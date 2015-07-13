Сотні ресторанів отримали нову етикетку «MedDiet».

Новий ​"Знак якості MedDiet» отримав понад 300 ресторанів, розташованих у шести країнах: Єгипті, Греції, Італії, Лівані, Іспанії та Тунісі.

Етикетка MedDiet засвідчує, що ресторани пропонують автентичні страви середземноморської кухні, які відповідають критеріям, встановленим МедДієта, проект, що фінансується ЄС.

Критерії включають:

Використання оливкової олії, бажано екстра вірджин, як основного джерела доданого жиру;

Вживання місцевих та сезонних продуктів, які включають фрукти та овочі;

Страви готуються за традиційними рецептами та/або дотримуються основних компонентів середземноморської дієти;

Покупцям доступна прозора інформація про їжу;

Пропонуються заходи, які пропагують переваги середземноморської дієти.

Список сертифікованих ресторанів ще не оприлюднено на момент оприлюднення. Зараз розробляється додаток для смартфонів, щоб допомогти людям знаходити ресторани, яким надано ярлик MedDiet.

Проект MedDiet спрямований на популяризацію переваги середземноморської дієти шляхом навчання споживачів здоровому харчуванню через просвітницькі заходи в школах, створення інформаційних пунктів, навчання працівників місцевої влади.

Фінансований Програмою транскордонного співробітництва ЄС у Середземномор’ї (CBCMed), проект також виступає за створення спільної правової бази для захисту та популяризації середземноморської дієти.

Нещодавній звіт Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) попереджає, що середземноморська дієта є переживає занепад через зміну харчових звичок у регіоні.

Прихильники кажуть, що такі ініціативи, як MedDiet Label, підвищать обізнаність про позитивні переваги для здоров’я від вживання традиційної середземноморської дієти.

