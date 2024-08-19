Для сімейного виробництва оливкової олії протягом 425 років практика робить ідеальним

У 1585 році 21-річний Вільям Шекспір ​​став гордим батьком близнюків. Пізніше того ж року Гоннеллі купили млин у місцевих ченців і почали виготовляти оливкову олію. Вони все ще в цьому.