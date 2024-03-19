Крім спеки та відключень електроенергії, південноафриканці прогнозують відновлення виробництва

Південноафриканські оливкові фермери очікують гарного врожаю в 2024 році, навіть якщо збір врожаю розпочнеться раніше, ніж зазвичай, через температуру вище середнього.

У регіоні Західний Кейп, центрі оливкової промисловості країни, за останні кілька тижнів спостерігалися рекордно високі температури, що значно перевищували 40 ºC. Метеорологічна служба Південної Африки (SAWS) звинувачує зміна клімату та Ель-Ніньо.

Зменшення навантаження завжди відіграє важливу роль, але ми були проактивними та матимемо резервну потужність, щоб вирішити цю проблему. Ми очікуємо набагато більший урожай, ніж у 2023 році, і не можемо дочекатися, щоб почати. - Філіп Кінг, генеральний менеджер Mardouw Olive Estate

Тим часом Венді Петерсен, виконавчий директор Південноафриканської асоціації оливкової промисловості (SA Olive), заявила, що деякі виробники очікують зібрати на 10-20 відсотків більше оливок, ніж минулого року.

У 2023 році Південна Африка виробила приблизно 1.2 млн літрів оливкової олії, порівняно з 1.7 млн літрів В 2022.

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"Кілька виробників очікують на 50-60% більших обсягів (ніж минулого року), але вони в меншості», – сказав Петерсен.

"Протягом багатьох років ми спостерігаємо значну увагу до якості нашої продукції, і це дуже помітно на міжнародні нагороди і нагороди, отримані південноафриканськими виробниками оливкової олії на міжнародних платформах», – додала вона.

Проте Петерсен попередив, що виробникам столових оливок і оливкової олії важко конкурувати з імпортом за нижчими цінами, що було проблемою протягом останніх кількох років. Вона додала, що шахрайство залишається проблематичним, оскільки недобросовісні імпортери прагнуть скористатися високими цінами.

"Той факт, що оливкова олія не є сільськогосподарським товаром з нульовою ставкою податку на додану вартість, впливає на її конкурентоспроможність на ринку», — сказав Петерсен. ​"Поле для оливкової олії нерівне».

"Нам потрібно, щоб уряд втрутився та визнав, що оливки є ключовим сільськогосподарським продуктом, який стимулює створення нових робочих місць і зайнятість», – додала вона. ​"Це також стимулює нових учасників до оливкового господарства та розвиток рідкісних і необхідних сільськогосподарських навичок на міжнародному рівні».

Зниження навантаження – періодичні відключення електроенергії, щоб запобігти колапсу національної електромережі – розчаровує фермерів, які вирощують оливи в країні, підвищуючи експлуатаційні витрати та додаючи ще один непередбачуваний фактор під час сезону збору врожаю.

У 2023 році країна провела без електрики 1,742 години, що означає 72.6 дня, а середній південноафриканець проводить без світла майже 20 відсотків року.

Прогноз на 2024 рік не кращий, оскільки звіти про базове навантаження на вугіллі (постійне мінімальне навантаження, яке повинна забезпечувати система електропостачання) енергокомпанії країни, Eskom, стагнують.

"Зменшення навантаження призвело до підвищення операційних витрат, що вплинуло на маржинальність ферми та ціни кінцевої продукції», — сказав Петерсен. ​"Електроенергія залишається великою проблемою для сільського господарства, і це стосується оливкової промисловості».

Вона додала, ​"Окрім впливу на ціни, це також безпосередньо впливає на якість кінцевого продукту, якщо його не переробити одразу після збирання».

Зменшення навантаження ускладнює виробництво оливкової олії в Південній Африці, змушуючи виробників інвестувати в генератори або відновлювані джерела енергії. (Фото: Тобін Джонс)

Нік Вілкінсон, співвласник Оливковий маєток Ріо-Ларго, розташованому між Робертсоном і Ештоном у провінції Західний Кейп у Південній Африці, підтвердили, що головною проблемою, яку вони бачать, є розвантаження, що створює проблеми з плануванням виробництва.

"Хоча у нас є сонячна енергія та резервний генератор, щоб компенсувати відключення національної електромережі, це збільшує вартість виробництва, і взимку ми можемо залишатися без електроенергії до восьми годин на день», — сказав він.

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"Минулого року ми зібрали дуже великий урожай, тож очікуйте, що він буде трохи нижче минулого року», — додав Вілкінсон. ​"Але якість виглядає винятково з хорошими умовами вирощування та відсутністю грибкових захворювань або пошкоджень шкідниками. Я очікую, що врожай країни буде на рівні минулого року».

Недалеко від Ріо-Ларго команда на Оливковий маєток Марду також скоро почне збирати врожай.

Виробники Mardouw Olive Estate очікують високого врожаю. (Фото: Mardouw Olive Estate)

"Зазвичай ми починаємо на початку квітня, але через дуже високу температуру протягом останніх двох місяців ми очікуємо, що збір урожаю 2024 року розпочнеться в середині березня», — сказав Філіп Кінг, генеральний менеджер компанії.

Тим не менш, Кінг у піднесеному настрої і не бачить проблем зі збором врожаю цього року. ​"Ми максимально готові", - сказав він. ​"Зменшення навантаження завжди відіграє важливу роль, але ми були проактивними й матимемо резервну потужність, щоб вирішити цю проблему».

"Ми очікуємо набагато більшого врожаю, ніж у 2023 році, і не можемо дочекатися, щоб почати», – додав Кінг.

Рухаючись на схід, Babylonstoren у винній долині Франшхук наприкінці лютого почали збирати кілька зелених столових оливок Manzanilla.

Вони переїхали до Франтуйо для виробництва олії на початку березня, очікуючи, що збір урожаю триватиме до червня.

Команда виробництва Babylonstoren повідомила, що цьогорічний урожай почався раніше через сильну спеку восени. (Фото: Babylonstoren)

"Цьогорічний сезон збору врожаю, схоже, розпочнеться раніше, ніж минулого сезону, насамперед через сильну спеку, яку ми зазнали у винній долині Франсхук цього літа», — сказав Петрус ван Іден, фахівець з оливкової продукції Babylonstoren.

Він додав, що враховуючи кон'юнктуру світового ринку з низькою пропозицією нафти та високі ціни на оливкову олію, є невизначеність щодо цьогорічного врожаю порівняно з минулим.

"Хоча багато ферм, здається, мають багатообіцяючий урожай, залишається незрозумілим, чи врожайність задовольнить наші потреби в олії так само ефективно, як і раніше», — сказав ван Іден. ​"Враховуючи високі ціни, споживачі можуть зіткнутися з тиском, що потенційно призведе до зниження місцевого попиту з часом».

"Враховуючи нижчий урожай врожайність, яку ми бачили в Європі і спад виробництва в Південній Африці минулого сезону, розумно очікувати, що клієнти можуть зіткнутися з підвищенням цін на літр олії порівняно з попередніми роками», – додав він.