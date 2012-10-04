Торгова комісія досліджує «конкурентоспроможність» промисловості оливкової олії

Глобальна конкурентоспроможність американської комерційної промисловості оливкової олії стане предметом розслідування Комісії США з міжнародної торгівлі (USITC).
Споживання оливкової олії в США зросло приблизно на 40 відсотків за останні десять років, і хоча виробництво в США також зросло, більшість споживачів США купують імпортну олію, згідно з прес-релізом USITC від 1 жовтня 2012 року.
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Дейв Кемп, голова комітету Палати представників США зі способів і засобів, подав а лист з проханням, щоб USITC "оцінити поточну ринкову ситуацію, з якою стикається промисловість США».
Комітет шляхів і засобів, до якого входять члени Каліфорнії, що виробляє оливкову олію, "хоче переконатися, що інтереси США є конкурентоспроможними... і з’ясувати, як індустрія оливкової олії керується в інших країнах», – сказала речник Сара Суайнхарт.
Пег О'Лафлін, спеціаліст зі зв'язків з громадськістю USITC каже, що запит на цей тип дослідження "це зовсім не незвичайне».
USITC збиратиме інформацію про практику основних постачальників оливкової олії в усьому світі в 2008–2012 рр., наголосивши на виробниках США, Іспанії, Італії та Північної Африки.
Дослідження буде охоплювати чотири сфери:
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Комісія з міжнародної торгівлі США є незалежним федеральним агентством, яке досліджує питання торгівлі. Торгова комісія проведе громадські слухання у Вашингтоні, округ Колумбія, 5 грудня 2012 року і завершить остаточний звіт до 12 серпня 2013 року.