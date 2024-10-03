Жовтень 3, 2024
Незважаючи на те, що оливкова олія не пом’якшить негативні наслідки надмірного вживання алкоголю, її вживання перед вечірньою прогулянкою не зашкодить.
Серпень 11, 2024
Користувачів соціальних мереж не вразило зниження податку на оливкову олію в Іспанії
Споживачі стверджували, що скасування податку на додану вартість для оливкової олії не призвело до значного падіння цін у супермаркетах.
8 липня 2024 р
Новий іспанський подкаст занурюється у світ оливкової олії
A la Sombra del Olivo об’єднує трьох господарів із різним походженням та різноманітних гостей з метою ознайомлення громадськості з оливковою олією.
Жовтень 31, 2023
Trade Group запускає цифрову кампанію для просування оливкової олії в Австралії
Австралійська асоціація оливкової олії об’єдналася з провідними впливовими людьми в соціальних мережах, щоб заохотити споживачів використовувати більше оливкової олії.
12 липня 2023 р
Дієтологи оцінюють переваги оливкової олії TikTok Trend
Вживати оливкову олію в тренді на TikTok та Instagram, а користувачі соціальних мереж заохочують інших перш за все вранці потягувати оливкову олію.
Може. 31, 2023 рік
Перший раз NYIOOC Переможці знаходять нові можливості
Від розширеного висвітлення в ЗМІ до легшого доступу до прибуткових іноземних ринків, перші переможці на World Olive Oil Competition розмірковувати про результати своєї наполегливої праці та успіху.
Серпень 15, 2016
Наклепницька кампанія проти туніської оливкової олії
Представники Тунісу та інші висловлюються про кампанію з заплямування репутації оливкової олії в країні після того, як Європа підвищила обмеження на імпорт, щоб допомогти її економічному відновленню.
Січень 25, 2016
В Італії реакція на звіт «60 хвилин» про оливкову олію від гніву до вирішення
Звіт, присвячений причетності мафії до італійського сільського господарства, і особливо сектору оливкової олії, журнал CBS News «60 хвилин» від 3 січня, природно, викликав різні реакції. Кореспондент CBS News Білл Вітакер, керуючись недавніми скандалами, пов’язаними з фальсифікованою оливковою олією, запідозрив загрозу заплутування мафії в усій індустрії «Зроблено в Італії».
Жовтень 30, 2014
Кукурудзяна олія знижує рівень холестерину: ми всі можемо повернутися додому
Кукурудзяна олія мазоли знижує рівень холестерину. Час все зібрати і нарешті зайнятися гольфом, як я хотів.
Жовтень 27, 2014
Звичайна зустріч на Криті виявляється не «великою справою»
Звичайна зустріч на Криті минулого тижня викликала шквал повідомлень про важливу угоду, яку, за словами учасників зустрічі, ніколи не було.
Січень 29, 2014
New York Times переглядає інфографіку про шахрайство з оливковою олією
The New York Times внесла зміни до інфографіки про шахрайство з оливковою олією, яке, за словами критиків, було сенсаційним і частково неточним.
Грудень 9, 2013
Новий пошук для "Olive Oil Times'
Olive Oil Times сьогодні представила новий дизайн свого флагманського веб-сайту – це перша переробка його зовнішнього вигляду з 2010 року.
Лютий 19, 2012
Австралійський таблоїд викриває погану оливкову олію (і це австралійська)
Це здавалося фрагментом минулого літа, в якому також знявся мандрівний по всьому світу Пол Міллер і здорова доза сенсаційних репортажів. Але була одна дуже дивна різниця.