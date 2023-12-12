Роль жінок у секторі займає центральне місце у Всесвітньому оливковому дні

Цьогорічне видання Всесвітній день маслин підкреслив життєво важливу роль жінок у секторі оливкової олії по всьому виробничому ланцюгу, від гаїв до столів.

Офіційно визнаний у 2019 році Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Всесвітній день оливкового дерева або Всесвітній день оливкової олії відзначається щороку 26 листопадаth.

Однак цього року святкування відбулося 23 листопадаrd в штаб-квартирі в Міжнародна оливкова рада (МОК) у Мадриді в рамках 118th засідання її Ради членів.

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Спільно організований МОК та Міжнародним центром передових середземноморських досліджень (CIHEAM) у цьому заході взяли участь кілька жіночих асоціацій по всьому світу, зокрема Women in Olive Oil, Pandolea, Donne dell'Olio та Арабська та Йорданська жіноча асоціація Olive Oil. мережі та мережі Women & Olives LatAm.

МОК вітав представників жіночих груп, дипломатичного корпусу в Мадриді, глав делегацій та офіційних осіб Ради членів МОК.

"Я вітаю президентів і членів жіночих мереж за всі зусилля, докладені для реалізації цієї чудової ініціативи, яку, безумовно, слід консолідувати та увічнити», — сказала Імене Трабелсі Трігуї, керівник відділу просування МОК. Olive Oil Times.

"Жінки завжди брали активну участь в управлінні оливкова олія. Сьогодні це фермери, дегустатори, виробники, шеф-кухарі, дослідники, викладачі та експерти в різних галузях, прямо чи опосередковано пов’язаних із сектором оливкової олії», – додала вона. ​"Завдяки своїм знанням і досвіду вони відіграють вирішальну роль у розвитку цієї важливої ​​галузі та суттєво впливають на нинішні та майбутні покоління».

"Робота цих жінок ефективно сприяє побудові динамічного оливкового сектору», – продовжила Трабелсі Трігу. ​"Вони налаштовані на регіональному, національному та міжнародному рівнях ділитися своїм досвідом передових практик у виробництві якісної оливкової олії, поширюючи переваги Середземноморська дієта фундаментальною частиною яких є оливкова олія, а також підвищення обізнаності про різні види використання оливкової олії, зберігаючи її історичну та культурну спадщину та сприяючи практикам сталого розвитку».

Згідно зі звітом CIHEAM про гендерну рівність у Середземноморському регіоні за 2022 рік, гендерна рівність і розширення прав і можливостей жінок є передумовами для сталого розвитку.

У сільському господарстві жінки становлять 43 відсотки світової робочої сили, відіграючи важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки. Хоча вони виконують багато важливих завдань, численні ролі та обов’язки жінок, активних у сільських громадах, часто не визнаються належним чином.

By просування рівних прав і розподілу ресурсів і обов’язків між жінками та чоловіками, гендерна рівність є не лише фундаментальним правом людини, але й ключовим каменем процвітаючої економіки, яка сприяє сталому та інклюзивному зростанню.

Мета МОК полягає в тому, щоб подія Всесвітнього дня оливкової продукції та приклад, поданий відповідними асоціаціями, могли надихнути жінок з усіх її країн-членів на створення мереж під керівництвом жінок, що допоможе підсилити важливість їхньої неоціненної роботи в оливковій галузі. нафтовий сектор.

На святкування Всесвітнього дня оливкової олії було заплановано кілька заходів, у тому числі дегустація традиційних страв з оливкової олії з усього світу та відео, що підкреслюють різноманітність ролей жінок у цьому секторі. МОК і CIHEAM також оголосили переможців міжнародного конкурсу графіки.

Захід, кульмінацією якого стало зачитування та підписання маніфесту про підвищення обізнаності та визнання ролі жінок у секторі виробництва оливкової олії, очолив Еммануель Дешелетт, засновник Днів Оліо Нуово, який анонсував виступи представників асоціацій.

Серед них Джилл Маєрс, засновниця організації Women in Olive Oil; Нехайя Альмухайсін, засновниця жіночої мережі Arab Olive Oil; Лоріана Аббруццетті, президент Pandolea; Маріаграція Бертаролі, директор Donne dell'Olio; і Лаура Бланко, засновниця Women and Olives LATAM.

Усі вони висловили свою відданість досягненню цілей і цілей, поставлених під час Всесвітнього дня оливи, силою свого бачення та навичок.