В рамках заключного дня 107-ї сесії Ради членів МОК

Дипломатична та торговельна напруженість нависла над тим, що в іншому випадку було безнадійним завершенням 107-ї сесії Ради членів Міжнародної ради з оливкової продукції (МОК), яка завершилася сьогодні в Буенос-Айресі. Представники кожної країни-члена по черзі зачитували висновки кожного з чотирьох комітетів, які були закриті.