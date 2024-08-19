Серпень 19, 2024
Fil Bucchino, Andrea Pagliai та Gionni Pruneti виробляють оливкову олію першого віджиму з відновлених дерев, щоб принести користь громадам і навколишньому середовищу.
Квітні 16, 2024
Тосканський виробник пристосовується до мінливого ландшафту оливкової олії
Fattoria di Volmiano використовує нові способи виробництва високоякісної оливкової олії першого віджиму.
Квітні 9, 2024
Спадщина зустрічається з інноваціями в Azienda Pometti в Тоскані
Останнє покоління фермерів на 600-річній Azienda Pometti використовує найсучасніші методи для виробництва відзначеної нагородами стійкої оливкової олії.
Січень 3, 2024
Тоскана оголошує про виділення коштів для запобігання занедбаності оливкових гаїв
Ці заходи покликані заохотити виробників доглядати за покинутими оливковими деревами в складних місцевостях і підтримувати їх, щоб запобігти лісовим пожежам і розвитку шкідників
Грудень 15, 2023
Зустрічайте стартапи в Центральній Італії, які відроджують занедбані оливкові гаї
Стартап Ager Oliva в Тоскані та асоціація Le Olivastre в Умбрії прагнуть відновити занедбані оливкові гаї за допомогою планів усиновлення для громадян і компаній.
Жовтень 11, 2023
Маломасштабне регенеративне землеробство підвищує якість для Маравільї в Тоскані
З 2019 року виробник Agricola Maraviglia знайшов симбіотичний баланс між доглядом за ландшафтом і виробництвом оливкової олії, відзначеної нагородами.
Може. 1, 2023 рік Найкращі оливкові олії
Тосканські виробники справляються зі складним урожаєм, щоб досягти видатних результатів
Mar. 20, 2023
Італійські фермери підводять підсумки поточного врожаю, дивлячись вперед на виклики
З наближенням перезапуску вегетації фермери та виробники оливок в Італії готуються до викликів непередбачуваних екстремальних кліматичних умов.
Лютий 2, 2023
Тосканський смітник роздає оливкові дерева, щоб компенсувати викиди вуглецю
Державна компанія з утилізації відходів у Тоскані підтримає посадку 245,000 2 оливкових дерев, щоб компенсувати викиди CO-.
Січень 19, 2023
Експертиза, що стоїть за стійким прагненням Tamia до досконалості
Pietro Re у Tamia виробляє високоякісні оливкові олії першого віджиму та прагне запровадити нові технології та практики для сталого бренду.
Січень 17, 2023
В Ареццо асоціація мельників попереджає, що брак робочої сили, вищі витрати та різке падіння цін на оливкову олію спричиняють занедбаність фруктових садів.
Січень 3, 2023
Урожай оливок у Тоскані відновлюється з кращими, ніж очікувалося, результатами
Посуха вберегла від шкідників, осінні дощі допомогли рослинам, і тепер виробники в центральному регіоні Італії відзначають кращий, ніж очікувалося, врожай оливкової олії.
Серпень 26, 2022
Захист тисячолітніх дерев Італії
Мовчазні свідки історії, тисячолітні оливкові дерева Італії з часом довели свою стійкість. Місцеві організації працюють над їх захистом від зміни клімату.
Серпень 4, 2022
Тисячі оливкових дерев знищені лісовими пожежами в Тоскані
Високі температури, вітряна погода та сухий ґрунт послужили каталізатором приблизно 279 лісових пожеж у центральній частині Італії.
Січень 31, 2013
Збирання врожаю в тосканському Oliveto
Мій батько їздив до Італії, щоб провести тиждень, збираючи оливки на вершинах тосканських пагорбів у Oliveto, яким керував його друг дитинства.
Квітні 21, 2011
У Лукці біодинамічне та органічне землеробство створюють трохи магії
Джузеппе Ферруа вручну збирає свої оливки в потрібний день місячного циклу, щоб максимізувати кількість рідини, яку вони містять. «Дехто каже, що ми відьми».
23 липня 2010 р
Для сімейного виробництва оливкової олії протягом 425 років практика робить ідеальним
У 1585 році 21-річний Вільям Шекспір став гордим батьком близнюків. Пізніше того ж року Гоннеллі купили млин у місцевих ченців і почали виготовляти оливкову олію. Вони все ще в цьому.