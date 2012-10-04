`Торгова комісія досліджує "конкурентоспроможність" промисловості оливкової олії - Olive Oil Times
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Торгова комісія досліджує «конкурентоспроможність» промисловості оливкової олії

Автор Ненсі Флагг
4 жовтня 2012 року 10:37 UTC

Тенденції

Глобальна конкурентоспроможність американської комерційної промисловості оливкової олії стане предметом розслідування Комісії США з міжнародної торгівлі (USITC).

Споживання оливкової олії в США зросло приблизно на 40 відсотків за останні десять років, і хоча виробництво в США також зросло, більшість споживачів США купують імпортну олію, згідно з прес-релізом USITC від 1 жовтня 2012 року.

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Дейв Кемп, голова комітету Палати представників США зі способів і засобів, подав а лист з проханням, щоб USITC "оцінити поточну ринкову ситуацію, з якою стикається промисловість США».

Комітет шляхів і засобів, до якого входять члени Каліфорнії, що виробляє оливкову олію, "хоче переконатися, що інтереси США є конкурентоспроможними... і з’ясувати, як індустрія оливкової олії керується в інших країнах», – сказала речник Сара Суайнхарт.

Пег О'Лафлін, спеціаліст зі зв'язків з громадськістю USITC каже, що запит на цей тип дослідження "це зовсім не незвичайне».

USITC збиратиме інформацію про практику основних постачальників оливкової олії в усьому світі в 2008–2012 рр., наголосивши на виробниках США, Іспанії, Італії та Північної Африки.

Дослідження буде охоплювати чотири сфери:

  • Перегляньте комерційні дані про виробництво, переробку та споживання оливкової олії.
  • Проаналізуйте міжнародні ринки імпорту та експорту, включаючи торгівлю між Європою та Північною Африкою, тарифи та класифікацію оливкової олії.
  • Оцініть фактори, що впливають на споживання в США, включаючи стандарти, класифікацію та ціни.
  • Порівняйте конкурентоспроможні та слабкі сторони основних країн, що виробляють і переробляють оливки, включно з організацією промисловості, переробкою оливкової олії та технологією, впливом уряду, витратами виробництва, маркетинговими підходами та обмінними курсами.

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Комісія з міжнародної торгівлі США є незалежним федеральним агентством, яке досліджує питання торгівлі. Торгова комісія проведе громадські слухання у Вашингтоні, округ Колумбія, 5 грудня 2012 року і завершить остаточний звіт до 12 серпня 2013 року.

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