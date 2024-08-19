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Тоскана

Production

Серпень 19, 2024

Багато цінностей у відновленні покинутих оливкових гаїв у Тоскані

Fil Bucchino, Andrea Pagliai та Gionni Pruneti виробляють оливкову олію першого віджиму з відновлених дерев, щоб принести користь громадам і навколишньому середовищу.

Профілі виробника

Квітні 16, 2024

Тосканський виробник пристосовується до мінливого ландшафту оливкової олії

Fattoria di Volmiano використовує нові способи виробництва високоякісної оливкової олії першого віджиму.

Профілі виробника

Квітні 9, 2024

Спадщина зустрічається з інноваціями в Azienda Pometti в Тоскані

Останнє покоління фермерів на 600-річній Azienda Pometti використовує найсучасніші методи для виробництва відзначеної нагородами стійкої оливкової олії.

Business

Січень 3, 2024

Тоскана оголошує про виділення коштів для запобігання занедбаності оливкових гаїв

Ці заходи покликані заохотити виробників доглядати за покинутими оливковими деревами в складних місцевостях і підтримувати їх, щоб запобігти лісовим пожежам і розвитку шкідників

Європа

Грудень 15, 2023

Зустрічайте стартапи в Центральній Італії, які відроджують занедбані оливкові гаї

Стартап Ager Oliva в Тоскані та асоціація Le Olivastre в Умбрії прагнуть відновити занедбані оливкові гаї за допомогою планів усиновлення для громадян і компаній.

Профілі виробника

Жовтень 11, 2023

Маломасштабне регенеративне землеробство підвищує якість для Маравільї в Тоскані

З 2019 року виробник Agricola Maraviglia знайшов симбіотичний баланс між доглядом за ландшафтом і виробництвом оливкової олії, відзначеної нагородами.

Production

Mar. 20, 2023

Італійські фермери підводять підсумки поточного врожаю, дивлячись вперед на виклики

З наближенням перезапуску вегетації фермери та виробники оливок в Італії готуються до викликів непередбачуваних екстремальних кліматичних умов.

Новини

Лютий 2, 2023

Тосканський смітник роздає оливкові дерева, щоб компенсувати викиди вуглецю

Державна компанія з утилізації відходів у Тоскані підтримає посадку 245,000 2 оливкових дерев, щоб компенсувати викиди CO-.

Профілі виробника

Січень 19, 2023

Експертиза, що стоїть за стійким прагненням Tamia до досконалості

Pietro Re у Tamia виробляє високоякісні оливкові олії першого віджиму та прагне запровадити нові технології та практики для сталого бренду.

Business

Січень 17, 2023

Оливки в Тоскані не зібрані

В Ареццо асоціація мельників попереджає, що брак робочої сили, вищі витрати та різке падіння цін на оливкову олію спричиняють занедбаність фруктових садів.

Production

Січень 3, 2023

Урожай оливок у Тоскані відновлюється з кращими, ніж очікувалося, результатами

Посуха вберегла від шкідників, осінні дощі допомогли рослинам, і тепер виробники в центральному регіоні Італії відзначають кращий, ніж очікувалося, врожай оливкової олії.

World

Серпень 26, 2022

Захист тисячолітніх дерев Італії

Мовчазні свідки історії, тисячолітні оливкові дерева Італії з часом довели свою стійкість. Місцеві організації працюють над їх захистом від зміни клімату.

Business

Серпень 4, 2022

Тисячі оливкових дерев знищені лісовими пожежами в Тоскані

Високі температури, вітряна погода та сухий ґрунт послужили каталізатором приблизно 279 лісових пожеж у центральній частині Італії.

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World

Січень 31, 2013

Збирання врожаю в тосканському Oliveto

Мій батько їздив до Італії, щоб провести тиждень, збираючи оливки на вершинах тосканських пагорбів у Oliveto, яким керував його друг дитинства.

Профілі виробника

Квітні 21, 2011

У Лукці біодинамічне та органічне землеробство створюють трохи магії

Джузеппе Ферруа вручну збирає свої оливки в потрібний день місячного циклу, щоб максимізувати кількість рідини, яку вони містять. «Дехто каже, що ми відьми».

Профілі виробника

23 липня 2010 р

Для сімейного виробництва оливкової олії протягом 425 років практика робить ідеальним

У 1585 році 21-річний Вільям Шекспір ​​став гордим батьком близнюків. Пізніше того ж року Гоннеллі купили млин у місцевих ченців і почали виготовляти оливкову олію. Вони все ще в цьому.

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