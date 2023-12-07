Поліція Іспанії та Італії розкрила шахрайство з оливковою олією

Скоординоване розслідування Європолу за участю іспанської та італійської поліції призвело до конфіскації 260,000 11 літрів фальсифікованої оливкової олії та арешту - осіб поблизу Сьюдад-Реаль у центральній Іспанії.

За версією слідства, затримані мали на меті розмивання оливкова олія першого віджиму з олією non-virgin та lampante, що дозволило б незаконній операції досягти хімічного профілю їх продукту, достатнього для виходу на легальний ринок оливкової олії.

Lampante, оливкова олія найнижчого сорту, неїстівна, якщо вона не рафінована, продається в середньому за 6.37 євро за літр у порівнянні з 7.45 євро за літр оливкової олії першого віджимання на еталонному ринку Іспанії Хаен.

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У заяві слідчі також оголосили про виявлення багатьох контейнерів, чотирьох автомобілів, цифрових документів, 91,000 - євро готівкою та інших речових доказів, які вказують на міжнародну групу контрафактників.

Розслідування також виявило три фабрики в Тоскані та Сицилії, Італія, які, як вважають, безпосередньо причетні до незаконної операції.

Слідчі отримали кілька документів і цифрових файлів в офісах цих компаній, викриваючи спроби збору оливкової олії з різних джерел. Одна з компаній була покарана на місці за незаконне маркування оливкової олії.

Поштовхом до всієї операції став плановий огляд вмісту цистерни неподалік від Сьюдад-Реаль.

За словами слідчих, такі операції з боротьби з підробками стають все більш поширеними.

На їхню думку, рекордні та майже рекордні ціни на оливкову олію першого віджиму минулого року разом із значне падіння виробництва, спокусили недобросовісних акторів спробувати отримати вигоду з ситуації.

Минулого вересня Іспанські чиновники розпочали широке розслідування проти крадіжки оливкової олії першого віджиму з млина в Каркабуей, Кордова, у серці Андалусії, найважливішого регіону з виробництва оливкової олії у світі.

Подібні події відбулися за останні кілька тижнів в інших відповідних виробничих регіонах, таких як Апулія, Італія. Співробітники правоохоронних органів відзначили, як організовані банди намагаються отримати прибуток від великого виробництва Апулії, викрадаючи оливки та оливкову олію в цьому районі.

У 2022, Італійська поліція завадила 2.3 мільйона літрів оливкової олії першого віджиму було продано як оливкова олія першого віджиму, що є однією з найбільш актуальних операцій із боротьби з підробками в секторі.

Незважаючи на те, що оливкова олія першого віджиму вважається високою якістю, вона має вищу кислотність, ніж оливкова олія першого віджиму, і продається за значно нижчими цінами, ніж оливкова олія першого віджиму.

У той час як регулярні перевірки та розслідування тривають у всьому оливковому секторі, обсяги підробленої оливкової олії, виявлені правоохоронними органами, залишаються дуже низькими порівняно із загальними показниками торгівлі оливковою олією.

Звіт Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів за 2015 рік, на який посилається New York Times, показав, що менше п’яти відсотків з 88 оливкових олій, що продаються в супермаркетах Сполучених Штатів, були фальсифікованими.

Ці висновки були значними, враховуючи, що США імпортували 360,000 2022 тонн оливкової олії в 23/- врожайному році.

Операція з підробки об’ємом 260,000 - літрів, викрита іспанською та італійською поліцією, хоча й значна за своїми кримінальними цілями та способом виконання, становить незначну кількість порівняно із загальним виробництвом оливкової олії в Іспанії та Італії.

У 2022/23 врожайному році, який характеризується низькими обсягами виробництва, Іспанія та Італія виробили трохи більше одного мільйона тонн, близько одного мільярда літрів, більшість з яких становила оливкова олія першого віджиму.