Спека та плодова муха перешкоджають збору врожаю в Перу та на півночі Чилі

Незвичайно тепла погода призвела до безпрецедентного зараження плодовою мушкою та погіршила і без того погані перспективи врожаю на півночі Чилі та півдні Перу.

"Чума середземноморської плодової мухи спричиняє хаос на півночі Чилі та півдні Перу», — сказав Максимо Карл Паніагуа, директор Асоціації вирощувачів оливок долини Азапа на півночі Чилі.

Коли розвивається Ель-Ніньо та виникають ці надмірні хвилі спеки, умови для розмноження та поширення середземноморської плодової мухи та інших шкідників покращуються. - Джанфранко Варгас, президент Sudoliva

Інвазійний вид – близький двоюрідний брат оливкова фруктова муха – харчується більш ніж 200 різними видами фруктів і овочів. Хоча цитрусові та кісточкові фрукти є його найпоширенішим джерелом їжі, відомо, що самки полюють на оливки.

Карл бачив свідоцтва того, що середземноморські плодові мухи починають заражати деякі оливкові дерева в регіоні, причому більш значна присутність була виявлена ​​на деревах, які дали дуже мало плодів і були залишені незібраними.

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Карл і Джанфранко Варгас, перуанський виробник оливкової олії та президент культурної асоціації Sudoliva, пояснюють поширення середземноморської плодової мухи не по сезону теплою погодою, спричиненою Ель-Ніньо.

"Коли розвивається Ель-Ніньо та виникають ці надмірні хвилі спеки, умови для розмноження та поширення середземноморської плодової мухи та інших шкідників покращуються», — сказав Варгас.

Карл додав, що тепліша погода збільшує ймовірність того, що більша частина личинок плодової мушки досягне дорослої стадії та зможе розмножуватися.

Недавня хвиля спеки, яка спостерігалася в регіоні, ще більше перешкодила збору врожаю оливок у Перу, і очікується, що виробництво впаде нижче рівня Орієнтовно від 700 до 1,000 тонн кілька місяців тому, безпосередньо перед початком збору врожаю.

"Урожай був дуже поганим», — сказав Варгас. ​"Спочатку ми розраховували зібрати 10 відсотків від норми. Зараз ми розраховуємо зібрати п’ять відсотків».

Хоча високі температури були основною причиною зниження виробництва, Варгас також стурбований впливом зараження середземноморською плодовою мухою, особливо на столітніх дерев області.

"Востаннє напад середземноморської плодової мухи стався в Перу між 1925 і 1940 роками. У Такні зараження не вдалося контролювати, і їм довелося вирубати оливкові дерева», — сказав він. ​"Ось чому в Такні, Перу, ви не знайдете багатовікових оливкових дерев, як ви можете побачити в Аріці».

У той час як попередні цикли Ель-Ніньо призвели до невеликого зараження середземноморською плодовою мушкою на півночі Чилі, Карл сказав, що всі вони були швидко контрольовані.

Він додав, що Чилі раніше виконали довгостроковий план і дійшли до точки, коли в країні вимерла плодова мушка. За деякими оцінками, щоб контролювати нинішнє зараження, знадобиться п’ять років.

"Чилі досягла мети, але відтоді спіткнулася», — сказав він. ​"Влада пом'якшила системи, запроваджені для боротьби з середземноморською плодовою мухою».

Він вважає, що влада та фермери повинні діяти рішуче до того, як оливкові дерева почнуть цвісти в серпні, щоб уникнути наступного поганий урожай і подальше поширення шкідника.

Карл також хвилюється, що якщо зараження не буде швидко локалізовано, середземноморська плодова муха пошириться на центр країни, де виробляється більшість чилійської оливкової олії.

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За словами Карла, чилійській владі раніше вдалося знищити середземноморську плодову муху, переходячи від одного оливкового гаю до іншого, застосовуючи засоби для знищення мух.

Влада також намагалася контролювати зараження, опромінюючи середземноморських плодових мушок у неволі та випускаючи їх у долини. Опромінені мухи є стерильними, і ідея полягає в тому, що вони будуть спаровуватися з іншими мухами, щоб виробляти яйця, які ніколи не вилупляться.

Наразі Чилі може опромінювати 14 мільйонів мух на місяць, але, за оцінками Карла, влада має підняти цей поріг до 30 мільйонів, щоб контролювати зараження.

Ґрунтуючись на доказах, які він бачив, Карл вважає, що це зараження походить від цитрусових і тропічних фруктів, вирощених на півночі Перу, і поширилося на південь Перу та північ Чилі через незаконну контрабанду фруктів і овочів.

"Є понад 100 неофіційних доріг, які перетинають кордон із Чилі, куди немає жодних перевірок, а товари, особливо фрукти, заходять, і це створило проблему, з якою ми зараз стикаємося», — сказав він.

Карл вважає, що більше людей, які охороняють кордон, могли б допомогти подолати контрабанду, але сказав, що основні економічні умови завжди зроблять продаж нелегально ввезених контрабандою перуанських фруктів на чилійських ринках більш прибутковим.

Тим часом подібні заходи з ліквідації середземноморської плодової мухи також впроваджуються на півдні Перу; Карл сказав, що ці програми не були цілком успішними, що ще більше погіршило ситуацію.

"Для нас важливо тісно співпрацювати з нашими перуанськими колегами, щоб знищити середземноморську плодову муху в кожній долині», — сказав він.