Вересні 23, 2024
Очікується, що виробництво оливкової олії в Аргентині становитиме менше однієї третини від рекордного врожаю минулого року. Водночас різко зросли ціни на електроенергію та паливо.
Вересні 23, 2024
World Olive Oil Competition Південна дивізія в стадії
Цьогорічні нагороди мають виняткову вагу в світлі широкомасштабного браку врожаю, якого зазнали численні країни по всій півкулі.
Серпень 19, 2024
У провінції Буенос-Айрес спостерігається значне зростання виробництва оливкової олії
Фермери роблять ставку на щільні оливкові гаї та нові млини, щоб отримати більшу частку виробництва в Аргентині.
Червень 26, 2024
Зростання імпорту оливкової олії сприяє дефіциту торгівлі Іспанії з Аргентиною
У той час як дефіцит сільськогосподарської торгівлі Іспанії впав на 33 відсотки між 2022 і 2023 роками, імпорт оливкової олії зріс майже на 230 відсотків через поганий урожай і зростання цін.
Лютий 23, 2024
Після чудового збору врожаю в Аргентині різко знизився врожай
Очікується, що врожай не в рік, відсутність холодних годин і екстремальні погодні явища зменшать врожайність на 40 відсотків.
Лютий 19, 2024
Великі зміни в Аргентині дають надію виробникам
Обрання консервативного уряду дало деяким виробникам надію на те, що економічна ситуація в Аргентині, як і їх власна, почне покращуватися.
Лютий 19, 2024 Профілі виробника
Якість є ключовою в прагненні El Mistol розвиватися в Аргентині та розширювати експорт
Листопад 9, 2023 Найкращі оливкові олії
Удостоєний нагород фініш для плідного врожаю в Південному конусі
Серпень 2, 2023 Production
Виробники оливкової олії в Аргентині борються зі спекою, насолоджуючись плідним урожаєм
Лютий 6, 2023
Аргентинський банк зародкової плазми підтримує місію зі збереження сортів оливок
Колекція оливкових рослин у Сан-Хуані приєдналася до мережі оливкової зародкової плазми Міжнародної оливкової ради, що є важливим інструментом для сприяння біорізноманіттю та підтримки досліджень.
Жовтень 10, 2022
Solfrut націлений на розширення внутрішнього ринку в міру зростання виробництва
Завдяки 2,000 дерев, нещодавно висаджених у надвисокій щільності, і новому млину, відзначена нагородами компанія в Сан-Хуані прагне вирощувати культуру оливкової олії в Аргентині.
Червень 22, 2022
NYIOOC Перемагає Waylay Economic Woes для виробників у Південному Конусі
Південноамериканські виробники з Аргентини, Чилі та Уругваю разом отримали найбільшу кількість нагород для регіону з 2019 року.
Може. 5, 2022 рік
Посуха призводить до прогнозів слабкого врожаю в Аргентині
В Аргентині розпочався сезон збору врожаю оливок, але фермери очікують низьку врожайність і зростання витрат.
Може. 4, 2022 рік
Аргентина, ймовірно, прийме четвертий банк оливкової гермоплазми оливкової ради
Під час недавнього візиту МОК також обговорив передачу технологій, удосконалення виробництва та додавання сорту Арауко до Світового каталогу сортів оливок.
Mar. 9, 2022
Аргентина отримала своє перше географічне зазначення на оливкову олію
Місцеві виробники та чиновники вважають, що перший в країні ЗГУ сприятиме популяризації місцевого сорту Арауко, і сподіваються, що інші регіони підуть їм.
Червень 30, 2021
Південноамериканські продюсери святкують NYIOOC Перемоги після важкого року
Пандемія та складні кліматичні умови завадили врожаю в Аргентині, Чилі та Уругваї, але цим виробникам вдалося здобути найбажаніші нагороди у галузі якості.
5 липня 2018 р
Основні проблеми виробництва, експорту та якості для південноамериканських виробників
Представники південноамериканського оливкового сектору та союзники уряду обговорили майбутнє цього сектору, включно з потенціалом створення Координаційної ради з оливкової продукції для Америки.
Червень 21, 2018
В рамках заключного дня 107-ї сесії Ради членів МОК
Дипломатична та торговельна напруженість нависла над тим, що в іншому випадку було безнадійним завершенням 107-ї сесії Ради членів Міжнародної ради з оливкової продукції (МОК), яка завершилася сьогодні в Буенос-Айресі. Представники кожної країни-члена по черзі зачитували висновки кожного з чотирьох комітетів, які були закриті.
Може. 29, 2018 рік
Оливковий сектор Аргентини рясніє оптимізмом
Очікується, що до 20 року виробництво оливкової олії зросте на 2019 відсотків.
Може. 16, 2018 рік
С. Американські продюсери святкують NYIOOC Перемоги
Виробники з чотирьох країн рекламували успіх як доказ високої якості південноамериканської оливкової олії першого віджиму.
Січень 30, 2018
Погані врожаї оливок в Європі призводять до буму експорту з Мендози
Цього року продажі оливкової олії в Мендосі подвоїлися, в основному до Бразилії, Канади, Чилі, США, Мексики та Іспанії.
Листопад 21, 2017
Двоокеанічний коридор підвищить експорт Аргентини
Міністр планування та промисловості в Ла-Ріоха сказав, що уряд провінції вже веде переговори з сімома іншими провінціями Аргентини та Чилі про досягнення прогресу в цьому проекті.
Листопад 10, 2017
Сильні дощі не пригнічують ентузіазму аргентинських експортерів оливкової олії
Нещодавні повені в основному позбавили аргентинських оливкових плантацій, оскільки виробники та експортери залишаються оптимістичними щодо потенціалу сектору.
Листопад 1, 2017
Каліфорнійське оливкове ранчо виглядає за кордоном
Генеральний директор Грегг Келлі назвав альянс з виробниками в Аргентині «можливістю надати різноманітний портфель нашим клієнтам, одночасно розвиваючи нашу мережу ферм і партнерів-виробників».