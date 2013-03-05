Програмне забезпечення для покращеної оцінки оливкової олії, розроблене в Іспанії



Цитоліва

Дослідницька група з Університету Хаена, Іспанія, розробила нову програму, призначену для оцінки та класифікації оливкові олії першого віджиму.

Очікується, що інноваційне програмне забезпечення стане проривом у процесі сенсорної оцінки оливкової олії та є спільною співпраці між університетською компанією з виробництва оливкової олії. Цитоліва, CM Europe SL Лабораторії та комп'ютерна інженерна компанія MENGISOFT.

За словами члена дослідницької групи Макарени Еспінілла, нове програмне забезпечення значно покращить сенсорну оцінку оливкової олії першого віджиму, скоротивши час і витрати, пов’язані з процедурою.

Програмне забезпечення буде функціонувати шляхом оптимізації процесу оцінка оливкової олії, що дозволяє індивідуально контролювати еволюцію різних дегустаторів для різних зразків і сеансів в режимі реального часу. Втручання для виправлення відхилень органолептичних властивостей може виконуватися начальником комісії.

Програмне забезпечення також має потенціал для планування дегустація оливкової олії сесії, керувати оцінками нафти та генерувати остаточні звіти, пропонуючи таким чином подальшу оптимізацію процесу.

Програма дозволяє використовувати методику оцінки, встановлену в Міжнародна оливкова рада для сенсорної класифікації оливкової олії, але також може використовуватися з новими методами оцінки, які були розроблені групою, яка зараз проходить оцінку.

Метод заснований на ​"нечітка логічна система», математична логіка, яка призначена для прийняття рішення, як це робила б людина, враховуючи всю доступну інформацію та приймаючи найкраще рішення на основі цього входу. Ця інноваційна модель сенсорної оцінки представлена ​​як альтернатива поточній моделі Міжнародної оливкової ради, і сподівається, що вона сприятиме вдосконаленню в сферах обробки інформації, дегустації та навчання оцінювачів, зберігаючи при цьому ефективність результатів.

Очікується, що далі по шляху нова модель сенсорної оцінки буде реалізована з новим програмним забезпеченням, щоб додати цінність до промисловість оливкової олії шляхом удосконалення маркетингових процесів та підвищення конкурентоспроможності компаній галузі.

Нова програма, на додаток до моделі сенсорної оцінки, є частиною проекту, що фінансується Міністерством економіки, інновацій та науки Ради Андалусії.