Влада південного бразильського штату Парана вилучила близько 9,000 пляшок фальшивої оливкової олії вартістю 300,000 56,000 бразильських реалів (- - євро).

За даними Міністерства сільського господарства і тваринництва, пляшки продавалися як оливкова олія першого віджиму іспанського походження. однак, тестування ядерним магнітним резонансом виявили, що вони містять соєву олію.

У довгостроковій перспективі завдання (для Бразилії) полягає в тому, щоб підтримувати якість національного продукту, запобігаючи шахрайству з вітчизняними виробниками, як це відбувається сьогодні з імпортованою оливковою олією. - Рафаель Гельцер, директор із ринкових відносин Estância das Oliveiras

Агенти міністерства вперше запідозрили це після того, як іспанські пляшки були знайдені в коробках з португальськими етикетками. При детальнішому огляді виявилося, що пляшки також мають різні типи кришки. Шахрайство було підтверджено після того, як було виявлено, що кілька зразків мають ідентичні спектральні профілі.

Влада не повідомляє, чи були затримані під час перевірки.

Див також: Поліція Іспанії та Італії розкрила шахрайство з оливковою олією

Вилучення відбулося через два тижні після того, як агенти міністерства конфіскували понад 16,000 6,000 літрів оливкової олії в Сан-Паулу. Понад - пляшок було знищено після того, як влада перевірила так звану оливкову олію та визнала її непридатною для споживання людиною.

Міністерство відмовилося назвати бренди чи мережі супермаркетів, причетних до будь-якого з останніх вилучень, але повідомило, що представників компаній викликали до міністерства.

За даними бразильської влади, шахрайство з оливковою олією є другим за поширеністю видом шахрайства з продуктами харчування в Бразилії після шахрайства з рибою.

В 2021 дослідженняДослідники з Італії, Франції та Великої Британії виявили, що розбавлення оливкової олії першого віджиму та першого віджиму олією лампанте для продажу як extra virgin і заміна оливкової олії першого віджиму соєвою олією, пофарбованою в зелений колір, є двома найпоширенішими видами шахрайства з оливковою олією в Бразилії.

Між 2015 і 2017 роками Міністерство сільського господарства і тваринництва виявлені порушення у 45 комерційних марках оливкової олії першого віджиму. Влада виявила, що 62 відсотки з 333,329 - літрів, проаналізованих міністерством, мали сенсорні дефекти.

Парана і Сан-Паулу розташовані поблизу двох найбільших регіонів країни з виробництва оливкової олії, Ріо-Гранді-ду-Сол і Серра-да-Мантікейра відповідно.

Внутрішнє виробництво оливкової олії в Бразилії залишається дуже низьким, близько Вироблено 580,000 тис. л у 2022/23 врожайному році. Згідно з даними Міжнародної оливкової ради, очікується, що Бразилія споживатиме 85,000 2022 тонн оливкової олії в 23/- роках, практично вся з яких буде імпортована.

У результаті розповіли як експортери до Бразилії, так і місцеві виробники Olive Oil Times що поширеність шахрайства є однією з їхніх головних проблем.

"У довгостроковій перспективі завдання [для Бразилії] полягає в тому, щоб підтримувати якість національного продукту, запобігаючи шахрайству з вітчизняними виробниками, як це відбувається сьогодні з імпортованою оливковою олією», — Рафаель Гельцер, директор із зв’язків з ринками компанії Estância das Oliveiras, Повідомив Olive Oil Times В Інтерв'ю 2023 року.