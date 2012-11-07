Через кілька тижнів у Вашингтоні пройдуть громадські слухання Комісією з міжнародної торгівлі США ​"умови конкуренції» між американськими виробниками оливкової олії та великими іноземними постачальниками. The розпочато розслідування на прохання голови комітету Палати представників Дейва Кемпу.

Пропонується очікування на своїх крилах федеральний наказ про маркетинг розроблено каліфорнійськими виробниками, які сподіваються поставити нові перешкоди для імпортованої оливкової олії, а також розчистити власний шлях. Обидві сторони займаються адвокатською діяльністю за що має бути напружена боротьба.

Вітчизняні виробники оливкової олії наразі постачають менше 2 відсотка того, що споживають американці — майже 98 відсотків імпортується — і широко повідомлялося, зокрема на цих сторінках, що американські виробники могли колись постачання 5 відсотків. Але чи буде така жорстока боротьба лише за ще 2 ½ відсотка (всього 8,000 тонн)?

Виявляється, відповідь ні. На карту поставлено набагато більше, ніж про 5 відсотків, про які широко повідомляють, і обидві сторони це знають.

За словами джерела з виробництва оливкової олії Каліфорнії, місцеві гравці промисловості націлені на забезпечення набагато більше 5 відсотків внутрішніх потреб. Насправді, вони не вважають це зовсім неможливим всі оливкової олії, яка потрібна американцям, зрештою можуть постачати виробники США.

У круглих цифрах цього року американці споживатимуть 280,000 74 тонн оливкової олії, або 160 мільйони галонів, що зробить її найбільшим ринком у світі за межами Європи. Сучасна ферма високої щільності може виробляти 462,000 галонів з гектара, тому вам знадобиться приблизно - - акрів, щоб зробити стільки оливкової олії.

Звучить як багато? І так, і ні. Подумайте про це: у Каліфорнії тільки під мигдалем відведено більше 800,000 - акрів. І іспанський виробник оливкової олії Ходжібланка За оцінками, її володіння незабаром досягнуть 1.2 мільйона акрів.

Раптом 462,000 - акрів здаються в межах досяжності, особливо якщо ви кинете кілька територій з Джорджії, Арізони та Техасу. Насправді це виглядає приблизно так:

Тож не дивно, що європейські виробники піднялися, вимагає дій на найвищому рівні через те, що вони бачать як спроби Америки побудувати торгові бар’єри. Американці кажуть, що вони лише прагнуть ​"вирівняти ігрове поле». Однак те, що деякі гравці галузі можуть дійсно прагнути, це більше схоже на 462,000 - акрів ​"поле мрій».

