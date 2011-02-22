Davis Olive Center відповів на критику звіту МОК

Автор: Лорі Зантесон

Olive Oil Times Учасник | Репортаж із Лос-Анджелеса

Торішній звіт Оливкового центру UC Davis, ​"Тести показують, що імпортні ​"оливкова олія першого віджиму часто не відповідає міжнародним стандартам і стандартам USDA», викликав ажіотаж в індустрії оливкової олії та за її межами, коли популярні ЗМІ трубили про результати фантастичними заголовками, як-от ​"Що оливкова олія не є першим”. У суперечливому дослідженні Каліфорнійського університету зазначено, що 69 відсотків імпортованих зразків оливкової олії мають маркування ​"оливкова олія extra virgin» не пройшли міжнародні хімічні та сенсорні стандарти для класифікації extra virgin.

Експертна група з хімії Міжнародної ради з оливкового дерева (МОК) прийняла виключення з висновків іопублікував спростування, посилаючись на малий розмір вибірки, невідомі умови зберігання, хімічні методи тестування та сенсорний аналіз дослідження.

Тепер автори доповіді дали власну чітку відповідь на цю критику, захищаючи кожне виключення, зроблене хіміками МОК у заяві, вперше опублікованій на веб-сайті МОК. Американська асоціація нафтохіміків.

"На мій погляд, провідний науковець дослідження, Доктор Едвін Франкель, написав у електронному листі до Olive Oil Times, ​"МОК був дуже політизований у встановленні стандартів для експортованих оливкових олій першого віджиму. У Каліфорнії ми сподіваємося, що зможемо розробити кращі стандарти для підтримки наших оливкових олій першого віджиму місцевого виробництва».

UC Davis стоїть за звітом

Едвін Н. Франкель, Родні Дж. Мейлер, Селіна Ван, Чарльз Ф. Шумейкер та Ден Флінн

Відповідь на звіт Девіса Каліфорнійського університету («Тести показують, що імпорт ​"оливкова олія першого віджиму часто не відповідає міжнародним стандартам і стандартам USDA», — від відомих кивок до різкої критики, як-от Групи експертів з хімії Міжнародної ради з оливкового дерева (МОК; Мадрид, Іспанія). . Ми поважаємо членів Експертної групи, але повністю підтримуємо звіт.

Щоб швидко переглянути джерело суперечки, дослідження UC Davis показало, що 69% імпортованих оливкових олій, які ми випробували, не пройшли офіційний сенсорний тест МОК, і цей результат підтвердили в 31% випадків тести МОК на поглинання ультрафіолету. продуктів окислення, а в 86% випадків – за німецькими тестами на діацилгліцерин (DAG) і пірофеофітин (PPP).

Звіт підготували Оливковий центр Каліфорнійського університету Девіса та Австралійська дослідницька лабораторія олій. Австралійська лабораторія визнана МОК і AOCS за вміння проводити хімічні та сенсорні тести МОК.

Хоча заява Експертної групи не відповідає належним чином різноманіття думок членів комісії, багатьом з яких не було запропоновано можливість переглянути чи підписати заяву, ми відповімо на заяву в письмовому вигляді.

Статистична значущість. Експертна група МОК стверджує, що звіт UC Davis є ​"не є статистично значущим», але насправді UC Davis проаналізував зразки у чотири рази більше, ніж у власної програми контролю якості МОК (на річній основі). Згідно з офіційним звітом МОК, доступним на веб-сайті МОК, МОК аналізував у середньому 116 екстра незайманих зразків на рік у 2008 та 2009 роках, зібраних зі Сполучених Штатів та Канади. Загальне населення цих країн становить 340 мільйонів чоловік, тому МОК проаналізував одну вибірку на кожні 2.93 мільйона людей. Дослідження UC Davis засноване на 52 зразках, зібраних зі штату Каліфорнія, населення якого становить 38 мільйонів. Так, у дослідженні UC Davis було проаналізовано одну вибірку на кожні 730,000 - осіб, або в чотири рази більше, ніж у МОК.

Умови зберігання. Група експертів, погоджуючи наші висновки про те, що багато масел не відповідали стандартам МОК, стверджує, що ​"неможливо вважати результати достовірними» без інформації про доставку чи час тестування. Ось фактична інформація: усі зразки нафти були зібрані та оброблені в UC Davis одним членом дослідницької групи. Зразки відбирали протягом семи днів, коли денна температура коливалася від 52°F до 56°F (11°C та 13°C). Зразки перебували в Каліфорнійському університеті в Девісі не більше дев’яти годин. Дослідницька група негайно закодувала, загорнула у фольгу, запакувала для відправлення та відправила зразки до австралійської лабораторії, а зразки прибули до Австралії через п’ять днів після відправлення. Австралійська дослідницька лабораторія нафти сертифікована МОК і дотримується стандартів якості МОК щодо часу тестування та всіх інших параметрів.

Хімічні методи. Експертна група стверджує, що торговий стандарт МОК ​"містить усі необхідні методи для оцінки якості та чистоти оливкової олії… тому не було необхідності застосовувати неофіційні методи, наведені у звіті». Хоча ми цінуємо роботу, яку МОК провів у розробці стандартів, ми очікуємо, що небагато хіміків погодяться з тим, що стандарти МОК цілком адекватні, і ми наполегливо вважаємо, що доповнюємо методи МОК додатковими тестами (DAG і PPP), прийнятими в Німеччині та Австралії. Фактично, німецько-австралійські хімічні тести підтвердили негативні сенсорні результати у 86% випадків, тоді як хімічні тести МОК підтвердили негативні сенсорні результати лише в 31% випадків.

Експертна група також стверджує, що вона відхилила тести DAG і PPP, оскільки ​"ці сполуки динамічно змінюються протягом терміну придатності олії». Використовуючи це міркування, експертна група також повинна була б відмовитися від тестів МОК на вільну жирну кислотність, кон’юговані дієни (K232) і триєни (K270), а також показники перекису, які всі зміниться протягом терміну придатності олії. Експертна група також каже, що дослідження UC Davis не може зробити висновок про додавання рафінованих олій, оскільки профілі стигмастадієнів і стеролів відповідали стандартам МОК. Насправді, дослідження UC Davis показало, що додавання рафінованих олій є можливим, і наша дослідницька група дійшла висновку ​"якщо будь-який із зразків був фальсифікованим, найімовірніше, що фальсифікатором була рафінована оливкова олія, а не рафінована горіхова, насіннєва або рослинна олія».

Сенсорний аналіз. Експертна група, погоджуючись з нашим висновком про те, що багато олій не пройшли сенсорний аналіз, проведений офіційною групою МОК, каже, що процедури МОК вимагають повторного аналізу, який буде виконано іншою групою МОК, і звинувачує дослідження UC Davis за відсутність проведено друге випробування. Насправді, МОК не вимагає, щоб сенсорна панель отримала другу думку, коли вона виявляє, що зразок масла не пройшов початковий тест.

Хоча звіт UC Davis був лише одним дослідженням, і його слід розглядати як таке, ми повинні зазначити, що серйозні проблеми з якістю оливкової олії виявили Consumer Reports у вересні 2004 року, Der Feinschmecker у травні 2005 року, Австралійська дослідницька лабораторія олій протягом кількох років, Університет Республіки в Уругваї в жовтні 2010 року та Департамент охорони здоров’я в Андуласії, Іспанія, у листопаді 2010 року. Оскільки Сполучені Штати зараз є третім за величиною споживачем оливкової олії у світі, це питання заслуговує на продовження дослідження.

Ми закликаємо читачів до вивчення наш звіт і додаток, та оцінити валідність дослідження для себе. Ми підтверджуємо наше бажання співпрацювати з МОК для аналізу якості оливкової олії в Сполучених Штатах. Давайте разом спробуємо і спробуємо.

Едвін Н. Франкель – ад’юнкт-професор, Селіна С. Ван – науковий співробітник, Чарльз Ф. Шумейкер – професор і керівник Лабораторії хімії оливкової олії Каліфорнійського університету в Девісі, а Ден Флінн – виконавчий директор Оливкового центру UC Davis, усі в Каліфорнійському університеті, Девіс. Родні Мейлер — науковий співробітник австралійської лабораторії дослідження нафти у Вагга-Вагга, Австралія.