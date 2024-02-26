Австралійські виробники оливок починають збір урожаю зі змішаними очікуваннями

Через низьку врожайність деякі австралійські виробники почали збирати раніше. Проте інші повідомили про більш сприятливі результати та планують розпочати збір оливок у квітні.

Майкл Саутан, виконавчий директор Австралійської оливкової асоціації, підтвердив, що урожай буде трохи нижчим, ніж минулого року.

Через низький урожайний рік в Австралії деякі виробники вже запустили машини для збирання врожаю та розпочали обробку початкових партій фруктів. - Аманда Бейлі, Австралійська асоціація оливкової олії

"На деяких ділянках цвітіння було хорошим, але зав’язування плодів було не таким хорошим», – розповів він Olive Oil Times. ​"Великі гаї, схоже, матимуть очікуваний урожай».

"Основними проблемами будуть постійні проблеми з наявністю контрактних комбайнів для невеликих гаїв і контрактних переробних підприємств», – додав він.

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Аманда Бейлі, член комітету Австралійської асоціації оливкової олії, підтвердила, що деякі виробники постраждали від несприятливих погодних умов під час цвітіння, коливань температури та інших факторів навколишнього середовища.

За її словами, це призвело до скорочення посівів у багатьох регіонах Австралії, де вирощують оливи. Австралійська асоціація оливкової олії оцінила виробництво в 18-19 мільйонів літрів у попередньому врожайному році.

"Виклик легкого врожайного року в Австралії виходить за межі безпосереднього впливу на виробництво фруктів», – сказав Бейлі. ​"Це також має суттєві наслідки для інших секторів, зокрема промисловості оптових товарів, яка стимулює експортне постачання та громадське харчування».

Згідно з даними Міжнародної оливкової ради, Австралія експортувала 2,000 тонн оливкової олії в 2022/23 врожайному році, що вдруге поспіль скоротилося з рекордного рівня країни в 4,000 тонн у 2020/21.

"Через низький урожайний рік в Австралії деякі виробники вже запустили свої машини для збирання врожаю та почали переробку початкових партій фруктів», — сказав Бейлі.

Вона зазначила, що нестача врожаю фруктів перетворюється на проблеми попиту та пропозиції, створюючи ефект доміно на ринках.

"В результаті скорочення пропозиції фруктів в Австралії практично немає масової пропозиції оливкової олії, що призводить до подальшого дисбалансу між попитом і пропозицією», – сказав Бейлі. ​"Отже, ми очікуємо, що вищі ціни збережуться, оскільки виробники борються зі зменшенням доступності оливкової олії».

"Наслідки малого врожаю відбиваються, і у відповідь виробники використовують цей час, щоб оцінити стратегії обрізки, щоб підвищити стійкість дерев для майбутніх урожаїв», – додав Бейлі.

Вона сказала, що нинішній урожай цього року внаслідок кількох значних урожаїв представляє протилежні кінці спектру щодо виробництва; обидва сценарії мають значні наслідки для виробників, ринків і споживачів.

"«Високі врожайні роки призводять до збільшення пропозиції, зниження цін і економічного стимулювання, тоді як маловрожайні роки призводять до зниження врожайності, вищих цін і фінансових проблем для виробників», — сказав Бейлі. ​"Буде цікаво подивитися, як це все розгорнеться. Виробники повинні гарантувати, що їхня нафта може бути максимально розтягнута по всьому ланцюжку постачання, щоб отримати максимальний прибуток».

Річард Сеймур, генеральний менеджер Mount Zero Olives, компанії, яка постачає оливки у Вікторії та Південній Австралії, сказав Olive Oil Times що він очікує почати отримувати зелені столові оливки Cerignola для ферментації в середині березня та запустити ранній урожай Picual оливкова олія першого віджиму у квітні.

"Розмовляючи з нашими ключовими виробниками, ми очікуємо, що цей урожай буде нормальним, але нижчим за минулий сезон», — сказав Сеймур. ​"Це значною мірою пов’язано з морозами в деяких районах вирощування безпосередньо перед цвітінням».

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"Ця проблема пов’язана з постійною проблемою постачання та ціноутворення, з якою зараз стикається світова промисловість», – додав він. ​"Ключовим напрямком нашого бізнесу є постачання в сектор громадського харчування, і я не впевнений, як цей сектор витримає чергове зростання цін на 25 відсотків».

Тим часом, найбільший виробник Австралії, Маєток Кобрам, планує розпочати збір врожаю в середині квітня, якщо погодні умови будуть відповідати очікуваним.

У той час як Cobram Estate очікує гарного врожаю, інші виробники менш оптимістичні після того, як на них вплинула нестійка погода. (Фото: Cobram Estate)

"Урожайний сезон 2024 року складається добре, і початкові оцінки відповідають очікуванням», — сказав Леандро Раветті, співдиректор компанії та майстер фрезерування. ​"Важливо пам’ятати, що цей рік маловрожайний на багатьох наших австралійських гаях і що кінцева врожайність підлягає звичайним ризикам, пов’язаним із сільськогосподарським виробництвом».

"Цвітіння врожаю 2024 року почалося в середині жовтня в австралійських гаях Cobram, а повне цвітіння в гаю Boundary Bend відбулося в останній тиждень жовтня та протягом першого тижня листопада в гаю Boort», – додав він. ​"Це було лише на кілька днів раніше, ніж середній довгостроковий показник».

Раветті сказав, що компанія також очікує меншого цвітіння в деяких частинах оливкових гаїв Boort, ніж вони спочатку очікували, що компенсується більшим, ніж очікувалося, врожаєм в інших місцях.

Він пояснив останнє вологішим, ніж у середньому, початком врожайного року (з жовтня по вересень) та іншими сприятливими умовами в Австралії під час періоду цвітіння.

Також у Вікторії, Оливковий маєток Cape Schanck з півострова Морнінгтон країни очікує хорошого врожаю цього року.

"Схоже, що дерева досить рясні», — сказав співвласник Стівен Там. ​"До збору врожаю залишилося приблизно три місяці, вони добре розвиваються. Тиск хвороб на дерева, переважно сажистої плісняви, поки що не викликає занепокоєння. Ми очікуємо, що врожай, ймовірно, перевищить попередній рік».

Там сказав, що незважаючи на те, що Бюро метеорології прогнозує посушливий період, спекотне літо через Ель-Ніньо після трьох років вологої погоди вони в середині літа, яке так і не настало.

"Наприкінці весни та на початку літа ми бачили регулярні дощі, особливо у східних і північно-східних штатах і меншою мірою на півдні у Вікторії», — сказав Там. ​"Наше Різдво випало найсильніше. Відтоді температура не була надто високою. На щастя, промокання сталося після зав’язування плодів, і ми не втратили занадто багато».