Жовтень 3, 2024
Незважаючи на те, що оливкова олія не пом’якшить негативні наслідки надмірного вживання алкоголю, її вживання перед вечірньою прогулянкою не зашкодить.
Вересні 12, 2024
Середземноморська дієта з низьким вмістом вуглеводів допомагає хворим на діабет досягти ремісії
Огляд показав, що середземноморська дієта з низьким вмістом вуглеводів була більш ефективною у допомозі хворим на цукровий діабет 2 типу досягти ремісії порівняно з нежирною або традиційною середземноморською дієтою.
23 липня 2024 р
Чому оливкова олія першого віджиму пов’язана зі зниженням ризику деменції та покращенням здоров’я мозку
Дослідження показують, що поліфеноли та мононенасичені жирні кислоти в оливковій олії першого віджиму пов’язані з меншим ризиком деменції та пом’якшенням її симптомів.
10 липня 2024 р
Розуміння позитивного впливу оливкової олії першого віджиму на серцево-судинні захворювання
Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті в усьому світі. Дослідження пов’язують споживання оливкової олії першого віджиму з покращенням здоров’я серця.
Може. 16, 2024 рік
Дослідження показує, що щоденне споживання оливкової олії знижує ризик смерті від деменції
Дослідники з Гарварду виявили, що щоденне споживання принаймні семи грамів оливкової олії на 28 відсотків знижує ризик смерті від деменції.
Може. 7, 2024 рік
Середземноморська дієта та фізичні вправи, пов’язані з кращим здоров’ям кишечника у літніх людей
Дослідження продемонструвало, що ці покращення здоров’я кишечника принесли значні переваги серцево-судинній системі у літніх людей Середземномор’я.
Може. 1, 2024 рік Новини
Дослідники досліджують зв’язок між дотриманням меддієти та здоров’ям порожнини рота
Квітні 30, 2024 здоров'я
Науковий огляд пов’язує дотримання медичної дієти з покращенням урологічного здоров’я
Квітні 23, 2024 здоров'я
Дослідження розкриває терапевтичні властивості поліфенолів EVOO проти раку у дітей
Квітні 22, 2024 Основи
Як олеуропеїн впливає на смак і користь для здоров'я оливкової олії першого віджиму
Лютий 1, 2024
Метаболіти оливкової олії пов’язані з покращенням результатів серцево-судинних захворювань
Дослідження продемонструвало зв’язок між профілями метаболітів оливкової олії першого віджиму та зниженням ризику серцево-судинних захворювань, але не діабету.
Січень 15, 2024
Олеокантал: за користю для здоров’я знаменитого фенолу оливкової олії
Олеокантал, що міститься виключно в оливковій олії першого віджиму, демонструє потужні протизапальні властивості, і його пов’язують із сприятливим впливом на рак і деменцію.
Січень 15, 2024
Дослідження виявили, що кури, яких годують оливковою олією, більш стійкі до стресових факторів навколишнього середовища
Окреме дослідження також виявило, що споживання оливкової олії покращує здоров’я курячого м’яса та яєць для споживання людиною.
Січень 8, 2024
Середземноморська дієта сьомий рік поспіль очолює список
U.S. News & World Report згадує різноманітність, гнучкість і користь дієти для здоров’я.
Січень 2, 2024
Дослідження показує, як поліфеноли знижують резистентність до інсуліну
Миші, яких годували дієтою з високим вмістом жиру, що складається з збагаченої поліфенолами оливкової олії першого віджиму, продемонстрували експресію генів, пов’язану зі зниженням окислювального стресу та запалення.
Грудень 5, 2023
Навчальна програма, зосереджена на оливковій олії в Каліфорнії, спрямована на допомогу хворому округу
Незважаючи на сільськогосподарський кліщ, округ Керн страждає від підвищеного рівня продовольчої безпеки, ожиріння та діабету порівняно з рештою штату.
Листопад 27, 2023
Медична дієта під час вагітності покращує неврологічний розвиток дитини
Дворічні діти, народжені матерями, які дотримувалися середземноморської дієти або знижували стрес під час вагітності, показали кращі показники в когнітивних і соціально-емоційних сферах.
18 липня 2023 р
Дослідження досліджують коекстракцію оливкової олії з оливковим листям, травами та спеціями
Огляд дослідження вивчив, як подрібнення оливок з оливковим листям, травами та спеціями може збільшити вміст поліфенолів в отриманій олії.
13 липня 2023 р
Споживання олеуропеїну може пом’якшити вплив старіння на м’язову атрофію
Нове дослідження має на меті продемонструвати, що літні миші, які їли дієту, доповнену екстрактом оливкового листя, багатим на олеуропеїн, збільшили м’язову масу.
12 липня 2023 р
Дієтологи оцінюють переваги оливкової олії TikTok Trend
Вживати оливкову олію в тренді на TikTok та Instagram, а користувачі соціальних мереж заохочують інших перш за все вранці потягувати оливкову олію.
12 липня 2023 р
Дослідження показують, що феноли важливіші, ніж вміст MUFA для користі для здоров’я EVOO
Феноли в оливковій олії першого віджиму важливіші для зниження артеріального тиску, підвищення чутливості до інсуліну та сприяння втраті ваги, ніж жири.
7 липня 2023 р
Як повторно використовувати оливкову олію для пасерування та смаження
Смаження у фритюрі з оливковою олією є кориснішим, ніж смаження з іншими оліями, і його можна повторно використовувати кілька разів, з певною обережністю, щоб зменшити відходи та покращити смак.
Червень 22, 2023
Дослідження показують, що вживання води з оливковими плодами може підвищити ефективність фізичних вправ
Оливкова вода є побічним продуктом, який зазвичай викидають під час виробництва оливкової олії. Однак його антиоксиданти можуть бути корисними для рекреаційних спортсменів.
Червень 20, 2023
У морозиві оливкова олія додає користь здоров’ю без шкоди для смаку
Оливкова олія першого віджиму пропонує можливість для інноваційного, здоровішого морозива.
Червень 13, 2023
Дослідження розкриває уявлення про вплив жирів оливкової олії на основні клітинні структури
Дослідження показало, що черв’яки, які споживали олеїнову кислоту, жили довше, ніж черв’яки, які їли стандартну дієту. Чи стосуються ці знахідки люди, потребує додаткових досліджень.