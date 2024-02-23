Після чудового збору врожаю в Аргентині різко знизився врожай

Початок збору врожаю 2024 року в Аргентині швидко наближається, і виробники в основних регіонах вирощування оливок країни, включаючи Ла-Ріоху та Сан-Хуан, готуються до невтішного врожаю.

Хоча офіційні дані не були опубліковані, Федерація оливкової олії Аргентини (AOF) оцінила, що найбільша країна-виробник оливкової олії за межами Середземноморського басейну виготовлено 35,000 тис тонн оливкової олії в 2023 році.

Цей урожай, швидше за все, буде гіршим за попередній через кліматичні фактори та тому, що це має бути ​ " поза рік» порівняно з минулим роком. - Гільєрмо Кемо, комерційний директор Solfrut

Деякі очікують, що врожайність цього року впаде відповідно до середнього показника попереднього ​"позарічний урожай – близько 27,000 - тонн – тоді як інші очікували, що він впаде ще більше.

"Урожай 2024 року буде коротким, за оцінками, виробництво скоротиться на 40 відсотків порівняно з минулим роком», — сказав Хуліан Клуселлас, президент Valle de la Puerta та член правління AOF. Olive Oil Times.

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Розташований у Ла-Ріоха, найбільшому регіоні країни з виробництва оливкової олії, Clusellas назвав багато гаїв, що входять до ​"поза рік» у їх природному змінному циклі плодоношення як головну причину нижчого очікуваного врожаю.

"Три роки поспіль були хороші врожаї, тому цього року буде неврожай», – додав він.

У сусідньому Сан-Хуані Гільєрмо Кемп комерційний директор з Солфрута та інший член правління AOF погодився з прогнозом Клуселли про врожай, додавши, що деякі регіони вирощування оливок в Аргентині також зіткнулися з несприятливими погодними умовами.

"Цей урожай, швидше за все, буде гіршим за попередній через кліматичні фактори та тому, що це має бути ​"поза рік» порівняно з минулим роком, що було дуже добре», — сказав Кемп. ​"Кліматичними факторами були в основному відсутність холодних годин на півночі – наприклад, у Чилесіто, Ла-Ріоха – і, навпаки, у нас були проблеми з морозами в Сан-Хуані».

Включно та поза роками Оливкові дерева мають природний цикл чергування високопродуктивних і низькопродуктивних років, відомих як ​"на-роки» і ​"поза роки», відповідно. Протягом року оливкові дерева дають більшу кількість плодів, що призводить до збільшення виробництва оливкової олії. Навпаки, ан ​"поза рік» характеризується зниженням урожайності оливок через стрес від попереднього ​"на рік». Виробники оливкової олії часто відстежують ці цикли, щоб передбачити та спланувати зміни у виробництві.

Вікторія Меркадо, генеральний директор El Mistol, інший продюсер із Сан-Хуана, погодився, що відсутність холодних годин в деяких частинах Аргентини погіршив те, що вже очікувалося, буде низьким урожаєм.

(Фото: El Mistol)

"З цією проблемою глобального потепління ми мали кілька годин холоду взимку з невеликою температурною амплітудою», – сказала вона. ​"Як наслідок, оливкові дерева не змогли дати достатньо жиру, щоб отримати найкращі врожаї цього року».

Далі на південь у Мендосі ситуація дещо інша. Провінція, яка є синонімом виробництва вина, відповідає за менше десятої частини оливкової олії в Аргентині, і виробники очікують, що урожай 2024 року буде подібним або кращим, ніж у 2023 році.

Маріо Бустос Карро, генеральний директор Палати зовнішньої торгівлі Куйо в Мендосі, сказав Olive Oil Times що провінція виробила близько 2,500-2,800 тонн оливкової олії в 2023 році.

«[Ситуація в оливкових гаях] поки що трохи краща, ніж минулого року», — сказав він. ​"У Мендосі збір оливкової олії починається наприкінці квітня, на початку травня, але січень і лютий — час штормів з градом».

"Деякі дуже сильні вже зафіксовані, і якщо вони повторяться, вони можуть вплинути на кількість і якість продукції», – додав він, підкресливши, що поки що рано говорити, як буде відбуватися жниво.

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Разом із кліматичними викликами виробники оливкової олії очікують збільшення собівартості продукції напередодні збору врожаю, оскільки нещодавно обраний уряд Аргентини скасовує субсидії на електроенергію та паливо для зменшення шалена інфляція і відкалібрувати економіку.

Хоча скорочення виробництва та зростання витрат ускладнять виробництво оливкової олії в короткостроковій перспективі, Клуселлас сказав, що виробники впораються з цим після ще один поганий урожай в Іспанії і високий міжнар ціни на оливкову олію.

Споживання в Аргентині залишається досить низьким, за оцінками Міжнародної оливкової ради, споживання оливкової олії в країні досягне 7,500 тонн у 2022/23 врожайному році (який закінчився в жовтні), або близько 250 мілілітрів на душу населення.

У результаті більша частина продукції країни експортується до Бразилії, Європи та США з порту Буенос-Айреса. МОК передбачав поставки аргентинської оливкової олії за кордон на рівні 26,500 2022 тонн у 23/- роках.

"На щастя, у 2023 році у нас був дуже хороший урожай із хорошими цінами на оливкову олію», — сказав Клуселлас. ​"Таким чином, оливкові вирощування мають досить хороше здоров’я».

Однак він попередив, що середній або високий урожай в Іспанії в 2024/25 врожайному році буде катастрофічним для аргентинських виробників. ​"Якщо в Іспанії врожай піде дуже добре, ціни впадуть, а аргентинські виробники втратять прибутковість», – підсумував Клуселлас.