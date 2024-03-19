Столові оливки Каламата з а Захищене позначення походження (PDO) отримали міжнародний захист власності після реєстрації у Всесвітній організації інтелектуальної власності (ВОІВ) під їхньою грецькою назвою, Елія Каламатас.

Столові оливки Kalamata PDO походять від місцевого грецького сорту Каламон, вирощеного в префектурі Мессенія на півдні Пелопоннесу.

ВОІВ, юридично зобов’язуючий міжнародний реєстр найменувань місць походження (AO) і географічних зазначень (GI), захищатиме столові оливки Kalamata PDO від імітацій і підробок у 76 країнах світу.

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Оливки Каламата з Мессенії також мають захищений географічний індикатор Європейського Союзу з 1996 року.

"Ми непохитно продовжуємо наші зусилля, щоб захищати всесвітньо відоме захищене найменування походження, незважаючи на тих, хто намагається будь-якими способами його скасувати», – йдеться в заяві Союзу сільськогосподарських асоціацій Мессенії, який ініціював і спостерігав за заявкою ВОІВ на оливки Каламата. заява.

"Ми розширюємо можливості та інвестуємо в знакові найменування PDO з баченням, планом, науковим розумом і серйозністю», – додали вони.

Однак Грецька національна міжпрофесійна асоціація столових оливок (Doepel) заперечила заяву профспілки, заявивши, що вона була неточною та викликала підозри.

"Зрозуміло, як ми неодноразово підкреслювали, що ніхто не виступає проти і не намагається скасувати Елія Каламатас PDO», – зазначив міжпрофесіонал. ​"Однак слід зазначити, що [ЗОП столових оливок Kalamata] не демонструє жодного експортного потенціалу. Зокрема, найбільша кількість, експортована з 1996 року... не перевищила 247 тонн — 0.30 відсотка грецького експорту сорту Каламон/Каламата».

Суперечка між Союзом Messenia та національною міжпрофесійною організацією показує, що бажана назва Каламата, яка надає всесвітнє визнання продукту, продовжує ділитися грецький сектор столових оливок.

Виробники оливок Kalamon у Мессенії стверджують, що назва Kalamata означає продукт PDO і має бути зарезервована лише для оливок, вироблених у регіоні.

Виробники Kalamon в інших регіонах стверджують, що назва Kalamata має використовуватися вільно по всій Греції, оскільки оливки походять від того самого сорту.

Грецька держава та верховний суд країни також були втягнуті в суперечку, підкреслюючи прірву між виробниками.

У вересні 2022 р. уряд Греції видав міністерський наказ дозволяє всім виробникам столових оливок Kalamon в країні використовувати марку Kalamata.

Рішення 2022 року перереєструвати оливки Каламата в національному списку сортів рослин, що дозволило виробникам по всій Греції використовувати цю назву, було спробою повернути назад рішення вищого суду що скасував Постанова міністра 2018 року яка спочатку зареєструвала оливки Каламата в списку.

Звільнення торгової марки Kalamata значно збільшило експорт оливок Kalamon з Греції, які продаються як Kalamata або Kalamata PDO для тих, що виробляються в Мессенії, і відповідають вимогам PDO.

Однак він увімкнув оливку виробників в інших країнах рекламувати свої оливки Kalamon як Kalamata, безпосередньо конкуруючи з грецькими виробниками.

Мессенські виробники столових оливок знову оскаржили міністерський указ 2022 року в Державній раді Греції, і рішення Верховного суду все ще очікується.

У сприятливі роки виробництво оливок Kalamon/Kalamata в Греції може перевищувати 100,000 80 тонн. Близько 200 відсотків продукції призначено для експорту на міжнародні ринки з експортною вартістю понад - мільйонів євро.