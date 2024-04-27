Стійкість ендемічних сортів оливок Тунісу

Четуї та Чемлалі є двома основними сортами оливкового дерева, ендемічними для Тунісу. Оливники в все більш жарко і сухо Країни Північної Африки хвалять свою стійкість до зміни клімату.

Незважаючи на хвилі спеки та посуху другий рік поспіль у найбільшій африканській країні-виробнику оливкової олії, виробництво відновилося до 220,000 тис. тонн, що відповідає середньому п'ятирічному показнику.

Четуї та Чемлалі постійно розвивалися та адаптувалися до конкретних кліматичних умов регіону свого походження з часом. - Донія Сфар, менеджер з експорту, Фермес Алі Сфар

"Стійкість цих дерев до зміни клімату зумовлена ​​декількома факторами, включаючи їх адаптивність до поточних кліматичних умов і здатність адаптуватися до мінливих умов», — Донія Сфар, менеджер з експорту Фермес Алі Сфар, Повідомив Olive Oil Times.

Виробники, які стоять за сімейною компанією, відзначеною нагородами, витратили останні п’ять десятиліть на просування органолептичних і цілющих якостей цих місцевих сортів.

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Зусилля Фермеса Алі Сфара були винагороджені у 2024 році NYIOOC World Olive Oil Competition, з двома односортовими органічними брендами Tesoro del Rio, які отримали срібні нагороди.

"«Fermes Ali Sfar», заснована в 1970 році і передана у спадок трьома поколіннями, є сімейним підприємством, яке спеціалізується на виробництві оливкової олії та збуті продуктів власного врожаю», — сказав Сфар.

"Фермес Алі Сфар керує трьома фермами, які займають понад 485 гектарів і містять 25,000 - оливкових дерев біля підніжжя гори Загуан на північному сході Тунісу», — додала вона. ​"Головна ферма обладнана млином, який продовжує пресувати оливки традиційним способом, використовуючи гранітні жорна та пресування циновок».

Fermes Ali Sfar вирощує 25,000 485 оливкових дерев на - гектарах на трьох фермах у північно-східному Тунісі. (Фото: Фермес Алі Сфар)

Sfar вважає, що успіх компанії, яка була нагороджена на трьох послідовних випусках Всесвітнього конкурсу, походить від її зосередженості на Chetoui та Chemlali.

Хоча два місцеві сорти оливок все ще найчастіше культивуються, останнім часом спостерігається збільшення кількості європейських сортів, таких як Arbequina, Coratina та Koroneiki.

Coratina процвітає на плантаціях з високою щільністю, тоді як Arbequina та Korneiki можна вирощувати у надвисокій щільності, що уряду та деяким виробникам дивитися як на майбутнє сектору оливкової олії країни.

"Четуї та Чемлалі з часом постійно еволюціонували та пристосовувалися до конкретних кліматичних умов регіону свого походження», – сказала вона. ​"Стійкість до посухи, вирішальний фактор для виживання культивації, означає, що оливкові дерева Четуї та Чемлалі можуть виживати в умовах підвищеної нестачі води».

Ці два сорти також надзвичайно стійкі до звичайних шкідників і хвороб, які за своєю суттю нечасті через клімат Тунісу. Поєднання факторів зробило Туніс найбільшим у світі виробником органічної продукції оливкова олія першого віджиму.

Нагороди за якість підвищують обізнаність про фірмові туніські оливкові олії першого віджиму. (Фото: Фермес Алі Сфар)

Поряд із стійкістю до посухи та хвороб, Сфар сказав, що Четуї та Чемлалі демонструють надзвичайну фенологічну гнучкість.

"Здатність цих сортів оливок регулювати свій цикл росту відповідно до кліматичних коливань є ключовим елементом їхньої стійкості», – сказала вона. ​"Четуї та Чемлалі відомі своєю фенологічною гнучкістю, тобто вони можуть адаптуватися до мінливих погодних умов, регулюючи час цвітіння та плодоношення».

Незважаючи на стійкість і адаптивність сортів оливок Chetoui і Chemlali, Сфар сказав, що стабільне виробництво високоякісної оливкової олії першого віджиму залишається складним і вимогливим процесом в Тунісі.

Оскільки забезпечення якості оливкової олії починається з оливок, вона сказала, що компанія збирає врожай ​"в оптимальний час зрілості», часто жертвуючи кількістю заради якості.

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"Наші оливки обробляються швидко після збору врожаю, щоб уникнути псування та окислення», — сказав Сфар. ​"Ця швидка обробка необхідна для збереження аромату, смаку та смаку корисні сполуки нашої оливкової олії».

"Після видобутку наша оливкова олія зберігається у відповідних умовах, щоб уникнути окислення та псування та зберегти її якість», — додала вона. ​"Нарешті, наш суворий контроль якості здійснюється для того, щоб наша продукція відповідала найвищим стандартам».

Щорічне виконання цього процесу потребує часу та коштів, що підвищує цінність нагород за якість оливкової олії для компанії.

Ендемічні сорти Chetoui і Chemlali виявилися стійкими до зміни клімату Тунісу. (Фото: Фермес Алі Сфар)

"Отримавши нагороду на NYIOOC може бути лише джерелом величезної гордості та задоволення», — підтвердив Сфар. ​"Це є визнанням нашого досвіду, ноу-хау та відданості виробництву якісної оливкової олії».

У той час як переважна більшість туніської оливкової олії експортується наливом до Іспанії та Італії для змішування, розливу та продажу під європейськими брендами, Fermes Ali Sfar є частиною зростаючого контингенту виробників, які переходять до індивідуально упакований експорт, що забезпечує більшу економічну цінність для місцевих фермерів і мукомолярів.

"Ці нагороди надають додатковий авторитет нашим брендам і дозволяють нам виділятися на конкурентному ринку та привертати увагу споживачів, які шукають якість і автентичність», — сказав Сфар.

"Визнання, отримане завдяки цій перемозі, може відкрити нові можливості для бізнесу», – підсумувала вона. ​"Це може включати ще сильніше розширення нашої присутності на міжнародному ринку, доступ до нових каналів дистрибуції або навіть партнерство з більшою кількістю компаній».