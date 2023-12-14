Фермери в Греції вимагають субсидій через низькі врожаї

У Греції виробники оливок і олії зібралися біля регіональних урядових будівель по всій країні, шукаючи фінансової допомоги, щоб впоратися з цьогорічним надзвичайно поганим урожаєм оливок.

Демонстранти вимагали, щоб усі виробники оливок у країні отримували 200 євро за стремму (традиційна грецька одиниця виміру, еквівалентна 0.1 гектару) оливкових дерев, щоб збільшити свій дохід.

Ми не можемо звести кінці з кінцями, оскільки виробили так мало оливкової олії. - Діонісіос Гоніс, член сільськогосподарської асоціації Арголіди

Вони також закликали вжити заходів щодо зниження витрат виробництва та додавання оливок до культур, які мають право на компенсацію ELGA (Грецька організація сільськогосподарського страхування) після стихійних лих.

"Відсутність урожаю в нашій області коливається від 80 до 100 відсотків, тоді як оливкові дерева не мають права на жодну компенсацію», – сказав Танасіс Халатіс з сільськогосподарської асоціації Калівії на півночі півострова Халкідіки під час протесту перед будівлею регіонального уряду в м. Салоніки.

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Цього врожайного року виробники оливок на Халкідіках, де вирощують характерні для регіону зелені столові оливки овальної форми, очікується, що буде зібрано лише частину торішнього врожаю 160,000 тис. тонн.

Інші оливкові фермери, які були присутні на протесті, підкреслили, що різке зростання витрат виробництва загрожують їхньому бізнесу.

"З виробничими витратами на рівні 800 євро за стремму з 600 євро минулого року стає очевидним, що ми не тільки не будемо беззбитковими, але й опинимося в боргах», — сказали вони.

Подібні протести відбулися в інших регіонах країни, де вирощують оливи, зокрема в Мессенії та Лаконії на Пелопоннесі, Лесбосі, Іракліоні та Ханьї на Криті та Фтіотіді в центральній Греції.

Сільськогосподарські асоціації та профспілки виробників оливок з усієї країни оголосили про свою мобілізацію на загальногрецькій зустрічі в Аталанті за тиждень до протестів, стверджуючи, що проблема низького врожаю не спорадична, а впливає на весь грецький оливковий сектор.

За даними комітету блокади виробників, який координував демонстрації, виробники оливок у Греції цього року зазнають втрати доходу в розмірі 1 мільярда євро через скорочення врожаю.

У регіоні Магнезія в центральній Греції погана продуктивність оливкових дерев додала додатковий рівень труднощів для отримання значного врожаю для місцевих виробників після літніх лісових пожеж і повені.

"Магнезія є домом для багатьох стреммат [оливкових дерев] і зазнала значної шкоди від повеней, пожеж і оливкова фруктова муха, у поєднанні зі скороченням цвітіння дерев на 95 відсотків», — сказав Тодоріс Георгадакіс, голова регіональної спілки сільськогосподарських асоціацій.

"Ми просимо компенсацію в розмірі 200 євро за стремму, і гроші повинні надійти всім до Різдва», – додав він.

У той час як грецькі виробники столових оливок несуть найбільший тягар низької плодоношення цього року, виробники оливкової олії в країні також постраждали, із загальним Очікується, що врожай оливкової олії впаде приблизно до 200,000 340,000 тонн з - - тонн.

"Цього року виробники оливкової олії зіткнулися з величезною проблемою», — сказав Діонісіос Гоніс з сільськогосподарської асоціації Арголіди в східному Пелопоннесі, який разом з іншими фермерами в Нафпліоні протестував проти зниження врожаю.

"Ми не можемо звести кінці з кінцями, оскільки виробили так мало оливкової олії», — додав Гоніс. ​"Зниження плодоношення не компенсується ELGA, тому ми просимо 200 євро за стремму, щоб покрити наші витрати та продовжувати вирощувати наші дерева. Ми хочемо, щоб держава та обласна влада допомогли нам, щоб оливкова олія за такими цінами не потрапила до споживачів».

Виробники оливок і оливкової олії, які брали участь у протестах по всій Греції, заявили, що переоцінять ситуацію на початку січня, щоб прийняти рішення про можливу нову мобілізацію.