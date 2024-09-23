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Argentina

Production

Вересні 23, 2024

Невеликий урожай в Аргентині супроводжується зростанням виробничих витрат

Очікується, що виробництво оливкової олії в Аргентині становитиме менше однієї третини від рекордного врожаю минулого року. Водночас різко зросли ціни на електроенергію та паливо.

World

Вересні 23, 2024

World Olive Oil Competition Південна дивізія в стадії

Цьогорічні нагороди мають виняткову вагу в світлі широкомасштабного браку врожаю, якого зазнали численні країни по всій півкулі.

Новини

Серпень 19, 2024

У провінції Буенос-Айрес спостерігається значне зростання виробництва оливкової олії

Фермери роблять ставку на щільні оливкові гаї та нові млини, щоб отримати більшу частку виробництва в Аргентині.

Новини

Червень 26, 2024

Зростання імпорту оливкової олії сприяє дефіциту торгівлі Іспанії з Аргентиною

У той час як дефіцит сільськогосподарської торгівлі Іспанії впав на 33 відсотки між 2022 і 2023 роками, імпорт оливкової олії зріс майже на 230 відсотків через поганий урожай і зростання цін.

Production

Лютий 23, 2024

Після чудового збору врожаю в Аргентині різко знизився врожай

Очікується, що врожай не в рік, відсутність холодних годин і екстремальні погодні явища зменшать врожайність на 40 відсотків.

Business

Лютий 19, 2024

Великі зміни в Аргентині дають надію виробникам

Обрання консервативного уряду дало деяким виробникам надію на те, що економічна ситуація в Аргентині, як і їх власна, почне покращуватися.

Новини

Лютий 6, 2023

Аргентинський банк зародкової плазми підтримує місію зі збереження сортів оливок

Колекція оливкових рослин у Сан-Хуані приєдналася до мережі оливкової зародкової плазми Міжнародної оливкової ради, що є важливим інструментом для сприяння біорізноманіттю та підтримки досліджень.

Профілі виробника

Жовтень 10, 2022

Solfrut націлений на розширення внутрішнього ринку в міру зростання виробництва

Завдяки 2,000 дерев, нещодавно висаджених у надвисокій щільності, і новому млину, відзначена нагородами компанія в Сан-Хуані прагне вирощувати культуру оливкової олії в Аргентині.

Найкращі оливкові олії

Червень 22, 2022

NYIOOC Перемагає Waylay Economic Woes для виробників у Південному Конусі

Південноамериканські виробники з Аргентини, Чилі та Уругваю разом отримали найбільшу кількість нагород для регіону з 2019 року.

Новини

Може. 5, 2022 рік

Посуха призводить до прогнозів слабкого врожаю в Аргентині

В Аргентині розпочався сезон збору врожаю оливок, але фермери очікують низьку врожайність і зростання витрат.

Сорти оливок

Може. 4, 2022 рік

Аргентина, ймовірно, прийме четвертий банк оливкової гермоплазми оливкової ради

Під час недавнього візиту МОК також обговорив передачу технологій, удосконалення виробництва та додавання сорту Арауко до Світового каталогу сортів оливок.

Production

Mar. 9, 2022

Аргентина отримала своє перше географічне зазначення на оливкову олію

Місцеві виробники та чиновники вважають, що перший в країні ЗГУ сприятиме популяризації місцевого сорту Арауко, і сподіваються, що інші регіони підуть їм.

Найкращі оливкові олії

Червень 30, 2021

Південноамериканські продюсери святкують NYIOOC Перемоги після важкого року

Пандемія та складні кліматичні умови завадили врожаю в Аргентині, Чилі та Уругваї, але цим виробникам вдалося здобути найбажаніші нагороди у галузі якості.

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Business

5 липня 2018 р

Основні проблеми виробництва, експорту та якості для південноамериканських виробників

Представники південноамериканського оливкового сектору та союзники уряду обговорили майбутнє цього сектору, включно з потенціалом створення Координаційної ради з оливкової продукції для Америки.

Business

Червень 21, 2018

В рамках заключного дня 107-ї сесії Ради членів МОК

Дипломатична та торговельна напруженість нависла над тим, що в іншому випадку було безнадійним завершенням 107-ї сесії Ради членів Міжнародної ради з оливкової продукції (МОК), яка завершилася сьогодні в Буенос-Айресі. Представники кожної країни-члена по черзі зачитували висновки кожного з чотирьох комітетів, які були закриті.

С. Америка

Може. 29, 2018 рік

Оливковий сектор Аргентини рясніє оптимізмом

Очікується, що до 20 року виробництво оливкової олії зросте на 2019 відсотків.

World

Може. 16, 2018 рік

С. Американські продюсери святкують NYIOOC Перемоги

Виробники з чотирьох країн рекламували успіх як доказ високої якості південноамериканської оливкової олії першого віджиму.

Business

Січень 30, 2018

Погані врожаї оливок в Європі призводять до буму експорту з Мендози

Цього року продажі оливкової олії в Мендосі подвоїлися, в основному до Бразилії, Канади, Чилі, США, Мексики та Іспанії.

Business

Листопад 21, 2017

Двоокеанічний коридор підвищить експорт Аргентини

Міністр планування та промисловості в Ла-Ріоха сказав, що уряд провінції вже веде переговори з сімома іншими провінціями Аргентини та Чилі про досягнення прогресу в цьому проекті.

Business

Листопад 10, 2017

Сильні дощі не пригнічують ентузіазму аргентинських експортерів оливкової олії

Нещодавні повені в основному позбавили аргентинських оливкових плантацій, оскільки виробники та експортери залишаються оптимістичними щодо потенціалу сектору.

Профілі виробника

Листопад 1, 2017

Каліфорнійське оливкове ранчо виглядає за кордоном

Генеральний директор Грегг Келлі назвав альянс з виробниками в Аргентині «можливістю надати різноманітний портфель нашим клієнтам, одночасно розвиваючи нашу мережу ферм і партнерів-виробників».

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