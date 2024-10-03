Середземноморська дієта з низьким вмістом вуглеводів допомагає хворим на діабет досягти ремісії

Огляд показав, що середземноморська дієта з низьким вмістом вуглеводів була більш ефективною у допомозі хворим на цукровий діабет 2 типу досягти ремісії порівняно з нежирною або традиційною середземноморською дієтою.