Дизайн упаковки з оливковою олією головне під час грецької кризи

Еллі Маркакі керує сімейною компанією зі скляної упаковки Brothers Markaki.

Міцний. Сексуальний. Ці два слова Стратіс Камацос використовує, щоб описати пляшку, яка містить його нову органічну оливкову олію першого віджиму EVO3 з грецького острова Лесбос, де виробляють оливкову олію. Він також додає, що вибрав чітку скляну пляшку темного кольору через її функціональність.

"Він захищає нафту від одного зі своїх ворогів: світла. Тому споживач завжди повинен купувати оливкову олію, яка упакована або в темне скло, або в банку».

Camatsos, як і інші грецькі виробники, які тільки прориваються на конкурентний ринок оливкової олії, розглядають усі варіанти розливу та упаковки свого продукту.

"Дизайн та презентація пляшки важливі, тому що це частина вашого бренду, вашої ідентичності», – каже Камацос.

Див також:Найкращий дизайн упаковки оливкової олії на 2013 рік

Пластикові, металеві банки або скляні варіанти нескінченні.

"Я хотів зробити щось трохи інше із зовнішнім виглядом, і після пошуку я натрапив на Style Ltd. Мене заінтригувала їхня робота з декорування скла, і це те, що я шукав, щоб вивести продукт на наступний рівень . Використовуючи їх техніку нанесення кольорових покриттів, ми створили надзвичайно виглядаючий продукт, який виділяється».

Генеральний директор Style Ltd. Крістос Харізонас сказав, що він побачив 40-відсоткове зростання продажів скляних пляшок завдяки новим компаніям з виробництва оливкової олії, таким як EVO3, які прагнуть розливити свій продукт з обережністю та уважністю. ​"Є й інші деталі, наприклад, чи використовуватимете ви пляшку з пробкою чи з гвинтовою кришкою. Сьогодні все дійсно враховано».

Харізонас каже, що він пропонує клієнтам різноманітні варіанти будь-яких розмірів і найнезвичайніших форм, від високих і худих до круглих або квадратних. Він каже, що клієнти можуть вибрати прозорі пляшки, оскільки вони можуть бути більш привабливими для споживачів, які переглядають полиці в місцевому спеціалізованому магазині або супермаркеті за кордоном і хочуть побачити саме той продукт, який вони купують. Камацос не розглядав цей варіант для своєї оливкової олії.

"Бачити колір оливкової олії не є корисним показником вмісту, і це шкодить олії, оскільки світло скорочує термін зберігання. Уявіть, що на полиці супермаркету стоїть пляшка, на якій світить дальнє світло; Немає кращого способу зробити олію прогірклою швидше».

Харізонас каже, що міркування Камацоса є однією з причин, чому грецькі виробники оливкової олії більше зацікавлені в різних методах кольорового покриття. ​"Вони хочуть знати про інші деталі упаковки, як-от методи, які ми використовуємо, щоб додати наклейки та принти. Ці штрихи дуже важливі, щоб гарантувати, що продукт виділяється над конкурентами».

ТОВ «Стиль» має власну частку конкурентів на ринку, включаючи братів Маркакі. Компанія, яка вже більше 75 років виробляє скляну упаковку та пляшки для різних продуктів, включаючи вино, безалкогольні напої, воду та продукти харчування, також переживає зростання бізнесу завдяки новому інтересу до технологій розливу у скляні пляшки.

"Навіть у ці важкі часи ми спостерігаємо зростання бізнесу на 25 відсотків, і ми приймаємо на роботу кожні три місяці, тому що греки як ніколи зацікавлені в маркетингу та презентації», – каже Еллі Маркакі, яка керує своїм сімейним бізнесом. ​"Скло є ідеальним матеріалом для грецької оливкової олії першого віджиму. Вони хочуть спеціалізуватися та представити чудовий продукт з Греції, і упаковка є частиною цього. Ми працюємо з клієнтом безпосередньо, і їм це подобається».

Камацос каже, що криза допомогла йому мотивувати йти за своєю мрією про виробництво власного виробництва органічна оливкова олія що також має за собою соціальний та екологічний аспект. За кожну куплену пляшку Камацос каже, що одне дерево буде висаджено на вирубаній території в Греції. Завдяки якісному виробництву, маркетинговому плану та правильному виду упаковки компанія Camatsos розпочала експорт до Великобританії, Ірландії та Бельгії та готова представити EVO3 більшій кількості дистриб’юторів та роздрібних продавців.

"Пляшка і логотип – це перше, на що звертає увагу споживач на полиці. Оскільки ви не можете особисто представити свій продукт кожному споживачеві, щоб переконати його купити ваш, і оскільки у вас є лише три секунди, щоб привернути увагу споживача, вам доведеться покладатися на свій бренд».

Темою на конференції буде дизайн упаковки оливкової олії 2014 Семінари Міжнародного конкурсу оливкової олії в Нью-Йорку цього квітня.