Дослідження показує, що дотримання середземноморської дієти полегшує симптоми ПТСР

A вчитися Дослідження, проведене дослідниками з Жіночої лікарні Бригама та Гарвардської школи громадської охорони здоров’я імені Т. Чана, пролило нове світло на складний зв’язок між посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), моделями харчування та мікробіомом кишечника.

Дослідження, опубліковане в Nature Mental Health, виявило помітний зв’язок між дотриманням a Середземноморська дієта і зменшення симптомів ПТСР.

Хоча необхідні подальші дослідження, ми наближаємося до того, щоб надати дієтичні рекомендації для профілактики або полегшення посттравматичних стресових розладів. - Ян-Ю Лю, дослідник, Brigham and Women's Hospital

ПТСР – це стан психічного здоров’я, що ґрунтується на страху, який може розвинутися в осіб, які зазнали тривожних і травматичних ситуацій, включаючи важкі травми, загрозу смерті або акти насильства.

Люди, які мають посттравматичний стресовий розлад, не тільки борються з його безпосередніми психологічними наслідками, але й стикаються з підвищеним ризиком хронічних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, інсульт, діабет, аутоімунні розлади та навіть передчасна смерть.

Визнаючи своє роль дієти та кишкового мікробіому у контексті посттравматичних стресових розладів може дати рекомендації та результати, які принесуть користь тим, хто постраждав від розладу.

Співавтор Ян-Ю Лю з Ченнінгового відділу мережевої медицини Бригама та жіночої лікарні підкреслив інтригуючий зв’язок між мікробіомом кишечника людини та мозком.

"У нашому дослідженні ми перевірили, як такі фактори, як дієта, пов’язані з симптомами ПТСР», – сказала вона. ​"Хоча необхідні подальші дослідження, ми наближаємось до можливості надати дієтичні рекомендації для профілактики або полегшення посттравматичного стресового розладу».

Мікробіом кишечника людини є активним центром метаболічної активності. У товстій кишці бактерії відіграють ключову роль у ферментації та перетравленні різних компонентів, включаючи вуглеводи, білки та ліпіди з організму-господаря та раціону. Ці процеси генерують метаболіти, які можуть мати як сприятливий, так і шкідливий вплив на здоров’я.

Наприклад, при ферментації вуглеводів утворюються коротколанцюгові жирні кислоти, головним чином ацетат, пропіонат і бутират.

Ці сполуки мають численні переваги для здоров’я, наприклад, забезпечують енергією клітини товстої кишки, покращують поглинання іонів, мають протизапальні властивості та регулюють вироблення серотоніну, одночасно впливаючи на кількість ентерохромафінних клітин.

Примітно, що бутират продемонстрував антидепресантну дію на мишах, перевершуючи ефекти флуоксетину, звичайного інгредієнта багатьох антидепресантів.

Крім того, комменсальні бактерії можуть виробляти нейромедіатори з нейроактивними властивостями, включаючи ГАМК, серотонін і дофамін. Ці нейротрансмітери не можуть подолати гематоенцефалічний бар’єр, але можуть стимулювати кишкові епітеліальні клітини вивільняти молекули, які, у свою чергу, модулюють нейронні сигнали. Ця складна взаємодія може впливати на функції мозку та поведінку.

Незважаючи на те, що численні дослідження підкреслили вплив мікробіома кишечника на емоційний розвиток і реакцію, зв’язок між мікробіомом і посттравматичним стресовим розладом був майже не вивченим.

Дослідники підкреслили важливість вивчення кишково-мозкової осі, оскільки це дає уявлення про взаємозалежність психічного та фізичного здоров’я.

Їхні висновки свідчать про те, що взаємозв’язок між посттравматичним стресовим розладом і мікробіомом кишечника людини є багатообіцяючим напрямком для досліджень, пропонуючи потенціал для рекомендацій щодо полегшення подальших негативних наслідків ПТСР для здоров’я.

Щоб дослідити цей зв’язок, команда зібрала дані від 191 учасника піддосліджень Дослідження здоров’я медсестер-II, яке охоплювало дослідження розуму і тіла та піддослідження ПТСР.

Учасники були розділені на три групи: ті, у кого ймовірний посттравматичний стресовий розлад, ті, хто пережив травму без розвитку посттравматичного стресового розладу, і ті, у кого в анамнезі не було травми.

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Кожен учасник надав два набори з чотирьох зразків калу: один на початку дослідження та інший через шість місяців. Цей підхід дозволив зібрати дані мікробної ДНК і підтвердити стабільність мікробіома кишечника кожного учасника протягом шести місяців.

Потім дослідники проаналізували зв’язок між загальною структурою мікробіому та різними факторами господаря. Ці фактори включали симптоми ПТСР, вік, індекс маси тіла (ІМТ) і інформацію про дієту.

За допомогою цієї оцінки дослідники визначили кілька факторів господаря, пов’язаних зі структурою мікробіому, таких як ІМТ, депресія та використання антидепресантів.

Згодом команда дослідила зв’язок між наявною інформацією про дієту та симптомами ПТСР. Їхні висновки показали, що учасники, які дотримуються середземноморської дієти, відчували менше симптомів посттравматичного стресового розладу.

Примітно, що споживання червоного та обробленого м’яса, переважно відсутніх у середземноморській дієті, продемонструвало позитивний зв’язок із тяжкістю симптомів ПТСР. Навпаки, споживання рослинної їжі негативно корелювало з цими симптомами.

Дослідники вивчили зв’язок між симптомами посттравматичного стресового розладу та сигнатурами кишкового мікробіому, щоб визначити потенційні види, які можуть захистити від посттравматичного стресового розладу. Eubacterium eligens виник як найвірогідніший захисний вид розладу.

Вони зробили такий висновок E. eligens був позитивно пов’язаний із компонентами середземноморської дієти, такими як овочі, фрукти та риба, водночас демонструючи негативний зв’язок із споживанням червоного та обробленого м’яса. E. eligens раніше було пов’язано зі споживанням горіхів і вегетаріанською дієтою.

Хоча дослідження пропонує цінну інформацію, автори визнають певні обмеження, такі як використання короткої скринінгової шкали для ПТСР замість офіційного клінічного діагнозу. Тим не менш, результати є основою для майбутніх досліджень.

Вони включають дослідження інших розладів психічного здоров’я та дієтичне втручання, спрямоване на посилення рекомендацій щодо полегшення або запобігання симптомам, пов’язаним із цими станами.