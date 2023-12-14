Урожай оливок Каліфорнійського коледжу об’єднує кампус

Офіс сталого розвитку Західного коледжу в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, створив свій перший в історії оливкова олія першого віджиму після того, як вручну зібрали врожай 130-річних дерев Мішн кампусу.

За словами Елісон Ліндер, координатора коледжу з питань сталого розвитку, збір оливок був натхненний подібною подією в сусідньому коледжі Скріппс, щоб створити практичний досвід навчання та сприяти стійкості.

"Я рада підтримати зусилля, такі як збір урожаю оливкової олії, які висувають боротьбу з кліматом на перший план життя в університетському містечку та показують, що ми всі маємо відіграти певну роль», — сказала вона. Olive Oil Times.

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"У нашому кампусі, розташованому в сонячній міській Південній Каліфорнії, росте понад 125 плодоносних оливкових дерев, які шануються спостерігачами за їхню красу та створення тіні, а працівники, що займаються садівництвом, і спеціалісти з питань сталого розвитку — за їх стійкість до посухи та клімату», — додала вона.

Хоча раніше був інтерес до збору врожаю оливок, нещодавно укомплектований офіс сталого розвитку та a особливо волога зима створив ідеальну можливість для координації успішного збору врожаю та спільного заходу.

"Намір першого збору оливок у коледжі Occidental був багатогранним: по-перше, привернути увагу до стійких до клімату та посухостійких методів озеленення, які використовуються в університетському містечку; по-друге, створити спільноту навколо місцевого виробництва продуктів харчування; по-третє, представити наш переосмислений офіс сталого розвитку спільноті Заходу», – сказав Ліндер.

Офіс сталого розвитку нещодавно було відроджено завдяки інтересу студентів, персоналу, ради та викладачів у скоординованих зусиллях щодо планування сталого розвитку та дій на кампусі перед обличчям дедалі очевиднішого впливу зміна клімату.

Інтерес до його зусиль виявили приблизно 75 волонтерів з усіх районів кампусу, які допомагали збирати оливки на заході.

Було зібрано оливки Mission, що дало 45 літрів оливкової олії. (Фото: Marc Campos, Occidental College)

"Для мене було вражаюче, коли я побачив кількість оливок, необхідних для виробництва одного галону олії, і кілька волонтерів були здивовані тим, скільки часу потрібно, щоб наповнити відро», – сказав Ліндер. ​"В офісі сталого розвитку ми сподіваємося, що ця практична можливість приведе до більшої оцінки продуктів, які ми споживаємо».

Відразу після збору врожаю Лола Трафеканті, керівник земельної ділянки коледжу Occidental, і Іза Мерел, помічник координатора сталого розвитку, відвезли оливки за дві години на північний захід до компанії Ojai Olive Oil.

Ojai Olive Oil отримала та переробила 500 фунтів (225 кілограмів) оливок одразу після прибуття. Оливки подрібнювали в 12 галонів (45 літрів) оливкової олії протягом чотирьох годин після збору.

"Новизна такої важливої ​​події принесла в кампус енергію хвилювання та ентузіазму», — сказала Мерель. Olive Oil Times. ​"До мене підійшли члени спільноти, з якими я б інакше ніколи не спілкувався, розповідаючи, як вони раді урожаю, і дякували за мою важку роботу».

Оливковій гаю Оксидентального коледжу вже більше 130 років, і він почався, коли ландшафтний архітектор Беатрікс Фарранд, одна з 11 членів-засновників і єдина жінка Американського товариства ландшафтних архітекторів, посадила чотири дерева в 1936 році.

Згодом гай розширився і тепер забезпечує студентам, співробітникам, викладачам і фауні кампусу тінь для відпочинку, навчання та спілкування, одночасно виробляючи життєздатний урожай для використання громадою.

Організатори сподіваються перетворити збір урожаю оливок на щорічне міждисциплінарне навчання для студентів. (Фото: Marc Campos, Occidental College)

Хоча оливкові дерева не є місцевими жителями Каліфорнії, вони неймовірно стійкі до високих температур і посухи, що стає все більш необхідною рисою в озелененні кампусу, оскільки літо стає спекотнішим, а зима стає сухішою через зміну клімату.

"Ми сподіваємося, що завдяки цьому першому збору врожаю та вшановуючи щедрість дерев, ми викликали вдячність усієї спільноти за їх відмінну стійкість», – сказав Ліндер.

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У майбутньому керівництво коледжу бачить потенціал для постійних досліджень якості ґрунту, органолептичних якостей оливкової олії, економічного впливу та підвищення екологічної обізнаності.

Також передбачається дослідницьке партнерство з відділами біології та геології для тестування та рекультивації ґрунту з використанням регенеративних методів для підвищення доступності поживних речовин і здатності утримувати воду.

Наприклад, один проект спрямований на компостування оливкових вичавок на місці для створення повністю натурального добрива.

Occidental також проводить другорядні дослідження харчових продуктів, міждисциплінарну область дослідження, яка охоплює екологічну політику, соціологію, культуру, релігію та кінезіологію.

Цей міждисциплінарний неповнолітній є ідеальною платформою для спрямованого дослідницького проекту сталого виробництва оливкової олії, здоров’я та переваг для суспільства, характерних для Occidental College.

Урожай Occidental був натхненний подібною подією в коледжі Скріппс. (Фото: Marc Campos, Occidental College)

Плани включають запрошення студентів і викладачів приєднатися до процесу дослідження та обслуговування, щоб зробити збір оливкового врожаю щорічною традицією кампусу.

Під час збору врожаю до офісу сталого розвитку також звернулися викладачі, зацікавлені у виготовленні чорнила з оливок університетського містечка, демонструючи численні можливості на подібній події.

"Після чотирирічної паузи в нашому офісі сталого розвитку було так приємно, що ця подія стала стартовою подією для нової ери програм сталого розвитку кампусу», – сказав Мерел. ​"Я не можу дочекатися, щоб побачити, куди підуть майбутні ітерації цієї нової традиції кампусу».

Залучення студентів також включало розробку етикетки для пляшки. ​"Робота зі студентом над дизайном етикетки для пляшки була однією з моїх улюблених частин цього проекту; Творчість, талант і пристрасть до мистецтва Еліс Амдур були заразливі», – сказала Мерел. ​"Я вважаю, що це робить цьогорічну оливкову олію набагато особливішою».

"Це була чудова можливість об’єднати інтереси та таланти з усього кампусу для створення екологічно безпечного продукту місцевого виробництва», – підсумував Ліндер.