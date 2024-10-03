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media

здоров'я

Жовтень 3, 2024

Чи може оливкова олія справді запобігти похмілля? Експерт зважує

Незважаючи на те, що оливкова олія не пом’якшить негативні наслідки надмірного вживання алкоголю, її вживання перед вечірньою прогулянкою не зашкодить.

Новини

Серпень 11, 2024

Користувачів соціальних мереж не вразило зниження податку на оливкову олію в Іспанії

Споживачі стверджували, що скасування податку на додану вартість для оливкової олії не призвело до значного падіння цін у супермаркетах.

World

8 липня 2024 р

Новий іспанський подкаст занурюється у світ оливкової олії

A la Sombra del Olivo об’єднує трьох господарів із різним походженням та різноманітних гостей з метою ознайомлення громадськості з оливковою олією.

Новини

Жовтень 31, 2023

Trade Group запускає цифрову кампанію для просування оливкової олії в Австралії

Австралійська асоціація оливкової олії об’єдналася з провідними впливовими людьми в соціальних мережах, щоб заохотити споживачів використовувати більше оливкової олії.

здоров'я

12 липня 2023 р

Дієтологи оцінюють переваги оливкової олії TikTok Trend

Вживати оливкову олію в тренді на TikTok та Instagram, а користувачі соціальних мереж заохочують інших перш за все вранці потягувати оливкову олію.

World

Може. 31, 2023 рік

Перший раз NYIOOC Переможці знаходять нові можливості

Від розширеного висвітлення в ЗМІ до легшого доступу до прибуткових іноземних ринків, перші переможці на World Olive Oil Competition розмірковувати про результати своєї наполегливої ​​праці та успіху.

Європа

Серпень 15, 2016

Наклепницька кампанія проти туніської оливкової олії

Представники Тунісу та інші висловлюються про кампанію з заплямування репутації оливкової олії в країні після того, як Європа підвищила обмеження на імпорт, щоб допомогти її економічному відновленню.

World

Січень 25, 2016

В Італії реакція на звіт «60 хвилин» про оливкову олію від гніву до вирішення

Звіт, присвячений причетності мафії до італійського сільського господарства, і особливо сектору оливкової олії, журнал CBS News «60 хвилин» від 3 січня, природно, викликав різні реакції. Кореспондент CBS News Білл Вітакер, керуючись недавніми скандалами, пов’язаними з фальсифікованою оливковою олією, запідозрив загрозу заплутування мафії в усій індустрії «Зроблено в Італії».

здоров'я

Жовтень 30, 2014

Кукурудзяна олія знижує рівень холестерину: ми всі можемо повернутися додому

Кукурудзяна олія мазоли знижує рівень холестерину. Час все зібрати і нарешті зайнятися гольфом, як я хотів.

Європа

Жовтень 27, 2014

Звичайна зустріч на Криті виявляється не «великою справою»

Звичайна зустріч на Криті минулого тижня викликала шквал повідомлень про важливу угоду, яку, за словами учасників зустрічі, ніколи не було.

World

Січень 29, 2014

New York Times переглядає інфографіку про шахрайство з оливковою олією

The New York Times внесла зміни до інфографіки про шахрайство з оливковою олією, яке, за словами критиків, було сенсаційним і частково неточним.

World

Грудень 9, 2013

Новий пошук для "Olive Oil Times'

Olive Oil Times сьогодні представила новий дизайн свого флагманського веб-сайту – це перша переробка його зовнішнього вигляду з 2010 року.

World

Лютий 19, 2012

Австралійський таблоїд викриває погану оливкову олію (і це австралійська)

Це здавалося фрагментом минулого літа, в якому також знявся мандрівний по всьому світу Пол Міллер і здорова доза сенсаційних репортажів. Але була одна дуже дивна різниця.

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