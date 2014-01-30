New York Times переглядає інфографіку про шахрайство з оливковою олією

The New York Times переглянула ан інфографіка про шахрайство з оливковою олією це, на думку критиків, було сенсаційним і неточним у деяких частинах.

Зміни були внесені на веб-сайті New York Times сьогодні, одразу після 8:00 за східним стандартним часом, або приблизно через чотири дні після публікації оригінального матеріалу.

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Серед змін Том Мюллер, автор книги Зайва незайманість, було видалено як джерело статті після Мюллера наполягав він не несе відповідальності за дезінформацію.

На слайді, який привернув найбільшу увагу, зазначено: ​"69 відсотків оливкової олії, що продається (у США), є обробленим». The Times змінила його на ​"69 відсотків імпортованої оливкової олії марковано ​"«Extra Virgin» не відповідав, у ході смакового тесту, стандарту для цієї етикетки».

Інший слайд, спочатку прочитаний, ​"Пляшки маркуються ​"Extra Virgin' та брендований ​"Зроблено в Італії» (як не дивно, це законно, навіть якщо нафта надходить не з Італії)».

Його змінили на: ​"Пляшки маркуються ​"Extra Virgin' та марковані ​"Упаковано в Італії' або ​"Привезено з Італії.' (Як не дивно, це законно, навіть якщо олія надходить не з Італії — хоча країни-джерела мають бути вказані на етикетці).

Прочитати ще один слайд, ​"Оливкова олія розрізається дешевшою олією». Його було змінено на: ​"At деякі нафтопереробні заводи оливкова олія ріжеться дешевшою олією».

Раніше ілюстратор статті скаржився в а Інструменти для видавців що він був ​"отримуючи листи про ядерно-магнітний резонанс оливкової олії від італійських хіміків», але він був ​"лише ілюстратор». Оскільки Мюллер вилучено як джерело статті, залишається незрозумілим, хто написав цю статтю.

Пояснення щодо виправлень ще не з’явилося на сайті Сторінка виправлення часу.

Виправлення могли б полегшити тих, хто вважав, що узагальнення статті посилюють стереотипи та звинувачують легіони чесних італійських виробників оливкової олії. Але коли новини поширюються зі швидкістю світла, чотири дні — це ціла вічність, а заяви, які сьогодні відкликала газета Times, уже транслювалися та поширювалися по всьому світу.

ОНОВЛЕННЯ (25 лютого 2014 р.): Попередня версія цієї графіки містила кілька помилок. Оливки, які використовуються в неякісній олії, як правило, відправляються на заводи через кілька днів, тижнів або навіть місяців після збирання — не ​"протягом годин.” Графіка об’єднала дві сумнівні практики, які можна знайти в деяких частинах промисловості оливкової олії. Деякі виробники змішують оливкову олію з соєвою або іншими дешевими маслами, в той час як інші змішують рослинні олії з бета-каротином і хлорофілом для виробництва підробленої оливкової олії; ці дві практики зазвичай не поєднуються. Оливкова олія, що розливається в Італії та продається в Сполучених Штатах, може мати маркування ​"запаковано в Італії» або ​"привезено з Італії» — ні ​"вироблено в Італії» — навіть якщо нафта надходить не з Італії. (Однак країни-джерела мають бути вказані на етикетці.) Дослідження 2010 року, проведене дослідниками з Каліфорнійського університету в Девісі, показало, що 69 відсотків імпортованої оливкової олії мають маркування ​"Extra Virgin” не відповідав, згідно з експертним тестом на смак і запах, стандартам для цієї етикетки. Дослідження показало, що некондиційні зразки були окислені; було підроблено дешевшою рафінованою оливковою олією; або були поганої якості, оскільки були виготовлені з пошкоджених або перестиглих оливок, або оливок, які неправильно зберігалися або оброблялися, або з певної комбінації цих недоліків. Вона не дійшла висновку, що 69 відсотків оливкової олії для продажу в Сполучених Штатах було підробленим. Нарешті, на графіку як джерело інформації невірно вказано Тома Мюллера, який веде блог Truth in Olive Oil. У той час як блог пана Мюллера та інші роботи були ознайомлені з підготовкою графіка, деякі з його висновків були неправильно інтерпретовані».

Інфографіка про шахрайство з оливковою олією New York Times