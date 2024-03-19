Виробники в Хорватії чекають результатів конкурсу

Надіславши 92 заявки, хорватські виробники оливок з нетерпінням чекають 2024 року. NYIOOC World Olive Oil Competition результати.

У перший день змагань визначили 40 переможців. Серед них були двоє хорватів, с OPG Celini та ОПГ Анте Вулін кожен отримав золоті нагороди за суміш середньої інтенсивності та середню Oblica відповідно.

Фермери та мельники в Істрії та Далмації, двох основних виробничих регіонах країни, сподіваються, що нагороди компенсують невтішний початок 2023/24 врожайного року.

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Виробництво оливкової олії впало приблизно на 30-40 відсотків порівняно з минулим роком, головним чином через несприятливі кліматичні умови. За даними Міжнародної оливкової ради, Хорватія виробила 5,100 тонн оливкової олії в 2022/23.

Незважаючи на значне падіння, виробники впевнені, що створили якісно оливкова олія першого віджиму.

"Той, хто надіслав зразки своєї олії, може сподіватися на хороші результати», – сказав неодноразово нагороджений Томіслав Дувняк з Водіце в Далмації.

Оскільки Дувняк запустив a скоординованих зусиль щоб організувати та допомогти фінансувати невеликих далматинських виробників для надсилання заявок до Нью-Йорка у 2021 році, Хорватія незмінно була одним із найбільших переможців Всесвітнього конкурсу.

У 2023 році хорватські продюсери отримали 105 нагород із 131 заявки. Більше нагород заробили лише Італія та Іспанія. Подібні ситуації мали місце у 2022 та 2021 роках, коли хорвати отримали третю (96) і четверту (87) нагороди відповідно.

До ініціативи Дувняка хорватські виробники отримували від 20 до 50 нагород на рік.

Він також зазначив, що Хорватія постійно має один із найвищих показників успішності, досягаючи або перевищуючи 80 відсотків за останні три роки, у тому числі 90 відсотків у 2022 році.

Івіца Влаткович, відомий продюсер і вокальний адвокат для сектору оливкової олії Хорватії вважає, що невелика країна, де проживає трохи менше чотирьох мільйонів людей, незабаром стане синонімом якості.

Він називає давні традиції вирощування оливок і виробництва оливкової олії, багато автохтонних сортів, включаючи оливки Oblica, Levantinka, Istrian Bjelica, Istrian Buza та Krvavica, як одну з причин зростання міжнародного авторитету країни.

Влаткович також бачив тенденцію збільшення попиту для органічної оливкової олії та вважає, що Хорватія має великий потенціал для органічного виробництва. За його словами, у Хорватії є 1,956 гектарів органічних оливкових гаїв, що майже втричі перевищує кількість органічних оливкових гаїв у Сполучених Штатах.

Проте хорвати зазначають, що високоякісне органічне виробництво коштує дорого: хорватська оливкова олія першого віджиму коштує на 30 відсотків дорожче, ніж у середньому в Європі.

Сречко Гросс, фармацевт і президент Загребського оливкового інституту, асоціації фермерів у столиці, пояснює ці високі ціни високими виробничими витратами, пов’язаними з органічним землеробством.

Однак він попередив, що високі ціни призвели до зростання фальсифікації оливкової олії та шахрайства, що підтверджують дані місцевої влади.

В одному з останніх контролів 13 із 25 випадково відібраних зразків, позначених як екстра вірджин, не відповідали вимогам.

Один із семи відібраних хорватських брендів не пройшов перевірку, а також п’ять із дев’яти італійських брендових масел та сім із дев’яти іспанських брендів.

Гросс підкреслив роль в NYIOOC у просуванні дрібних фермерів, які зосереджуються на якості, а не на кількості, а не на білих брендах, які продають дешевші суміші оливкової олії першого або першого віджиму, змішаної з оливковою олією з вичавків, деякі з яких неправильно позначені.

"Тут немає нафтопереробних заводів… такі бренди потрібно виключити з гри», – сказав Гросс. ​"Ми, як маленька країна, повинні продовжувати розвивати виробництво високоякісних оливкових олій першого віджиму, за якими ми все більше відомі в усьому світі».