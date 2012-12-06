USITC проводить слухання щодо умов ринку оливкової олії

Комісія з міжнародної торгівлі США провела в середу у Вашингтоні, округ Колумбія, публічні слухання в рамках розслідування умов конкуренції між американськими виробниками оливкової олії та великими іноземними постачальниками.

Перед комісарами, яких призначає президент США на дев'ять років, що збігаються, двадцять свідків, включаючи виробників, хіміків та імпортерів, дали свідчення з різних питань, від субсидій і тарифів до якості оливкової олії та шахрайства.

Керівництво найбільшого американського виробника оливкової олії, California Olive Ranch, розпочало розгляд, описавши, як найбільший у світі експортний ринок оливкової олії був нерегульованим безладдям, коли неетичні іноземні виробники регулярно знижували ціни вітчизняним постачальникам неякісною продукцією.

"Значні європейські державні субсидії, неефективні стандарти якості в поєднанні з нестримним шахрайством і неправильним маркуванням не дозволили американській промисловості оливкової олії реалізувати свій потенціал», – сказав віце-президент California Olive Ranch Адам Енглхарт.

Джон Сесслер (ліворуч), голова Американської асоціації оливкової олії, підготувався дати свідчення в середу в Комісії з міжнародної торгівлі США у Вашингтоні.

Автор Том Мюллер, чий 2011р ​"Додаткова невинність: піднесений і скандальний світ оливкової олії» описав культуру шахрайства у світі оливкової олії, що сягає глибокої давнини, поклавши більшу частину провини на ​"влада США», який не дотримався існуючих правил і, повторюючи звинувачення, висунуті в його книзі, ​"певні міжнародні організації з оливкової олії» для захисту тіньової практики шляхом збереження статус-кво.

Протягом свідчень уповноважені уважно слухали свідків і задавали запитання. Перед допитом першої комісії комісар Шара Л. Аранофф, демократ з Меріленду, призначений Джорджем Бушем-молодшим, сказала ​"Я трохи боюся, що мої діти дізнаються, чим я їх годую всі ці роки».

Незважаючи на ранній тон, тема фальсифікації оливкової олії не домінувала на слуханнях, оскільки члени комісії та їхні співробітники задавали питання, які могли б допомогти сформулювати проблеми в контексті глобальних торговельних відносин і нормативних реалій.

Помітно був відсутній будь-хто з Міжнародної ради з оливкового дерева (МОК), яка була частим предметом обговорення, і члени комісії вголос запитували, чи має мадридська міжурядова організація позицію з певного питання чи відповідь на поставлене запитання. Виконавчий директор Жан-Луї Баржоль не вдалося отримати коментар щодо того, чому представник МОК не був присутній на слуханні.

Американські виробники, включаючи California Olive Ranch, створили нову групу, Американську асоціацію виробників оливкової олії (AOOPA), щоб організувати свої зусилля. Виконавчий директор Олександр Дж. Отт сказав, що група представляє понад 90 відсотків внутрішнього виробництва.

Отт витратив більшу частину свого п’ятихвилинного виділення — і більше часу під час прямого допиту — підкреслюючи неіснування будь-якого федерального замовлення на маркетинг оливкової олії та опис тривалого, затяжного процесу його прийняття. Був проект маркетингового наказу обговорювали на конференції каліфорнійських виробників у січні минулого року, і просочився до Olive Oil Times. З тих пір його перспективи викликали велике занепокоєння в Європі, де політики засуджують це як бар'єр для торгівлі.

У законопроекті про домашню ферму є a положення про включення оливкової олії у так званому розділі 8e перелік товарів, що регулюються внутрішніми маркетинговими замовленнями. Отт назвав цю ініціативу ​"поставивши віз перед конем».

"Немає жодного маркетингового замовлення», – неодноразово наголошував Отт протягом дня, додаючи ​"істерія щодо потенційного федерального маркетингового замовлення є дещо гумористичною». Витрачання дорогоцінного часу на слуханнях, щоб не залишити жодних сумнівів у тому, що AOOPA просто працює над таким наказом, але офіційно не запропонувала його, принаймні один спостерігач розцінив як спробу скерувати слідчих до розгляду всіх варіантів у своєму звіті для Комітет з питань житла 12 серпня 2013 року.

Хімік Каліфорнійського університету в Девісі Селіна Ванг і Родні Мейлер з Університету Чарльза Стерта в Австралії розповіли про новітні хімічні методи під назвою PPP і DAG тестів, вказуючи на те, що поточних, широко використовуваних протоколів було недостатньо для точного визначення якості оливкової олії. ​"Існуючі обмежувальні стандарти дискримінують оливкову олію хорошої якості, але нічого не роблять для запобігання продажу неприйнятних продуктів у наших супермаркетах», – сказав Мейлер.

Свідченням від імені великих імпортерів виступив голова правління Північноамериканська асоціація оливкової олії (NAOOA) Джон Сесслер та виконавчий віце-президент Ерін Балч, які закликали до забезпечення виконання існуючих міжнародних стандартів для сортів оливкової олії.

— звинувачував Балч ​"суб’єктивне сенсорне тестування» для широко розголошених результатів а 2010 Каліфорнійський університет, дослідження Девіса яка виявила, що більшість імпортованих оливкових олій у супермаркетах Каліфорнії є неякісними, і вона описала широкий асортимент продуктів і сортів, які члени NAOOA надають для задоволення зростаючого попиту Америки на оливкову олію.

Френк Паттон, президент компанії Pompeian, Inc., основного імпортера, що базується в Меріленді, сказав, що його компанія активно брала участь у сертифікації якості, ставши єдиним (і єдиним) учасником Програма моніторингу якості USDA нещодавно розширено, щоб включити оливкову олію. Виклик програми ​"дорого», тим не менш Паттон сказав, що участь у новій програмі була позитивним кроком для Помпеяна та можливою моделлю для інших.

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Слухання були наймасштабнішим етапом для молодої американської промисловості з виробництва оливкової олії що має на меті більше ніж два відсотки внутрішнього попиту, який він забезпечує на даний момент. Лідерам нової галузі важко конкурувати з субсидованими європейськими фермами та деякими експортерами, які займають полиці супермаркетів із низькоякісними продуктами, які часто мають неправильну етикетку.

Європейські експортери та їхні торгові партнери в США вважають це Дослідження USITC щодо оливкової олії як загрозу їхнім існуючим способам ведення бізнесу, що в кінцевому підсумку може призвести до більшого регулювання, дорогих аудитів якості та, можливо, підвищення тарифів на тому, що стало їх найбільш прибутковим експортним ринком.

Стенограми свідчень свідків під час слухання USITC