно асоціюються з експертами з виробництва оливкової олії. ​"Якби ви запитали когось у світі оливкової олії, де було б найвіддаленіше місце, я вважаю, що Аделаїда, Мельбурн чи Хобарт, Австралія була б досить близько», – сказав доктор Гавел.

І тому Інтернет має тенденцію бути його виходом у світ оливкової олії. Відомий як відвертий, доктор Гавел сказав, що він просто говорить те, що думає, і те, що більшість людей боїться сказати. Безумовно, допомагає відсутність великих комерційних зв’язків з певною компанією з виробництва оливкової олії.

"Я трохи працюю для тієї чи іншої компанії тут чи там, але я так мало заробляю на цьому, що не продав би за це душу», – сказав він. ​"Навіщо мені дурити за такі гроші? Це ще одна хороша річ у тому, щоб бути мільйонами миль нізвідки. Вони, мабуть, бачать усі ці коментарі, написані мною, і думають ​"хто цей хлопець? О, він просто австралієць, не хвилюйтеся, він ніхто».

Але його думки, безумовно, не залишаться без уваги.

Одне з питань, яке д-р Гавел залишався в курсі, — це якість європейських EVOO та неправильне маркування. Він сказав, що галузь у всьому світі повинна дивитися на якість оливкової олії, яка представлена ​​​​на масовому ринку, і був радий, що органи захисту прав споживачів Андалусії ​"мав мужність» вийти і тестові масла по всій Іспанії, виявивши, що половина з них насправді не були незайманими.

Доктор Гавел вважає, що стандарти США попереду довгий шлях. ​"Вони мало чим відрізняються від Стандарти МОК (Міжнародної ради з оливкової олії)., насправді різниці дуже мало. Якщо ви дійсно читаєте дрібний шрифт, вони так само заплутані, як і будь-коли, і насправді ви можете мати змішану рафіновану оливкову олію і називати її різними речами відповідно до поточних стандартів. Визначення хорошого набору стандартів полягає в тому, що одна олія має належати лише до однієї категорії. Я не бачив нових австралійських стандартів, але сподіваюся, що вони набагато кращі. Але нам доведеться почекати і побачити».

Доктор Ґавель сказав, що головною зміною в галузі є постійне покращення якості оливкової олії великими виробниками, що змушує дрібних ремісничих виробників високого класу залишити ринок. ​"У минулому олії великого обсягу, які ви знайдете в супермаркетах по всьому світу, зазвичай були досить низької якості. Але я думаю, що все дуже скоро зміниться, якщо ви подивитеся на великих виробників Чилі, тут, в Австралії – Згин кордону і подібне – і в Каліфорнії. Вперше ми побачимо, що на полицях супермаркетів з’являться дійсно якісні, свіжі, якісні оливкові олії за цінами супермаркетів».

Багато великих виробників зараз перетворюють оливки на якісні олії, щойно їх збирають, про що малий виробник міг тільки мріяти. Доктор Гавел сказав, що в цих оліях вони знаходять рівень вільних жирних кислот (важливий показник якості оливкової олії) 0.1 і 0.15, низький вміст перекисів і вони свіжі та фруктові.

Річард Ґавель сказав, що проблема, про яку широко не говорять, — це скорочення споживання оливкової олії першого віджиму та оливкової олії в цілому в Європі. ​"Якщо поглянути на Іспанію, Італію та особливо в Грецію, то споживання на душу населення значно впало за останні 10 років. МОК ніколи не говорить про це, тому що вони насправді не хочуть, щоб хтось говорив про це».

За його словами, річне споживання на душу населення в Греції впало приблизно з 28 до 21 літра за останні 10 років. ​"Це дуже багато оливкової олії. Ви повинні поставити питання, ​"чому люди в Європі не їдять стільки оливкової олії, як раніше? У кожній іншій країні світу – США, Австралії, Німеччині та Великобританії – споживання або стабільне, або зростає».

реклама

реклама

"У Європі вони проводять рекламні заходи India та Китай, що чудово. Якщо ви змусите людей у ​​Китаї з’їдати хоча б одну краплю оливкової олії на рік, ми всі станемо багатими, але це довгий шлях».

Д-р Ґавель, безумовно, робить свій внесок, щоб допомогти виноробній промисловості та промисловості оливкової олії рухатися. У рамках своєї роботи він куштує вино майже щодня, і він пробує більше 500 оливкових олій на рік. І це лише його щоденна робота.

Удома він сказав, що одна з його дітей дуже любить EVOO і одягає її на все, а інша ​"байдуже». ​"Це для вас діти", - сказав він.

Навіть незважаючи на величезну кількість масел, які торкнулися його піднебіння, його апетит куштувати якісні оливкові олії не зменшився. ​"Було б приємно побачити ще кілька супер-пупер свіжих європейських масел, які ми могли б спробувати, але знову ж таки Австралія трохи в стороні», – сказав д-р Гавел.

Але він сказав, що одна з найкращих речей австралійської індустрії — це її здатність експериментувати та пробувати нові суміші з різноманітними сортами та стилями оливкової олії, які варіюються від тосканських стилів до іспанських та грецьких сортів, а також із зеленими оливками середньої асортимент і більш стиглі оливки.

"Тут дуже відкрито ставляться до того, що таке хороші оливкові олії. Деякі з комбінацій ви не знайдете більше ніде в світі. Ми отримуємо тут кілька собачих олій від австралійських виробників на полицях супермаркетів, але я думаю, що головне, що проблема не системна. Я виявив, що австралійські олії на полицях австралійських супермаркетів дійсно хорошої якості та досить однорідні, крім дивного».

Між різними зобов’язаннями щодо оливкової олії та вина, доктор Гавел також встигає присвятити час деяким іншим своїм пристрастям, які часто знаходять свій шлях у його стрічці Twitter (@oliveoilguy), наприклад, права людини. Як член Amnesty International, він сказав, що почувається привілейованим життям у країні ​"де ти можеш сказати те, що думаєш, і не потрапити за це у в’язницю».

Коли у нього є час порибалити нахлист, він також пише про це. ​"Це досить поблажлива річ», – сказав він. Завзятий садівник, його помідори також можуть отримати згадку, в основному ​"знущатися над сусідами. ​"Я люблю крикет. Мої американські друзі вважають, що це найсмішніше в світі, як хтось міг п’ять днів сидіти перед телевізором і дивитися нічию», – сказав він.

"І я завжди любив AFL (Австралійська футбольна ліга). Я рішучий прихильник Мельбурнський футбольний клуб (відомий як Демони). Я захоплений велосипедист, коли мене не збивають машини, в яких я був кілька разів і був у лікарні. Я вважаю, що велосипедистам трохи важко, про нас погано доглядають. Але окрім їзди на велосипеді, риболовлі та перегляду крикету – це справді моє життя».

Що стосується неділі, то він буде доглядати за садом, кататися на велосипеді, якщо відчуває гру, писатиме свій блог, матиме друзів, щоб випити кілька пива, і проводити час зі своїми дітьми.

"Багато людей думають, що мої неділі можуть бути витрачені даремно, але я ніколи не бачив, щоб вони були марними», – сказав він.

.