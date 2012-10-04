Торгова комісія досліджує «конкурентоспроможність» промисловості оливкової олії

Глобальна конкурентоспроможність американської комерційної промисловості оливкової олії стане предметом розслідування Комісії США з міжнародної торгівлі (USITC).

Споживання оливкової олії в США зросло приблизно на 40 відсотків за останні десять років, і хоча виробництво в США також зросло, більшість споживачів США купують імпортну олію, згідно з прес-релізом USITC від 1 жовтня 2012 року.



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Дейв Кемп, голова комітету Палати представників США зі способів і засобів, подав а лист з проханням, щоб USITC ​"оцінити поточну ринкову ситуацію, з якою стикається промисловість США».

Комітет шляхів і засобів, до якого входять члени Каліфорнії, що виробляє оливкову олію, ​"хоче переконатися, що інтереси США є конкурентоспроможними... і з’ясувати, як індустрія оливкової олії керується в інших країнах», – сказала речник Сара Суайнхарт.

Пег О'Лафлін, спеціаліст зі зв'язків з громадськістю USITC каже, що запит на цей тип дослідження ​"це зовсім не незвичайне».

USITC збиратиме інформацію про практику основних постачальників оливкової олії в усьому світі в 2008–2012 рр., наголосивши на виробниках США, Іспанії, Італії та Північної Африки.

Дослідження буде охоплювати чотири сфери:

Перегляньте комерційні дані про виробництво, переробку та споживання оливкової олії.

Проаналізуйте міжнародні ринки імпорту та експорту, включаючи торгівлю між Європою та Північною Африкою, тарифи та класифікацію оливкової олії.

Оцініть фактори, що впливають на споживання в США, включаючи стандарти, класифікацію та ціни.

Порівняйте конкурентоспроможні та слабкі сторони основних країн, що виробляють і переробляють оливки, включно з організацією промисловості, переробкою оливкової олії та технологією, впливом уряду, витратами виробництва, маркетинговими підходами та обмінними курсами.

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Комісія з міжнародної торгівлі США є незалежним федеральним агентством, яке досліджує питання торгівлі. Торгова комісія проведе громадські слухання у Вашингтоні, округ Колумбія, 5 грудня 2012 року і завершить остаточний звіт до 12 серпня 2013 року.